Venezuela: Incendios por nafta de Pvdsa ¿o la adulterada?

“Yo prefiero comprar la gasolina colombiana, así sea más cara, peor es que se me queme el carrito”, asegura la manicurista Fabiana García a El Pitazo que como otros residentes de la República Bolivariana han optado por comprar nafta a comerciantes ilegales de Colombia que la venden a US$ 2 por litro, por sobre los US$ 0,61 por litro de la nafta venezolana.