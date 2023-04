La economía es clave para una transición (Intransigencia No)

La provocación de Juan Guaidó durante la Jornada de Diálogo sobre Venezuela en Colombia, el miércoles 25/04, resultó un evidente intento del ex Presidente alterno venezolano de quitarle protagonismo a la Plataforma Unitaria Democratica que no preside, ya que no puede mermarle representatividad. En la Plataforma hay referentes que perdieron su confianza en Guaidó y provocaron su derrumbe.