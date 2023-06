USA insólita: Ex político afirma de Ovnis intactos y ocultos

El gobierno tiene naves extraterrestres, según exfuncionario

Sin embargo, las revelaciones no se quedan ahí. Según un artículo publicado por el medio The Debrief, un exfuncionario de inteligencia, que una vez dirigió el análisis de fenómenos anómalos inexplicables en el Departamento de Defensa de EE.UU., alegó que el gobierno estadounidense tiene vehículos extraterrestres “intactos y parcialmente intactos ” en su poder.

David Grusch le dijo al Debrief que EE.UU. posee naves de origen no humano y que enfrentó represalias de los funcionarios después de compartir archivos clasificados sobre los vehículos con el Congreso.

Whistleblower claims US government have been discovering spacecrafts for decades

Grusch afirmó que había visto fotografías y videos de estos artefactos, así como informes sobre su funcionamiento y procedencia. También aseguró que había hablado con testigos presenciales que habían visto o interactuado con ellos.

El Pentágono niega las afirmaciones de Grusch

Ante estas declaraciones, un portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gough, dijo a NewsNation en un comunicado: “Hasta la fecha, la AARO (Oficina de resolución de anomalías de todos los dominios) no ha descubierto ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que cualquier programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de cualquier material extraterrestre ha existido en el pasado o existe actualmente. AARO se compromete a seguir los datos y su investigación dondequiera que conduzca ”.

image.png No hay nada verificable.

Gough también negó que Grusch hubiera ocupado el cargo que él afirmaba tener y lo acusó de divulgar información falsa y engañosa. Por ende, el alegato de Grusch quedaría desestimado como fake news producto de un conspiranoico. Aunque, como decian en Expedientes X, "¿I Want To Believe?".

