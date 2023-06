USA eclipsada por China anunció su vuelta a la Unesco

Sin embargo, el antiguo mayor financiador de la Unesco -que llegó a representar el 22% del presupuesto de la organización- deberá enfrentar una votación de 193 estados miembros el próximo mes, entre ellos China, Rusia, Irán, con los que mantiene una profunda enemistad.

Vuelta por ascenso de China

Para convencer a la Unesco su disposición de volver a integrar el mítico organismo, USA anunció que pagará más de 600 millones de dólares en cuotas atrasadas tras la disputa de una década provocada por la decisión de la organización de incluir a Palestina como miembro en 2011.

Aquel motivo provocó el desfinanciamiento junto con Israel que consecuentemente perdieron sus derechos de voto en 2013 y su salida final en 2017 con Donald Trump quién justificó por prejuicios contra Israel y problemas de gestión.

El mismo diario yankee informó que, según el plan, el gobierno de USA pagaría sus cuotas de 2023 más $ 10 millones en contribuciones adicionales este año destinadas a la educación sobre el Holocausto, la preservación del patrimonio cultural en Ucrania, la seguridad de los periodistas y la educación científica y tecnológica en África.

image.png Estados Unidos observa, preocupada, la influencia china dentro de instituciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud o la UNESCO. Xi Jinping en la ONU.

“La administración Biden ya solicitó $ 150 millones para el presupuesto de 2024 para pagar las cuotas y los atrasos de la UNESCO. El plan prevé solicitudes similares para los años siguientes hasta que se pague la deuda total de $ 619 millones”.

Sin embargo, más allá de la buena disposición y los anuncios millonarios, el principal motivo del retorno a Estados Unidos es la progresiva influencia y crecimiento de China en la escena internacional a través de los organismos globales: su máxima preocupación.

Como bien explicó Azoulay a Le Monde: “Cuando los estadounidenses abandonaron la organización, no esperaban que siguiera tan viva. Ven que están perdiendo algo al no participar, en nombre de sus propios intereses, ya sea en cuestiones normativas, en inteligencia artificial o en nuestra acción educativa en África. Cuando tu silla está vacía, no tienes nada que decir”.

Es que los estadounidenses sospechan que el vacío que dejaron fue minuciosamente llenado por China en la formulación de políticas de la UNESCO, especialmente en el establecimiento de estándares para la inteligencia artificial y la educación tecnológica en todo el mundo, esas dos claves para el futuro.

En abril de 2022 el mismo secretario de Estado, Antony Blinken, admitió a un comité del Senado que la vuelta necesaria se trata menos de cultura y patrimonio que de geopolítica. “Cuando no estamos en la mesa influyendo en el curso de la conversación y ayudando a definir estándares y prácticas, alguien más está ahí”.

El subsecretario de Estado para la Gestión, John Bass, se sumó al temor generalizado por el fortalecimiento chino al expresar que la ausencia de Estados Unidos en la UNESCO "socava nuestra capacidad de ser tan eficaces en la promoción de nuestra visión de un mundo libre".

Y ese alguien más sea probablemente China. Estados Unidos observa, preocupada, la influencia china dentro de instituciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud o la UNESCO. Por ejemplo: dentro de estos últimos, en ausencia de Estados Unidos, China se ha convertido en el primer país en cuanto a aporte obligatorio, por un monto aproximado de 50 millones de dólares anuales.

Pero otros movimientos chinos que desafían la hegemonía de Estados Unidos son más perceptibles: la creciente desdolarización en los bancos centrales de todo el mundo, el paulatino estatus del yuan en el mercado internacional, la inminente expansión del BRICS, la eventual mediación en la guerra ruso ucraniana con la que mediante su neutralidad dejaría en ridículo a USA “agitadora”, los vínculos comerciales del país administrador por Xi Jinping con países de la UE a pesar de la guerra, entre muchos otros.

Historial Unesco y USA

Tal como contó Urgente24, antes de su salida en 2017,en efecto, ya habían abandonado la Unesco entre 1984 y 2003, luego de que el entonces presidente Ronald Reagan acusara a la organización de realizar una mala gestión financiera y de mantener un sesgo antiestadounidense en algunas de sus políticas.

Volvió integrar en octubre de 2003, cuando era presidente George W. Bush. El portal de la UNESCO documenta aquel momento con el discurso de Laura Bush, entonces primera dama que buscaba mejorar la imagen estadounidense en el mundo y generar apoyo para la guerra en Afganistán y, justo antes, en Irak.

