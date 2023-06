Combustibles: 4% antes del 'finde' XL y auxilio a petroleras

5 minutos antes...

image.png "Hoy en día sale más caro un litro de agua mineral que uno de combustible", se quejan desde las estaciones de servicio.

En tanto, sin que haya una fecha precisa de cuándo los bolsillos de los argentinos sufrirán este nuevo aumento, desde la Cámara de Estaciones de Servicios, Garajes y Afines (Cesgar) su titular, Sebastián Estévez, se quejó:

Nunca tenemos la fecha exacta de cuándo va a aumentar el combustible. La mayoría de la veces las estaciones de servicios se enteran cinco minutos antes de que se eleve el precio

En diálogo con 'La Capital' remarcó además que "el combustible viene totalmente desfasado, siempre venimos remándola desde atrás". Dicho medio consultó por la situación local, en Rosario, y Estévez analizó:

La situación es mala. Las estaciones están trabajando por debajo de su línea de equilibrio. La rentabilidad les bajó muchísimo. El problema es que acá el dueño de las estaciones no es convocado a las mesas de negociaciones, son solo entre el gobierno y las petroleras

El titular de Cesgar dijo que un aumento de entre el 4 o 5% promedio en el precio de los combustibles " se nota mucho en el bolsillo de la gente porque los salarios nuestros vienen muy desfasados".

También explicó que " las estaciones de servicios perdieron rentabilidad y ese es el reclamo permanente a las petroleras. Y al estar regulado el precio de los combustibles el panorama es más complicado".

Y por el desfase en el valor del precio de las naftas, Estévez explicó:

Históricamente, el valor de un litro de combustible equivalía a un dólar. Hoy en día sale más caro un litro de agua mineral que uno de combustible. Algo no está bien. Y si no hay que fijarse qué hacen las ciudades de países limítrofes: vienen a cargar nafta a Argentina porque les resulta más barato

El precio de los combustibles

Con este aumento del 4%, el precio del litro de nafta súper en las estaciones de servicio de la Capital Federal se elevará a casi $193.

Surtidor.jpg Las petroleras aumentarán un 4% el precio de los combustibles.

En cuanto a la nafta premium, su precio se acercará a los $243 pesos por litro, mientras que para el gasoil, las opciones disponibles ascenderán a $205,8 y $293,2 pesos por litro, respectivamente.

Sin embargo, en el interior del país, los precios varían según la ubicación geográfica de los distritos y otros factores relacionados con el transporte de los combustibles.

En promedio, se espera que la nafta súper se venda a unos $231 por litro, mientras que la opción de mayor porcentaje alcanzará casi $290 por litro.

Extienden el plazo para mejorar la calidad de los combustibles

Cabe recordar que las refinerías tenían plazo hasta el 1 de enero de 2024 para mejorar los combustibles que comercializan en el mercado interno. Pero con casi 6 meses de anticipación y viendo que las empresas no van poder cumplir con las disposiciones ambientales, la Secretaría de Energía decidió salir en auxilio de las petroleras con una medida que estira hasta fines de 2025 la exigencia de reducir el contenido máximo de azufre de los combustibles que se producen en las refinerías locales.

Por una reglamentación vigente que había sido aprobada en septiembre de 2019 por la administración de Mauricio Macri, las refinerías tenían plazo hasta el 1 de enero de 2024 para mejorar los estándares de calidad de las naftas y el gasoil que comercializan en el mercado interno.

Según los lineamientos fijados en esa norma, desde el primer día del próximo año el contenido máximo de azufre debería ser en el caso de Nafta Grado 2 de "cincuenta partes por millón" (50 ppm) y de "trescientas cincuenta partes millón (350 ppm) para el Gasoil Grado 2.

Al ver que no todas las plantas refinadoras iban a llegar a esa fecha con las obras e inversiones necesarias para poder cumplir con los nuevos lineamientos de calidad, las autoridades energéticas resolvieron extender el plazo

flavia-royon.jpg La Secretaría de Energía que conduce Flavia Royón estableció un nuevo "período de transición" para que las refinadoras se adecuen a las especificaciones de calidad que fueron establecidas para la producción de combustibles. NA.

Por medio de la resolución 492/2023, la Secretaría de Energía estableció un nuevo "período de transición" que llega hasta el 31 de diciembre de 2025 para que las empresas refinadoras puedan adecuarse a las especificaciones de calidad que fueron establecidas para la producción de combustibles.

Tras reconocer que "los bajos contenidos de azufre inciden directamente en un mayor rendimiento de los combustibles y reducen significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero", la resolución de Energía destacó que "resulta necesario definir un mecanismo que permita asegurar las inversiones a los efectos de garantizar la producción local de combustibles bajo las especificaciones de calidad que fueron establecidas".

Reconoció, además, que "de los informes elaborados por el área con competencia técnica en la materia, surge que las empresas deberían poder concluir las obras pendientes a fines de 2025" y que resulta pertinente "establecer un esquema que permita efectuar un seguimiento pormenorizado respecto del grado de avance del programa de obras e inversiones asumidas por cada una de las refinerías".

Según publicó el sitio 'iProfesional', el relevamiento de la Subsecretaría de Hidrocarburos, que conduce el ex interventor del Enargas y actual tesorero del Instituto Patria, Federico Bernal, que muestra la foto actual de la situación de las refinerías, las únicas que cumplen con los estándares de calidad son las plantas de La Plata y Plaza Huincul de YPF y la ubicada en Campana de la empresa Axión Energy.

En tanto, las que están atrasadas y podrán utilizar el paraguas de estiramiento de los plazos que aprobó Energía son las refinerías de Luján de Cuyo (YPF), Dock Sud (Raizen), Bahía Blanca (Trafigura) y Colonia 25 de Mayo (RefiPampa).

