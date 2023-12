Turquía amenazó a Israel por el plan de exterminio contra Hamás

"Israel no es sólo un asesino sino también un ladrón", dijo Erdogan, según los medios estatales turcos, y agregó que "no podemos permitir que Israel ocupe Gaza una vez más". Al tiempo que añadió que "Israel tiene bombas nucleares, pero no lo admite".

El gobierno de Netanyahu en reiteradas ocasiones ha clamando por la desaparición de Hamas de Gaza y en otros países de Medio Oriente. La única agenda para la política israelí en estos momentos es ganar esta guerra y destruir a Hamás.

Las mismas fuentes de inteligencia turcas aseguraron que en el pasado varios servicios secretos extranjeros intentaron llevar a cabo actividades ilegales en su territorio sin éxito, y que Ankara no permitirá a nadie hacerlo.

Turquía no considera Hamás una organización terrorista, y el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, reiteró el sábado pasado que se trata de "un partido que se presentó a las elecciones y ganó" y que el objetivo de erradicarlo "no es realista".

USA, aliada de Israel, sostiene que Turquía esta provocando violencia en Oriente Medio y Europa porque es un centro de actividad económica que ayuda al grupo propalestina y a Rusia a violar las sanciones estadounidenses e internacionales.

El subsecretario del Tesoro para Inteligencia Financiera, Brian Nelson, visitó Turquía el fin de semana y transmitió el mensaje de que "sería muy malo si un futuro ataque de Hamás estuviera vinculado a la recaudación de fondos o la ayuda que tuvo lugar en Turquía".

Turquía y Hamas

Según el portal de noticias Ynet, Turquía recibe habitualmente a altos funcionarios de Hamás Fathi Hamad, miembro del ala dura de la organización, se instaló allí hace dos años.

Durante el ataque sorpresa del 7 de octubre, el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, estaba en Estambul y fue filmado postrado en oración en el suelo, mientras la cadena qatarí Al Jazeera transmitía imágenes de la masacre.

1 mes atrás una multitud de personas en una manifestación propalestina intentaron el asaltar una base aérea que alberga a tropas estadounidenses, horas antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitase Ankara para mantener conversaciones sobre Gaza.

image.png Turquía muy crítica por la ofensiva israelí en Gaza.

Turquía es un aliado histórico de Israel, y si bien las relaciones se deterioraron desde la llegada al poder de Erdogan en 2002, con dos largos periodos de ruptura en la última década, las partes volvieron a restablecer sus contactos el año pasado, con planes para una cooperación más estrecha.

Pero tras la ruptura diplomática entre Turquía e Israel por el estallido de la guerra, incluida la retirada mutua de embajadores apenas un año después de retomar relaciones plenas, acrecentó la hostilidad entre ambos países.

Más contenido de Urgente24

Omar Perotti: Balance de gestión y reproche a la Nación

El resbalón de Victoria Villarruel

Martìn Redrado: "el tren de la historia pasa por Argentina"

Estudio UADE: Seguridad y piquetes en el centro del debate

Ciberseguridad: Los ataques aumentaron en más del 37%