El representante de la firma Shell, Luis Ortega, denunció que el Gobierno argentino les está poniendo trabas para pagar por la recuperación de la barcaza. En principio, se tardaron para habilitar una cuenta bancaria, luego solicitaron un desembolso en efectivo y no mediante una transferencia financiera, según cuestionó. “Al día de hoy no conseguimos pagar todavía. Desde anteayer estamos tratando de pagar y no nos dejan. Es una burla y una falta de respeto hacia nosotros”, dijo.