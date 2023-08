Sanguinetti y Mujica dispararon desde Uruguay contra Javier Milei

Además, Sanguinetti apoyó la candidatura de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio:

En el medio de eso, están el PRO y los radicales (nucleados en Juntos por el Cambio), que han sido la oposición democrática hasta ahora En el medio de eso, están el PRO y los radicales (nucleados en Juntos por el Cambio), que han sido la oposición democrática hasta ahora

Y agregó: "Creo que más allá de las figuras personales, es la opción para un cambio posible".

image.png Julio María Sanguinetti y José Mujica criticaron con fuerza a Javier Milei.

Cruce Mujica-Milei

Luego de que el expresidente y actual líder del Movimiento de Participación Popular, José “Pepe” Mujica, opinara sobre Javier Milei y lo llamara "loco", el candidato argentino aseguró que esa acusación es "una de las tantas cosas" con las que lo han tratado de "ensuciar a lo largo de toda la campaña".

En radio 'Mitre', Milei aseguró: "Pepe Mujica es parte del Foro de San Pablo. Es un socio del kirchnerismo, así que a mí no me sorprende que diga todo esto". "Aparte yo soy una espada a nivel internacional de las ideas de la libertad. Yo no sólo combato a los socialistas de los distintos pelajes en Argentina, los combato a nivel mundial, y soy conocido a nivel mundial por dar esa pelea que llamamos la batalla cultural", añadió.

"No me sorprende que alguien del Foro de San Pablo, o sea nuestros enemigos, diga semejante barbaridad. Sería bueno que tratara de discutir las ideas conmigo y sería bueno que —siendo un señor grande, habiendo visto tantas cosas— explique por qué él adhiere a una ideología que ha sido siempre en todo lugar un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural", dijo Milei.

"No nos olvidemos que esos asesinos mataron a 150 millones de seres humanos", alegó el candidato a presidente. Por último, sobre Mujica opinó: "Lo que me pueda decir ese hombre... sería bueno que me discuta desde los datos, desde el planteo ideológico. Pero que tenga que caer en una falacia ad hominem de esas características significa que perdió antes de empezar".

Sobre este cruce, Sanguinetti consideró que "son polémicas entre dos comunicadores muy particulares". Sin embargo, inmediatamente agregó aquello de "la verdad, ni borracho alguien puede decir tamañas cosas", refiriéndose a cuando el libertario aventuró que, de ser presidente, no haría "pactos con comunistas" y que rompería relaciones con los gobiernos de China y Brasil.

