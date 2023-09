Cuando Ricardo Montaner preocupa al chavismo

Ese bello amor sagrado para mí no tendrá olvido

Y eso donde, solamente tú y yo, somos los testigos

Cuando tu cuerpo y el mío

En sutil, tierno amorío se unieron ardientemente

Casi siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis

Una gaita lloraréis porque en mi cara pensáis

Con bellas prosas que a ti te harán recordar

Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr."

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FHarrys74%2Fstatus%2F1696605578573877614%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky en Maracaibo. pic.twitter.com/ZwXm64gUWY — Harrys Rondón (@Harrys74) August 29, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVanessaOrtizz%2Fstatus%2F1696704732855754936%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Tras fracasar en su intento por derrocar al "régimen" Maduro exigiendo intervención militar extranjera. El cara é tabla de Ricardo Montaner regresó a Venezuela después de 9 años



No hay dictadura, hay libertinaje

pic.twitter.com/cRNFklrek5 — Vanessa Ortiz (@VanessaOrtizz) August 30, 2023

Montaner comenzó a trascender en la música, a los 16 años, integrando una banda de rock en Maracaibo llamada Scala, donde comenzó como baterista hasta que el vocalista se enfermó.

Bueno, en verdad Héctor Ricardo Eduardo Reglero Montaner nació en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina, el 08/09/1957 o sea que está cumpliendo 66 años. Cuando era niño, su familia se trasladó a Venezuela.

La carrera de Montaner se consolidó en 1984 con un cover de otro argentino, César Pueyrredón, más conocido como 'Banana' Pueyrredón, titulado 'Ella está con lágrimas en los ojos'.

Antes, durante su adolescencia en Maracaibo, Montaner compuso su primera canción, 'Noches de primavera', inspirado en Ana Vaz, su novia que fue su primera esposa y madre de sus hijos mayores, Alejandro Manuel y Héctor Eduardo.

Luego él tuvo otros 3 hijos con la cineasta y productora Marlene Salomé Rodríguez Miranda, hija del dueño de la empresa discográfica Sonorodven, que contrató por primera vez a Montaner: Ricardo, Mauricio y Evaluna.

Por ese motivo escribió en su cuenta en la red social X:

Acabo de vivir 24 horas intensas en la ciudad de mis comienzos #Maracaibo Gracias a mis Chamos @MauYRicky, que ruedan un hermoso documental sobre su país natal #Venezuela, me di un breve salto para ser yo, quien les mostrará la ciudad de mi adolescencia… me hizo bien volver a casa. Acabo de vivir 24 horas intensas en la ciudad de mis comienzos #Maracaibo Gracias a mis Chamos @MauYRicky, que ruedan un hermoso documental sobre su país natal #Venezuela, me di un breve salto para ser yo, quien les mostrará la ciudad de mi adolescencia… me hizo bien volver a casa.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FForever_Coan23%2Fstatus%2F1696194374722318393%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false #28agos #farandula #Entretenimiento #maracaibo #venezuela



Mau y Ricky hijos del famoso y celebre cantante Ricardo Montaner compartieron en su red social Instagram un vídeo en donde se les aprecia realizar un espectáculo artístico en el puente sobre el lago a modo de homenaje pic.twitter.com/aksWgbMMwM — Angel Cordero (@Forever_Coan23) August 28, 2023

Desde 'Con el Mazo Dando', por el canal estatal VTV, le salió al cruce el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, por aquello de haber asegurado durante años que solo volvería cuando cayera Nicolás Maduro.

"Viene a Venezuela, viene a cantar por la paz, por la plata, eso es por la plata, no es por la vergüenza, porque vergüenza no tiene, no es por la dignidad, porque no tiene".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnotiguaro1%2Fstatus%2F1697076452867367275%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false El dirigente oficialista Diosdado Cabello criticó duramente a los cantantes Ricardo Montaner y Sebastián Yatra, quienes anunciaron su participación en el concierto organizado por el empresario Richard Branson para recaudar fondos para la ayuda humanitaria en el país. pic.twitter.com/5l6aowOcS7 — notiguaro (@notiguaro1) August 31, 2023

Sin duda fascinado por la repercusión, Montaner también realizó alguna actividad de asistencia social:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FperiodistaAM%2Fstatus%2F1696578456438325312%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false El astro mundial de la canción Ricardo Montaner prometió ampliar el programa de alimentación que impulsa en la iglesia Padre Claret de #Maracaibo.

Vino con sus hijos @MauYRicky, con quienes acompañó a la comunidad en el almuerzo que coordina el párroco Ovidio Duarte.

(Sigue) pic.twitter.com/vFDe0v4tJI — ALEXANDER MONTILLA (@periodistaAM) August 29, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmontanertwiter%2Fstatus%2F1697446203179356507%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Aquí estamos en la iglesia @PadreClaret junto al padre Ovidio,con quien llevamos nuestro comedor social en #Maracaibo.El padre Ovidio junto a Silvia,nos ayudan a que los viejitos y los niños del #Zulia tengan alimento nutritivo.

Nuestra fundación familiar https://t.co/iC86Y3Sbrx… pic.twitter.com/0GHmojlwYI — Ricardo Montaner (@montanertwiter) September 1, 2023

Y logró provocar el interés de buena parte de la sociedad.

También recibió algunas críticas, obvio. Por ejemplo, el cantante chavista Omar Enrique.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVanessaOrtizz%2Fstatus%2F1697239300029464770%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Omar Enrique a Ricardo Montaner “La lengua es el castigo del cuerpo”

pic.twitter.com/IZbqYPvvXq — Vanessa Ortiz (@VanessaOrtizz) August 31, 2023

Pero ¡cuidado! los críticos de Montaner tienen problemas con el archivo:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIsmant%2Fstatus%2F1697391460507685163%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Omar Enrique hablando paja de Ricardo Montaner! El nuevo rico que se hizo millonario en revolucion! Ojo Montaner para mi es un MMguevo pero va a venir este a hablar de intereses económicos? es como Pedro Carreño hablando paja de la burguesita Mari cori! no tienen moral!!!! pic.twitter.com/R8NVSfvon1 — Ismant (@Ismant) August 31, 2023

La campaña

En Maracaibo sucedió algo más, mientras llegaba Montaner: el sábado 26/08, Henrique Capriles Radonski visitó al gobernador de Zulia, Manuel Rosales.

Quizás habría que solicitarle una evaluación a Aldo De Santis, del Centro Iberoamericano de Comunicación Política (CICOMP), porque él es venezolano y ganó por 3er. año consecutivo el premio a la consultoría política The Washington Academy of Political Arts & Sciences: ¿Le suma más a Henrique Capriles Radonski o a Manuel Rosales la alianza que acaban de consumar?

María Corina Machado, otra precandidata presidencial, afirma que no le resta y dijo celebrar el acuerdo pero ¿tiene efecto neutro?

Ya que estamos con las semejanzas, habría que recordar que Rosales tiene algo parecido a Montaner. Él permanecía exiliado en Perú desde 2009 cuando regresó a Venezuela el 25/10/2015. Rosales descendió en el Aeropuerto Internacional La Chinita, cerca de Maracaibo, donde agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (SEBIN) lo detuvieron y lo trasladaron a la sede central de ese organismo en Caracas. Pocos minutos después se difundió un video donde Rosales le pedía a sus simpatizantes que mantuvieran la calma y evitaran la violencia.

Existía una orden de captura abierta en contra de quien ya había sido alcalde de Maracaibo (1996-1999), gobernador del Estado Zulia (2000-2008) y principal contrincante de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2006.

En mayo de 2015, estando en el exilio, había sido propuesto por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para los comicios legislativos pero en junio, a Rosales se le prohibió ejercer cargos públicos durante 7 años y medio por tener cuentas pendientes con la Justicia. Entonces decidió regresar. Y pudo resolver sus cuitas principales.

En cuanto a Henrique Capriles Radonski, él es conocido como ex gobernador del Estado Miranda, referente del partido Primero Justicia y 2 veces candidato a la Presidencia de la República. Capriles aparece 2do. en las encuestas para la primaria, detrás de la favorita, María Corina Machado, de Vente Venezuela.

Un Nuevo Tiempo, cuyo referente es Manuel Rosales, y es 1 de los 4 principales partidos de la oposición en Venezuela, apoyará a Henrique Capriles Radonski en las primarias del 22/10.

El goberrnador Rosales publicó un video que lo acercó a Capriles Radonski.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmanuelrosalesg%2Fstatus%2F1696338520040681881%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Llegó la hora de la gran unidad por Venezuela para lograr el reencuentro de todos los venezolanos.



Todos somos necesarios en la construcción de la más poderosa maquinaria política de todos los tiempos.



Se aproximan los 50 días más emocionantes de la primaria y las puertas… pic.twitter.com/fnYkfiYexc — Manuel Rosales (@manuelrosalesg) August 29, 2023

"Llegó la hora de la gran unidad por Venezuela para lograr el reencuentro de todos los venezolanos. Todos somos necesarios en la construcción de la más poderosa maquinaria política de todos los tiempos. Se aproximan los 50 días más emocionantes de la primaria y las puertas están abiertas de par en par. Vamos a las calles con el equipo más alegre y con la maquinaria mejor entrenada. Que suene la música de la unidad, que vibren los corazones en la ruta que nos llevará al 2024. Esta lucha es con pasión y amor para ganar y traer de vuelta a nuestros seres queridos. Es por las generaciones futuras, por nuestros nietos y por los hijos de nuestros nietos. Que vengan los estudiantes y los trabajadores. Se acerca el final de la pesadilla para los profesionales. Es la hora de las amas de casa y los pensionados. ¡A votar y a darle gracias a Dios porque sí hay luz…porque siempre después de las nubes sale el sol! ¡A votar y a ganar!"

Un Nuevo Tiempo decidió no presentar un candidato propio en la primaria opositora del 22/10, si bien Rosales aparecía en las encuestas como presidenciable.

Rosales, 1 de los 5 gobernadores del antichavismo electos en 2021, prometió ir a la calle con “la maquinaria mejor entrenada”: Capriles, según su saber y entender.

