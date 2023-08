No vamos a dejar sin opción a los venezolanos. No puede inhabilitar a 21 millones. Si llegado ese momento la inhabilitación persiste, la abstención no es una opción. Vamos a ir a las elecciones, llueva, truene o relampaguee No vamos a dejar sin opción a los venezolanos. No puede inhabilitar a 21 millones. Si llegado ese momento la inhabilitación persiste, la abstención no es una opción. Vamos a ir a las elecciones, llueva, truene o relampaguee