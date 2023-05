Sudán ¿posible Ucrania? El Wagner ruso infiltrado

Live Blog Post

Tal como informó Urgente 24, en Sudán los miembros del ejército y de las milicias paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) están involucradas en violentos enfrentamientos por el control de la región, a 2 años del golpe de Estado que autocoronó a un Consejo Militar como gobierno - tras la caída de un dictador-. Y es que general Abdel Fattah al Burhan que se desempeña como presidente y su segundo, el general Mohamed Hamdan Dagalo, quien es también líder de las RSF, difieren sobre la propuesta de transición hacia un gobierno democrático.

Como más de 400 personas han muerto a causa de los combates entre las fuerzas leales al presidente de facto versus las RSF comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo, potencias de la OTAN estarían trasladando sus tropas hacia la zona del conflicto, a fin de resguardar a sus conciudadanos que se encuentran allí por turismo o trabajo, según lo divulgó The Guardian.

El secretario de Defensa de EE. UU, Lloyd Austin, anunció este viernes (21/04/23) que Estados Unidos había desplegado sus fuerzas militares en lo que denominó un “teatro de operaciones”. Esto es, las Fuerzas Armadas de EE.UU. se movilizaron hacia la frontera de Sudán con otros países, a la espera de una orden ante 19.000 estadounidenses atrapados en tal nación africana.

https://twitter.com/MundoEConflicto/status/1649257480193466368 | El conflicto escala en Sudán. Por primera vez, desde el inicio de las hostilidades, el ejército de la junta Militar usa misiles guiados de alta presición contra las milicias rebeldes. pic.twitter.com/fuALImxgie — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) April 21, 2023

“Nuestro enfoque es asegurarnos de que continuamos planificando, que creamos y mantenemos tantas opciones para nuestro presidente como sea posible”, declaró Austin en una conferencia de prensa en Ramstein, Alemania.

Según The Guardian, el Ministerio de Defensa de Reino Unido también comentó estar en una “operación prudente”, aunque no reveló más detalles ya que se trata de información clasificada, utilizó la misma denominación de “operación”. La evacuación de los ciudadanos occidentales en Sudán por ahora no resulta viable dado que el aeropuerto de Jartun fue capturado por las RSF.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores inglés tras revelar que muchos británicos se encuentran atrapados en el conflicto en Sudán, ha dado con sus compatriotas –nombre, municipio de residencia- que necesitan una inminente evacuación, y dice analizar vías para asegurar un efectivo rescate.

Recordemos que la nueva ola de violencia en Sudán se generó luego de que la fuerza paramilitar RSF redistribuyera a sus lideres en distintos lugares del país sin autorización del ejército, lo que se interpretó como una clara amenaza al régimen. Esta agrupación subversiva RSF, se formó en el 2013 como una escisión de la milicia Janjaweed que combatió a los rebeldes en Darfur.

Uno de los generales de más renombre en las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) es general Dagalo, quien ha creado una fuerza con armas y tácticas que controlan actividades en minas de oro de Sudan, y hasta ha llegado a intervenir en Yemen y Libia para contrarrestar a los extremistas islámicos. En propias palabras de Dagalo, la lucha que están librando en Sudán “es el precio de la democracia" y es para repeler a "radicales islámicos que quieren mantener a Sudán aislado y en la oscuridad".

En este contexto, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, interrumpió su gira en Nueva Zelanda y Samoa para regresar a su país e intentar abrir conversaciones diplomáticas con los dos líderes adversarios de Sudán para un alto al fuego, tal como el pedido de la ONU.