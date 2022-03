Serbia quiere acuerdo de gas con Rusia por 10 años

La semana pasada, los precios del gas en Europa batieron todos los récords, habiendo subido a US$ 3.900 por 1.000 metros cúbicos, o casi US$ 374 por megavatio-hora en términos domésticos.

Los precios del Brent también alcanzaron sus niveles más altos desde 2008, alcanzando los US$ 139 por barril, después de que los aliados occidentales advirtieran que prohibirían las importaciones de petróleo ruso debido a la ofensiva militar de Moscú en Ucrania.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, señaló este sábado 12/03 que el operativo militar ruso en Ucrania y las sanciones introducidas contra Moscú al respecto afectan severamente a la economía serbia.

Hablando de las acciones militares en Ucrania como "nefastas", el mandatario aseveró en una entrevista con el canal Pink TV que se trata del "peor conflicto desde la 2da. Guerra Mundial". Resaltó: "No hablo de nosotros, sino de Europa y del mundo".

En particular, Vucic indicó que la incertidumbre en cuanto a la duración de los combates y el funcionamiento de las cadenas de suministro en el futuro pone en peligro el presupuesto serbio. "¿Cuánto tendremos que comprar petróleo, combustibles, productos alimenticios? ¿Tendremos suficiente dinero si esto dura 6 meses?", cuestionó el Presidente.

"La situación no es buena, no solo no es buena allí, no es buena en todas partes. […] Estos problemas están creciendo día a día. […] Tenemos que mirar hacia el futuro, porque nadie nos garantiza que esto dure 10 días", dijo Vucic y agregó que "la situación empeora día a día".

"La gente debe entender que no hay un camino fácil", manifestó el mandatario.

