Paraguay pide US$ 1.000M a Taiwán para no irse con China

Hay una inversión taiwanesa de más de US$ 6.000 millones en países que no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, queremos que de ese monto US$ 1.000 millones se apliquen en Paraguay. Eso nos ayudará a construir el argumento sobre la importancia de esta alianza estratégica con Taiwán. Hay una inversión taiwanesa de más de US$ 6.000 millones en países que no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, queremos que de ese monto US$ 1.000 millones se apliquen en Paraguay. Eso nos ayudará a construir el argumento sobre la importancia de esta alianza estratégica con Taiwán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo que la esperanza de Abdo de US$ 1.000 millones en inversión taiwanesa "tendría un significado profundo para la asociación estratégica Taiwán-Paraguay".

“El gobierno alienta a las empresas taiwanesas a visitar el país y explorar inversiones allí”, dijo el ministerio en comentarios enviados por correo electrónico al Financial Times.

abdo en taiwan.jpg Presidentes Mario Abdo Benítez y Tsai Ing-wen.

Paraguay es un importante exportador de soja y carne vacuna, pero sus relaciones con Taiwán, que Beijing reclama como parte de su territorio, le han costado el acceso al vasto mercado chino.

El poderoso lobby agrícola de Paraguay le reclama a Abdo, quien le dijo al FT:

Imagínese lo que dicen los productores [agrícolas] cuando los precios de la carne caen y no tienen acceso a China. Te piden: 'Por favor, tenemos que abrirnos al mercado chino. ¿Qué nos da Taiwán cuando somos un país que podría vender toda su producción de soja y carne a China?'. Imagínese lo que dicen los productores [agrícolas] cuando los precios de la carne caen y no tienen acceso a China. Te piden: 'Por favor, tenemos que abrirnos al mercado chino. ¿Qué nos da Taiwán cuando somos un país que podría vender toda su producción de soja y carne a China?'.

En 2022 Taiwán envió a Paraguay, 2 delegaciones de inversión a Paraguay y una universidad tecnológica que abrió en 2017 ya ha educado a 400 estudiantes.

La alianza con Taipei también le costó a Paraguay el acceso a las vacunas contra el coronavirus en un momento crucial de la pandemia cuando los suministros solo estaban disponibles en China.

Abdo dijo que había enviado a su ministro de Salud a hablar con el cónsul chino en el vecino Brasil en ese momento.

Relato del diálogo con el cónsul:

“Tienes 3 opciones. Puedes ser chino, que no lo eres; aliado de China, que no lo eres; o un país pobre, que tampoco lo eres. Estas son las prioridades de China”.

Los otros principales aliados latinoamericanos de Taiwán, Guatemala y Honduras, han contado historias similares.

Honduras informó que consideraba abrir una oficina en China para asegurar el acceso a las vacunas, lo que llevó a Taiwán a acusar a Beijing de usar las vacunas para obtener ganancias políticas y diplomáticas.

A pesar de las dificultades de la vacuna, Paraguay demostró ser una de las naciones mejor preparadas para hacer frente al Covid-19 gracias a su estabilidad y disciplina macroeconómica, según el Banco Mundial.

El PIB se contrajo solo -0,8% en 2020 y se recuperó con +4,2% en 2021. Abdo dijo que esperaba que +2,0% para 2022.

