Ofensiva de Wagner Group en África (Mali y Libia)

Los posibles mercenarios deben pasar una prueba de no consumo de drogas y someterse a una autorización sanitaria exhaustiva, además de presentar documentos de antecedentes penales, pasaportes y tarjetas de reclutamiento.

En marzo, un periodista de Verstka, haciéndose pasar por un aspirante a combatiente del Grupo Wagner, se puso en contacto con un reclutador con el alias o distintivo de llamada 'Serg'. “En cuanto a tus documentos, si alguno de los formularios tarda mucho, escríbeme y lo arreglaremos todo. Lo ideal es que sólo sean 2 semanas. Planeamos enviar nuestro próximo grupo a mediados de abril”, le dijo el reclutador.

Otro reclutador, alias 'Freizer', dijo que ay un gran número de interesados para las operaciones del grupo en África. “Ya no quieren ir a Ucrania, donde acabarán como carga 200 (N. de la R.: fallecidos). Y no hay peligro de eso en África. Además, el clima es más agradable”, dijo.

Pero muchos reclutas potenciales que buscaban ir a África han tenido problemas para obtener pasaportes o se les ha prohibido por orden judicial salir de Rusia por tener deudas impagas y otras cuestiones legales pendientes.

Wagner group mercenary in CAR.jpg Grupo Wagner en la otra orilla del mar Mediterráneo, casi a espaldas de OTAN.

Reclutadores

La campaña de reclutamiento actual del Grupo Wagner es la más extensa hasta el momento. A diferencia de esfuerzos anteriores que normalmente utilizaban solo 1 o 2 números de teléfono, esta campaña está a cargo de 10 reclutadores de 10 números diferentes. Si bien el alcance anterior se limitaba a anuncios únicos en la plataforma de redes sociales VKontakte, el impulso actual ha visto más de 18 publicaciones diferentes en línea. Los reclutadores también han comenzado a publicar convocatorias para unirse al grupo en sus cuentas personales de redes sociales.

Verstka y Nordsint utilizaron datos de fuente abierta para identificar a 4 de los reclutadores:

Sergey Mishako (distintivo de llamada 'Schindler'), de la región rusa de Krasnodar que anteriormente trabajó en el gobierno local y para una empresa de seguridad privada. En 2022, los medios de comunicación lo mencionaron como un instructor de entrenamiento “militar-patriótico”.

(distintivo de llamada 'Schindler'), de la región rusa de Krasnodar que anteriormente trabajó en el gobierno local y para una empresa de seguridad privada. En 2022, los medios de comunicación lo mencionaron como un instructor de entrenamiento “militar-patriótico”. Ruslan Chlalyan (nombre de guerra 'Batist'), antiguo miembro del Grupo Wagner de 47 años que ayudó a reprimir las protestas antigubernamentales en Sudán en 2019 y participó en la captura de Bakhmut en 2022-2023;

(nombre de guerra 'Batist'), antiguo miembro del Grupo Wagner de 47 años que ayudó a reprimir las protestas antigubernamentales en Sudán en 2019 y participó en la captura de Bakhmut en 2022-2023; Viktor Zaitsev (alias 'Fraser'), moscovita de 44 años con aparente interés en artes marciales y anteriores problemas de adicciones.

(alias 'Fraser'), moscovita de 44 años con aparente interés en artes marciales y anteriores problemas de adicciones. Sergey Klimov (distintivo de llamada 'Serg'), un kirguís de 42 años, ciudadano ruso desde 2001 y que dirigió varias empresas de limpieza entre 2012 y 2018. Tiene un historial de deudas impagas y condenas por infracciones de tránsito.

De Ucrania a África

Desde mediados de febrero, Wagner ha trasladado varios miles de combatientes rusos de Ucrania a África, están entrenando a soldados locales y a nuevos reclutas de múltiples compañías militares privadas.

Una de las bases de entrenamiento está ubicada cerca de la ciudad libia de Bengasi, y desde allí los alumnos son enviados a otros países africanos.

Las conversaciones en grupos de chat de familiares de los miembros de Wagner indican que algunos de los combatientes redesplegados en África han fallecido en combate.

Wagner Group se encuentra en África desde al menos 2017, realizando operaciones en Mali, República Centroafricana, Sudán y Burkina Faso, entre otros países . Además de proporcionar armas y apoyo mercenario a los gobiernos locales y trabajar como consultores políticos, los miembros de Wagner han extraído grandes cantidades de oro y diamantes de minas africanas.

En 2023, Financial Times estimó los ingresos del fundador del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, por la explotación de recursos naturales en África y Oriente Medio en US$ 250 millones.

En Mali comenzaron en 2021, cuando la junta gobernante del país invitó al grupo paramilitar a entrenar a soldados locales y brindar seguridad a funcionarios de alto rango en medio del conflicto en curso entre el gobierno y los separatistas islámicos.

En Libia

La presencia de Rusia en Libia fue reforzada ahora según Verstka y el proyecto All Eyes on Wagner. Libia vive una guerra civil desde la caída de Muammar Gaddafi en 2011. Ahora, el Kremlin envía más equipo militar a Libia y la región circundante y redespliega tropas , junto con reclutas del Grupo Wagner.

En los últimos 3 meses, Rusia ha comenzado a transferir activamente personal militar y mercenarios hacia el este de Libia, una región bajo el control de Khalifa Haftar, comandante del Ejército Nacional Libio y aliado del Kremlin. (La parte occidental del país, incluida la capital, Trípoli, está gobernada por el Gobierno de Acuerdo Nacional reconocido por la OTAN).

Una fuente dentro de una agencia de seguridad libia informó que al menos 1.800 militares rusos han llegado al país sólo en las últimas 2 semanas. Algunos fueron enviados a Níger, mientras que otros permanecen en Libia a la espera de órdenes.

Varios miles de combatientes llegaron a Libia entre febrero y abril. Los legionarios reconocieron que su presencia en Libia no es oficial sino como parte de una empresa militar privada, aunque no especificaron cuál.

Desde principios de marzo se ha avistado personal y equipo militar ruso en al menos 10 lugares del este de Libia, estacionados alrededor de las bases militares de Al Jufra y la base aérea de Ghardabiya, así como cerca de otras más pequeñas junto a Waddan y Marj.

Otro grupo de soldados rusos fue avistado en Marj, Libia.

A principios de mayo, los datos de geolocalización confirmaron la presencia de soldados rusos en Jufra.

En las últimas semanas, ha habido un aumento notable en los envíos de armas y vehículos de transporte rusos desde Siria a Libia.

Wagner

Una fuente le dijo a Verstka que él había escoltado equipos desde un "puerto militar" a varias "bases militares". En algunos casos, el equipo llega a Libia a través del puerto sirio de Tartus. Por ejemplo, el 02/04, 2 barcos de desembarco rusos, el Alexander Otrakovsky y el Ivan Gren , fueron avistados en Tartús.

Jalel Harchaoui, experto en Libia del grupo de expertos Royal United Services Institute (RUSI), llamó la atención de que se está redistribuyendo personal militar ruso a la base de Brak al-Shati en Libia. Según sus palabras, en las últimas semanas el número de personal de habla rusa en la base ha aumentado 25%.

Hubo múltiples informes en los medios de comunicación sobre los planes del Kremlin de construir una base naval rusa en Tobruk, Libia (donde llega el cargamento militar ruso desde Siria).

Las fuentes de Verstka dicen que no lejos de esta ciudad ya está funcionando una nueva base de entrenamiento militar rusa. Según fuentes de Verstka y All Eyes on Wagner, el contingente ruso en Libia está controlado por 4 comandantes que anteriormente estuvieron en Siria.

"Creo que los rusos están apostando a una guerra entre las milicias, por lo que van a cambiar de rumbo", dijo una fuente militar. Otra fuente sugirió que la actual afluencia de equipo ruso y el reposicionamiento de tropas tienen como objetivo suplantar a las fuerzas del Grupo Wagner en Libia y allanar el camino para futuros despliegues en otros países africanos.

Jalel Harchaoui, de RUSI, señaló: “Libia ofrece un acceso extremadamente valioso al mar Mediterráneo, actúa como flanco sur para ejercer presión sobre la OTAN y la UE y fortalece el diálogo con otros países árabes clave”.

Luego explicó: "Es importante destacar que también sirve como puerta de entrada a los países del África subsahariana, ofreciendo una ruta estratégica a países como Sudán, Níger y más allá".

Según él, la cooperación con la familia Haftar permite al Kremlin alcanzar estos objetivos minimizando costes. “En términos generales, la familia Haftar recompensa a Moscú material y financieramente por hacer cosas que le convienen”.

El aumento de la actividad militar en la región también puede tener algo que ver con una mayor presión para que Libia celebre elecciones. Si bien ha habido varios intentos de celebrar elecciones, los planes a menudo se han retrasado o interrumpido debido a la escalada del conflicto militar. La ONU ha pedido urgentemente elecciones.

