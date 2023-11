USA alerta que Wagner PMC reforzará a Hezbollah

image.png Pantsir-S1, un sistema de misiles y cañones antiaéreos autopropulsados ruso que Wagner PMC habría enviado desde Siria al grupo militante Hezbollah.

Si son ciertas las sospechas de Washington es posible un escalada de conflicto en Medio Oriente y un incremento en la animosidad entre Rusia y Estados Unidos.

Este mismo miércoles (22/11) la portavoz María Zajárova del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sostuvo que las relaciones con USA corren el riesgo de "romperse en cualquier momento".

Israel en las últimas semanas intensificó las escaramuzas en la frontera con Líbano contra Hezbollah. Estos enfrentamientos provocaron la muerte de 52 muertos libaneses, según un cálculo realizado por la AFP; y 4 israelíes del otro lado de la frontera.

Además, las milicias apoyadas por Irán han lanzado más de 60 ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria desde el 17 de octubre, lo que llevó a Estados Unidos a responder con ataques contra los militantes.

Numerosos investigadores y analistas internacionales han conjeturado que una guerra a gran escala con el Líbano convertiría a Gaza en un espectáculo secundario ya que el equipamiento y la capacidad de Hezbollah eclipsaría a Hamas.

Rusia e Irán

Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, la relación armamentística de Moscú con Teherán y sus apoderados, no ha hecho más que fortalecerse; algo que preocupa a Estados Unidos.

De hecho, USA lanzó una advertencia sobre la relación militar entre Moscú y Teherán calificándola como “obviamente perjudicial para Ucrania, ciertamente perjudicial para los vecinos de Irán, francamente perjudicial para la comunidad internacional".

“Irán ha estado proporcionando a Rusia un número significativo de bombas aéreas guiadas y municiones de artillería” que “ha estado utilizando para atacar a Ucrania y matar a civiles inocentes”, acusó Kirby.

El pánico norteamericano también responde al posible suministro iraní de misiles balísticos que mostró al ministro de Defensa de Rusia, Shoigu, durante la visita de este último a Teherán en septiembre.

image.png El ministro de Defensa de Rusia, Shoigu, durante la visita Teherán aprueba los misiles balísticos iraníes.

Asimismo, Wagner PMC y los combatientes de Hezbollah se conocen desde hace años. Juntos han operado en Siria durante años, donde trabajan junto a las fuerzas armadas rusas y sirias para reforzar el régimen de Assad contra la oposición, incluida ISIS.

Sus trabajos ayudaron al gobierno sirio a derrotar territorialmente a la fuerza yihadista que aún mantiene células activas por lo que constituye todavía un amenaza al poder del Assad.

El 20 de noviembre el Gobierno de Irán ha reclamado a Rusia "un papel más activo" para intentar lograr "paz y seguridad".

El día anterior ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Irán, Hosein Amir Abdolahian, abogaron por un pronto alto el fuego en la Franja de Gaza,

El martes (21/11), según The Times of Israel, el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, habría advertido al Consejo de Seguridad de la ONU que es probable que se produzca una guerra regional si no se aplica plenamente su resolución de 2006 que pide el desarme del grupo terrorista libanés Hezbolá.

La Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU puso fin a la Segunda Guerra del Líbano en 2006 y pidió el desarme de todas las fuerzas armadas no estatales en el Líbano, así como la liberación de la región entre la frontera entre Israel y el Líbano y el río Litani de todas las fuerzas armadas excepto el ejército libanés y la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, FPNUL.

image.png Vladimir Putin y Ebrahim Raisi.

Estas cláusulas de la resolución nunca se implementaron y Hezbollah se ha convertido en una milicia terrorista fuertemente armada con unos 150.000 cohetes y misiles de diferentes tipos.

Este miércoles por la mañana, las FDI dijeron que sus aviones de combate llevaron a cabo ataques contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, incluido un complejo militar donde se reunieron agentes terroristas y otras infraestructuras.

