Javier Milei: "Pedro Sánchez tiene complejo de inferioridad"

image.png Fiel a su costumbre, Milei continuó por la red social X su escalada diplomática con España con más ataques a Pedro Sánchez.

Ante el anuncio del gobierno español de retirar definitivamente a su embajadora de nuestro país, Milei suspendió su participación en la reunión de Gabinete para dar una nota periodística, allí atacó a Sánchez: “Él llora interferencia en la política, cosa que es falso, porque fui dar una charla sobre socialismo y capitalismo, y él hizo campaña abiertamente para Massa. No tuvo el decoro de llamarme por teléfono”.

Los "rojitos"

Tras recordar el apoyo de Sánchez a Sergio Massa, Milei insistió: “parece que la democracia es si ganan los rojitos como él. Ellos son la democracia”, y acusó al gobierno del PSOE de agredirlo. “Cuando no se adhiere a algún punto que sostienen como dogma es descalificado y estigmatizado. Una de las ministras de Sánchez organizó un escrache en mi contra. Atrás de esto está el kirchnerismo".

“Ellos pueden insultar a todo el mundo y yo me tengo que quedar callado. ¿Dónde dejo mi dignidad?", se quejó el libertario y relativizó el retiro de la embajadora al explicar que “hay un vínculo estructural de largo plazo con España”.

image.png El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, al anunciar el retiro definitivo de la embajadora de su país en Argentina este martes 21/5.

Por otro lado, Milei le recomendó a Sánchez un psicólogo para su “complejo de inferioridad” y un “buen abogado para Begoña, que tiene un montón de causas” judiciales.

En cuanto a la relación diplomática, el presidente argentino no retirará a su embajador en España: “Si Pedro Sánchez está cometiendo un error mayúsculo, yo no voy a ser tan imbécil de repetir semejante error. Nosotros mantenemos todo como hasta ahora. Y si el señor presidente Pedro Sánchez quiere seguir insistiendo con esta aberración, es un error de él, de nosotros no lo va a encontrar: cuando uno toma todos los hechos, queda claro quién está en falta”.

Más noticias en Urgente24:

Provincialización de rutas: Aseguran que la recepción de Nación fue "positiva"

"Pretender que el dólar compita con el peso es imaginar que River lucha con Atlanta"

El PRO Santa Fe dejó de lado las internas y ya cuenta con nueva presidenta

Sin Pacto de Mayo ni Ley de Bases, Javier Milei dispara: "Yo estoy en otra liga"