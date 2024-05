"Pretender que el dólar compita con el peso es imaginar que River lucha con Atlanta"

2. Hay que salir urgente del cepo

“Tenemos incertidumbre en materia de política cambiaria y monetaria. El actual control de cambio es una barbaridad. En el mes de octubre tendremos el mismo nivel del dólar que en noviembre de 2023”.

3. Hay que dejar de llorar por la herencia

“La temporada de criticar lo que nos dejó el gobierno anterior ya terminó. Ahora, debemos buscar convertirnos una economía normal”.

4. El Estado no es criminal

“A diferencia de lo que piensa el presidente, yo creo que el Estado es absolutamente necesario para seguridad, educación, justicia, defensa del territorio. Para defender los derechos de propiedad”.

5. Javier Milei se ha vuelto demasiado teórico

“Los pragmáticos estudiamos teoría para entender mejor el laberinto de la economía. Antes, cuando trabajaba en mi estudio, Milei era menos ideológico, menos religioso”.

6. Conspiranoico

“Piensa excesivamente en conspiraciones. Cuando uno quiere ayudarlo, aportando un granito de arena luego de tantos años de estudio, él piensa que detrás de los consejos puede haber algún interés particular. Traje a dos inversores importantes a la Argentina pero Javier no me dejó entrar a la reunión con ellos”.

7. Dólar vs pesos es como River vs Atlanta

“Si vamos a poner a competir a las monedas tenemos que fortificar lo nuestro. Como hizo Perú que logró revalorizar mucho el Sol frente a la divisa estadounidense".

8. Las reformas estructurales llevarán dos décadas

“No tenemos un boom de inversiones que pueda acelerar el proceso de cambios como ocurrió en la convertibilidad. Estamos caros en construcción, producción y eso nos vuelve poco competitivos”.

9. La sociedad ha sufrido mucho

“Estamos tocando fondo. La pregunta ahora es a qué velocidad recuperamos la economía. Allí, surgen un montón de problemas. Con la actual política cambiaria, no habrá fuentes de reactivación”.

10. Si yo viajara a España iría a ver al PP, no a Vox

“Estamos pasando de un extremo a otro extremo. Hubiera sido mejor para Argentina alinearse con fuerzas más de centro".

