Dos "pibes" en una feroz pelea para que el GNL de Vaca Muerta salga desde Río Negro

"Confiamos en que con la confirmación de la inversión, el proyecto continúe su curso normal, consolidando al Puerto de Bahía Blanca como sede del proyecto", concluyó.

Por eso también fue que el anuncio de Horacio Marín sobre Punta Colorada sorprendió en medio de la feroz pelea entre Bahía Blanca y Río Negro.

puerto bahia blanca2.jpg

Rolando Figueroa defendió la alternativa de Río Negro

Pero también el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, defendió la exportación de GNL por Río Negro en el Hotel Libertador, en uno de los tradicionales almuerzos del Club del Petróleo, que nuclea a los principales referentes del sector de Oil & Gas en la Argentina, donde realizó una presentación sobre el potencial y los desafíos que se deberán sortear para aprovechar todo el potencial que posee Vaca Muerta, y que la Argentina se convierta en un país exportador de GNL a nivel global.

Figueroa se metió en el debate que se abrió ni bien se promocionó el proyecto del Régimen de Promoción de GNL, que ya tiene media sanción de Diputados. El año pasado, comenzó una pulseada que se reanudó con el debate de la Ley Bases a propósito del RIGI -la norma de las grandes inversiones- y la reactivación de la iniciativa.

Bahía Blanca puja porque esa exportación se haga a través de su puerto, y Río Negro ofrece su salida al mar, que conjuga con el oleoducto Vaca Muerta Sur Bahía Blanca puja porque esa exportación se haga a través de su puerto, y Río Negro ofrece su salida al mar, que conjuga con el oleoducto Vaca Muerta Sur

En ese contexto, Rolando Figueroa, se refirió al proyecto de GNL y a la posibilidad de exportarlo a través de Punta Colorada, y advirtió:

Creemos que es muy importante lograr el GNL, por eso nuestra oferta debe mejorar. Estamos convencidos de que el GNL tiene que salir desde el puerto de Río Negro y debemos lograr que el proyecto sea Net Zero. No existe otra posibilidad. Tenemos comunicación con el gobierno de Taiwán y ellos nos dijeron que van a comprar en donde exista net zero. Y esto también lo solicitarán otros países Creemos que es muy importante lograr el GNL, por eso nuestra oferta debe mejorar. Estamos convencidos de que el GNL tiene que salir desde el puerto de Río Negro y debemos lograr que el proyecto sea Net Zero. No existe otra posibilidad. Tenemos comunicación con el gobierno de Taiwán y ellos nos dijeron que van a comprar en donde exista net zero. Y esto también lo solicitarán otros países

En esa misma línea, el mandatario neuquino precisó que "esto requerirá de un trabajo en conjunto que debemos realizar con toda la industria. Nosotros ya estamos trabajando para poder lograr disminuir la huella de carbono con los bosques implantados en toda la cordillera, y también con el gobierno de Israel para poder lograr que, a través del sistema de riego, podamos forestar en la zona de Vaca Muerta. Creo que esto nos va a dar otro tipo de valores para competir en el mundo. Tenemos que ser eficientes y disminuir costos".

image.png

Y expresó: "Queremos que haya competitividad porque tenemos que competir con el mundo. Más allá de la medida que tomó el presidente de Estados Unidos, de restringir las importaciones de GNL, sabemos que esto puede ser temporario. Nosotros debemos dar certeza de que vamos a trabajar con una política de Estado a largo plazo y darles seguridad a quienes puedan demandar el GNL".

Exportación de GNL

Respecto a la posibilidad de exportar GNL a través de Río Negro, Figueroa afirmó que es importante que la provincia vecina también tenga oportunidades. "Son tres gasoductos Néstor Kirchner los que se tienen que realizar y si se sigue por la huella que se hace el ducto Vaca Muerta Sur creo que existe una gran ventaja".

En ese sentido, también habló de la posible salida por Chile hacia el Pacífico y sostuvo: "Tenemos una ventana de tiempo. En todas las góndolas que lo podamos poner es bienvenido. Y en cada góndola que nosotros podamos agregar valor, mejor aún. Por eso también invito a quienes realizan inversiones en Neuquén a que visualicen a la zona de Zapala como un lugar de inversión".

Cabe mencionar que además la administración de Javier Milei y su RIGI podrían inclinar la balanza a favor de Río Negro, considerando la oposición del gobernador bonaerense Axel Kicillof Cabe mencionar que además la administración de Javier Milei y su RIGI podrían inclinar la balanza a favor de Río Negro, considerando la oposición del gobernador bonaerense Axel Kicillof

kicillof.jpg

Jóvenes y con experiencia, los gobernadores dejan mal parado a Milei

La pelea es intensa y los 3 gobernadores trabajan duro para ganar la "competencia". Todos mandatarios con experiencia aunque su "juventud" es cuestionable...

Es que un reciente informe sobre elites políticas señaló que los gobernadores patagónicos "son jóvenes y con experiencia pública".

Se trata de un informe del Centro de Innovación de las Trabajadoras y los Trabajadores, una unidad entre el Conicet y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) en el que describe el perfil sociológico de los 23 gobernadores y del jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y entre sus conclusiones destaca que los patagónicos son los más jóvenes y cuentan en general con experiencia previa en la gestión pública...

Un dato cuestionable si se tienen en cuenta a los dos gobernadores patagónicos mencionados en la nota...

image.png

"La mayoría de los gobernadores se ubica entre los 52 y los 60 años de edad, el promedio es de 56 y la edad más repetida es 61 años. Los patagónicos se distinguen por ser los más jóvenes, especialmente Ignacio Torres de Chubut con 35 años y Claudio Vidal de Santa Cruz con 43 años".

Claramente, estos dos últimos mandatarios bajarían el promedio patagónico...

image.png

El informe también concluye que todos los mandatarios actuales son varones, las mujeres ocupan la vicegobernación sólo en 11 distritos. El llamado "techo de cristal" opera fuerte en las carreras políticas provinciales.

El 79% de los gobernadores poseen educación superior completa con preeminencia de establecimientos públicos por sobre los privados. El 62% es egresado de una universidad pública.

Con respecto a las profesiones elegidas, más de la mitad de los gobernadores estudiaron carreras "tradicionales": ciencias económicas, en primer lugar y derecho, en segundo lugar. En este caso el neuquino Rolando Figueroa, pertenece al primer lote ya que es contador público egresado de la Universidad Nacional del Comahue.

El análisis de las trayectorias laborales previas de los actuales mandatarios confirma la construcción de carreras políticas en el sector público. En este ránking Figueroa ocupa el cuarto puesto con nueve cargos públicos, por encima del promedio que son seis.

El 67% de los actuales mandatarios al menos tuvieron una experiencia como gobernador o vicegobernador en su trayectoria ocupacional previa. En este punto se anotan no sólo el neuquino, como vice de Omar Gutiérrez (MPN), sino también el rionegrino Alberto Weretilneck.

La mayoría de los gobernadores (14) tienen trayectorias mixtas, esto significa que han tenido alguna experiencia a nivel nacional. Aquí también se ubican ambos -Weretilneck y Figueroa- por su participación como representantes de sus provincias en el Congreso (senador y diputado, respectivamente).

Esta diferencia es notable en comparación con el actual presidente de la Nación, cuyo único antecedente fue haber sido diputado nacional Esta diferencia es notable en comparación con el actual presidente de la Nación, cuyo único antecedente fue haber sido diputado nacional

Otras noticias de Urgente24

GNL: En el Gobierno, "terminaron aceptando que van a tener que aumentar subsidios"

Irán: Mohammad Mokhber es el presidente interino

Lágrimas socialistas": Milei volvió al país y siguió con las provocaciones a España

Murió el presidente de Irán, Ebrahin Raisi, al caer su helicóptero

La actividad industrial en Santa Fe sigue retrocediendo y se agrava la crisis