"Lágrimas socialistas": Milei volvió al país y siguió con las provocaciones a España

image.png El polémico posteo en X de Javier Milei que continúa provocando al gobierno español.

Luego de publicar su tuit, un usuario del país europeo le pidió que se quede unos días más en España, pero le respondió que ya se encontraba en Argentina, mientras que otro le indicó: “Puedo ser su padre y no estoy de acuerdo con las formas, pero ‘de mayor’" quiero tener su capacidad. Conseguir poner a todo un gobierno de reclutas patosos a mear, es digno de aplauso. Si regresa a mi amada España, tiene usted un sitio en mi mesa”. Ante eso, Milei contestó: “Lo importante es el contenido y no las formas... además, el resultado me avala en el modo de enfrentarlos”.