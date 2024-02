"Objetivos occidentales": Vladimir Putin amenaza con guerra nuclear

A su vez se refirió a la incorporación de los últimos 2 países a la OTAN, Finlandia y Suecia y la expansión de Occidente en el Mar Báltico: “Tendremos que reforzar el distrito militar allí”.

Si bien Vladimir Putin ha sostenido que la adhesión de Finlandia y Suecia no supondría un “problema” ni una “amenaza inmediata”, todo cambiaría si implica el despliegue allí de bases militares y misiles. Sería todo distinto si se instalan en Finlandia y Suecia sistemas de defensa antimisiles estadounidenses.

Además, el mandatario ruso destacó su supremacía militar ante Ucrania y sus logros en el campo de batalla y elogió el arsenal nuclear enormemente modernizado de Rusia, el mayor del mundo. Según un informe de Nuclear Weapons Ban Monitor de 2023, publicado por la ONG noruega Norsk Folkehjelp, Rusia, que tiene el mayor arsenal nuclear del mundo con 5.889 cabezas operativas,.

Occidente y Vladimir Putin

Según Putin, los países occidentales provocaron el conflicto en Ucrania y Oriente Medio y “siguen mintiendo” al declarar “sin ningún tipo de vergüenza” que Rusia tiene la intención de atacar a Europa.

Cabe destacar que bajo ese pretexto, la OTAN activó el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría con 90.000 soldados, 80 aeronaves, incluyendo F35s, FA18s, Harriers, F15s, helicópteros y aviones no tripulados, más de 50 activos navales, y más de 1.100 vehículos de combate en América del Norte y el flanco oriental, cerca de la frontera con Rusia.

El masivo simulacro militar “Steadfast Defender” que comenzó en enero y se extenderá hasta mayo se centra en un posible ataque de una coalición liderada por Rusia a un país de la OTAN, tras los alarmantes informes de inteligencia occidentales que muestran el rearme programado por Vladimir Putin que sumará en cuatro años la capacidad necesaria para un enfrentamiento con la OTAN.

image.png OTAN se prepara para una 3era guerra mundial.

Tal como contó Urgente24, el jefe del comité militar de la OTAN, Rob Bauer, en diálogo con The Telegraph vislumbró un mundo hostil en los próximos 20 años sin paz.

"Debemos entender que nuestra existencia pacífica no es un hecho. Y es por eso que debemos prepararnos para un conflicto con Rusia. Necesitamos estar preparados para todo. Necesitamos crear un sistema que nos permita capacitar a más personas en caso de que de guerra, independientemente de si sucederá o no. No podemos dar la paz por sentado y por eso tenemos los planes de Defensa y nos preparamos para el conflicto con Rusia o con grupos terroristas si nos atacan. Si nos atacan debemos estar listos".

Los países occidentales y Rusia se encuentran en la peor crisis de relaciones desde la guerra fría. La animosidad se desencadenó con la guerra en Ucrania y recrudeció recientemente con la muerte en prisión del mayor opositor de Putin Alexéi Navalni.

