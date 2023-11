Narco Marset: Reapareció en TV uruguaya, ¿desde Paraguay?

image.png La periodista de Santo y Seña de Canal 4 tuvo que viajar a Paraguay y tomarse dos helicópteros para reunirse con Sebastián Marset.

En la entrevista dio detalles de aquella diligencia que, para él, se convirtió en una absurda polémica ya que repitiendo palabras de un abogado: “El pasaporte es un derecho”.

“Yo, en el tema pasaporte, no gasté un dólar. Si me hubieran dicho ‘hay que pagar tanto para que te den el pasaporte exprés’, lo hubiera pagado, pero tenía un abogado que me ayudaba [Alejandro Balbi]".

Sin embargo, contó que consiguió el número de la embajada uruguaya en Emiratos Árabes Unidos y habló con "Fiorella Pardo”, cónsul en ese país. “Fiorella me dijo que estaba esperando mi llamada, que ya sabía lo que estaba pasando; me dijo que me iba a ayudar”, dijo Marset, aunque aclaró que “en varias oportunidades no la trató bien” a su esposa, porque en realidad “ella no quería ayudar”.

“La verdad, es polémico porque la política lo quiso así, porque, para mí, como hay una ley que amparaba [solicitar el pasaporte], no tenía antecedentes ni causas abiertas en el país, tendrían que haber firmado y me daban el pasaporte y ahí se terminaba, pero como empezaron con mensajes y cosas… No fue exprés”, manifestó Marset.

Fuga de Bolivia

También reveló detalles de su fuga de Bolivia. Luego de haberse escapado de la policía, Marset había reaparecido en dos videos. En el primero, afirmó que gracias a un alto funcionario del gobierno de Luis Arce pudo fugarse; luego, en otro, anunció que estaba fuera de Bolivia y dejó un sugerente mensaje contra la administración. “Si hablo, la política de Bolivia se va a la mierda”, acusando de más corrupta que la de Paraguay.

En el diálogo con el programa de TV paraguayo, el narco contó: “Me avisaron, sí, me avisaron. Armé dos valijas con ropa mía, de los niños, y me fui”.

Se sospecha que su fuente es el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcóticos, (FELCN) quién le habría dado aviso de la orden de captura a cambio de dinero.

image.png El capo narco contó que pudo escaparse de la autoridades policiales en Bolivia por un previo llamado proveniente de un alto funcionario.

“Gracias a la ayuda del director de la FELCN logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. Y bueno, agarró una platita y me avisó que me fuera”, declaró en audios filtrados previos a la entrevista.

También aclaró que dejó todo en la casa y criticó a la policía y el gobierno de Bolivia porque dijeron que “no había nada” en la vivienda. Las autoridades encontraron allí USD 400.000 y el narco acusó: “Se quedaron con el dinero”.

En el último trama con un tono provocador criticó a la Bolivia y de Paraguay y Uruguay: "Cuando hablan de Sebastián Marset, dicen, dicen, dicen… Quiero ver de todo lo que dicen de qué tienen pruebas. Nunca metí a mi familia. Tengo personas para hacer lo que necesito hacer”.

¿Entrevista desde Paraguay?

Pedro Tristant de Infobae afirmó que el programa Santo y Seña de Canal 4 entrevistó a Marset en un lugar que la producción del programa desconoce. La periodista encargada del reportaje se tomó un avión a Paraguay y luego dos helicópteros para llegar a una mansión, en medio de la selva, donde el narco reside junto a su familia.

“Particia Martín se tomó un avión con rumbo desconocido. Fue la que hizo todo el contacto y lo viene haciendo hace mucho tiempo. Después de ese avión –que tuvo como primer destino Paraguay– se subió a un helicóptero y después a otro helicóptero, en medio de una selva. En una mansión estuvo cara a cara, conviviendo dos días con Sebastián Marset. Le hizo esta entrevista en plena selva”, aseguró el conductor de Santo y Seña, Ignacio Álvarez, en el ciclo radial La Pecera.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, dijo a la prensa que tenía “la certeza” de que el encuentro entre la periodista uruguaya y Marset fue en Paraguay.

image.png Se sospecha que Marset se encuentra en Paraguay.

“Este sujeto ha accedido a la entrevista porque se siente acorralado por todas las policías de la región y está buscando algún móvil para poder entregarse los días siguientes”, sostuvo, según pudo saber la Diaria. El propio narco luego calificó a Del Castillo de “cínico”, “burro” y “mentiroso” y aseguró que el ministro de Gobierno “está con miedo”.

Las autoridades paraguayas no pudieron confirmar aún el paradero de Marset aunque el canal uruguayo haya sugerido que la entrevista se realizó en Paraguay. El viceministro de Seguridad Interna paraguayo, Óscar Pereira, contó que la reparación del narco alertó aún más a todas las unidades de la Policía. “No podemos dejar de sospechar que tenga algún tipo de padrinazgo político en Paraguay”.

Tal como contó Urgente 24, Marset es el cabecilla de una red criminal que trafica cocaína a puertos de Europa y África, y está prófugo de la Justicia paraguaya por el asesinato de un fiscal, por su propio país, Brasil y USA por delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Llamativamente el narco charrúa se mantiene en libertad porque puede escabullirse en megaoperativos como el de Bolivia, traspasando fronteras fácilmente.

Una de las últimas noticias sobre el narco giraron en torno a las presuntas amenazas que había proferido a los periodistas –y a otros colegas– desde un celular chipeado en Islas Malvinas.

