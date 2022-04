México: Revés para AMLO, pero está "blindado"

Esto no termina todavía, esto apenas comienza. Nosotros nos preparamos para la traición. Sabíamos de los intereses que están en cuestión, muy poderosos; por eso se definió una estrategia desde el principio de cómo íbamos a enfrentar el problema, para rescatar la industria eléctrica y el petróleo".

Además señaló también que seguirá buscando que se fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); que la nación maneje al petróelo, la industria eléctrica y el litio, pero dijo que ya será una batalla que corresponderá a la siguiente administración. "No volveré a enviar otra iniciativa eléctrica, pero nuestros candidatos que vayan a la elección en 2024 tienen que plantearlo para estar más seguros, porque se requiere la reforma constitucional", indicó.

La oposición se agrupó para frenar la iniciativa de AMLO. Por el Partido Acción Nacional (PAN), su coordinador, el diputado Jorge Romero, aclaró que es falso que estén en contra de la soberanía energética del país; no obstante, enfatizó que no están de acuerdo que exista el "hiperempoderamiento" de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que consideran que es necesaria la concurrencia del sector público y el privado. Agregó que su partido no protege intereses de empresas trasnacionales.

Ley Minera

Sin embargo, AMLO no tardó ni un día en enviar otra propuesta, y dijo que enviaría hoy lunes 18/04 una iniciativa para cambiar la Ley Minera de México, cuya aprobación sólo requeriría mayoría simple del Congreso. El objetivo es uno: nacionalizar el litio.

La exploración, explotación y aprovechamiento del mineral será exclusiva del Estado mexicano y el presidente determinará qué organismo público descentralizado se encargará de estas labores, precisó el proyecto. Para modificar la Ley expedida en 1992 durante el gobierno del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari, el partido gobernante Morena solo requiere de mayoría simple, es decir, la mayoría de los votos de los legisladores presentes.

Hoy AMLO pidió que se impulse la votación entre hoy o mañana, "para empezar a estructurar la empresa, como la CFE, que va a manejar todo lo relacionado con el litio, con el apoyo de los centros de investigación que se tienen en el país".

“Será deber del Estado mexicano proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios”, precisó la iniciativa. El presidente de México expuso que en los últimos 30 años de minería en el país, se ha sobreexplotado los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros, como la minería a cielo abierto sin restricciones, contaminación de ríos y mantos freáticos, además del uso “irracional e irresponsable” del agua, además de daños al ambiente y salud de miles de personas.

