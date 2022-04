Aleksandr Dvornikovy el misterio de la 'maraton' de Rusia

En Chechenia y en Siria, Dvornikov demostró un estilo de combate conservador, metódico, persistente, implacable. La ofensiva de Dvornikov cambió el rumbo de la guerra.

7 semanas después de la invasión de Ucrania, infructuoso hasta ahora el intento de negociar según las condiciones de Rusia, Putin lo designó nuevo comandante superior, en una importante reorganización de la 'operación especial': ahora hay un mando unificado (en Dvornikov, conocedor del Donbass y con mucha experiencia de combate. Se le atribuye un plan años atrás para ocupar el Donbass).

Una estrategia

La breve bio de Dvornikov es importante para entender el siguiente texto publicado en The EurAsian Times, con la firma de un periodista de Mumbai / Bombay (India), especializado en temas de seguridad, Parth Satam, y que permite comprender la estrategia de Rusia más allá de las especulaciones y la guerra psicológica de la OTAN (en definitiva, al lector de Urgente24 le interesa conocer qué está sucediendo, no el marketing bélico):

A pesar de poseer una de las fuerzas aéreas más grandes, avanzadas y con experiencia en combate que incluye jets legendarios como el Su-30 SM2, el Su-57 y el nuevo dron Okhotnik (Hunter), la Fuerza Aérea Rusa (VKS) aún no ha estableció la superioridad aérea sobre Ucrania.

Para un ejército clasificado entre los mejores del mundo, cometer errores de novato en una guerra convencional debería informar más sobre sus objetivos que sobre su capacidad. Y si el objetivo es obligar a Ucrania a aceptar sus términos, entonces no necesitaría pelear de la manera típica.

En pocas palabras, ejecutar una campaña aérea devastadora que destruya las ciudades ucranianas y su ejército no se ajustaría a su objetivo político de garantizar que Kiev no ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Rusia tampoco necesitaría el tipo de superioridad aérea abrumadora ya que ni la OTAN, los EE. UU. ni ningún otro país europeo está luchando directamente en la guerra.

La pequeña flota de Ucrania de solo 98 aviones ni siquiera se ha enfrentado a la dotación completa de los 1.511 aviones de Rusia, lo que hace que las pocas docenas de pérdidas de este último, principalmente para la defensa aérea ucraniana, sean insignificantes.

Los expertos han señalado una serie de errores que los rusos parecen haber cometido:

la falta de municiones guiadas de precisión (PGM);

la ausencia de cápsulas de orientación que obligan al VKS (Fuerzas Aeroespaciales Rusas) a usar bombas no guiadas que causan daños colaterales;

pilotos con menos de 100 horas de vuelo al año;

mala coordinación con las tropas terrestres; y

una predisposición general inexplicable hacia una guerra terrestre.

Y aquí es donde no entienden la estrategia rusa.

Algunos oficiales de inteligencia y de la Fuerza Aérea de EE. UU. destacados en Europa contrarrestan estas observaciones y dicen que los comentaristas militares esperan que Rusia “refleje las operaciones al estilo estadounidense” con ataques aéreos masivos que rápidamente toman el control de los cielos y destruyen la capacidad militar del enemigo.

Los pilotos ucranianos se han lamentado de sufrir pérdidas masivas (y no reportadas). Decir que sus obsoletos MiG-29 son "solo objetivos" para los cazabombarderos muy superiores del VKS, que tampoco pueden ser derribados por los Stinger MANPAD fabricados en EE. UU.

Según John B. Alterman, vicepresidente sénior de la Cátedra Zbigniew Brzezinski de Seguridad Global y Geoestrategia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), a diferencia del ejército de EE. UU., a Rusia no le gusta ganar guerras en un 'sprint'.

donbas.jpg En gris oscuro la porción del Donbass que le falta asegurar a Rusia.

Señalando cómo ese enfoque finalmente fracasó tanto en la 'Operación Libertad Duradera', en Afganistán (2002), como en la 'Libertad Iraquí' (2003), dijo que el ejército ruso está "lleno de maratonianos" para el "largo plazo", evidente en su campaña en Siria en apoyo del presidente Bashar al-Assad. Señalando cómo ese enfoque finalmente fracasó tanto en la 'Operación Libertad Duradera', en Afganistán (2002), como en la 'Libertad Iraquí' (2003), dijo que el ejército ruso está "lleno de maratonianos" para el "largo plazo", evidente en su campaña en Siria en apoyo del presidente Bashar al-Assad.

Al luchar junto al Ejército Árabe Sirio (SAA) del régimen, Rusia pareció acumular ventajas gradualmente, destruyendo progresivamente a los rebeldes del Ejército Libre de Siria (FSA), coalición de muchos grupos fundamentalistas, Daesh (ISIS), con Assad saliendo victorioso.

Con menos de 5.000 efectivos y apenas 2 docenas de aeronaves de ala fija compuestas por bombarderos Su-33, Tupolev Tu-22M3 y cañoneras Mi-35, su intervención fue decisiva, proporcionando cobertura aérea a las tropas sirias. Ha terminado con Rusia reteniendo su base aérea en Khmeimim y su base naval en Tartus, lo que también permite una proyección de poder limitada en el Mar Mediterráneo y el sur del Cáucaso.

Los rusos, por lo tanto, están en completa armonía con el dicho de Karl vos Clausewitz de que la guerra es “política por otros medios”, donde incluso perder militarmente puede significar ganar políticamente.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, desde el comienzo de la guerra se ha ofrecido repetidamente a renunciar a la membresía de la OTAN y entablar conversaciones con Rusia. La propuesta ucraniana del 29 de marzo se ofreció a sí misma para convertirse en un Estado No Nuclear No Alineado, que no mantendría ninguna base militar extranjera.

No sería descabellado conectar esto con la campaña restringida y quirúrgica que no llevó a Zelensky contra la pared y aseguró que mantuviera una vía diplomática.

Al mismo tiempo, ni una derrota rusa total habría sido un incentivo para que los ucranianos continuaran las conversaciones, quienes habrían aprovechado la ventaja y posiblemente llevado la lucha al Donbass, si no a Rusia.

Las "grandes pérdidas rusas" no significaron nada cuando se reveló a principios de mes cómo los comandantes de Rusia, mientras realizaban campañas militares separadas en el este, sur y norte, tenían como objetivo construir una zona contigua desde el este hasta la ciudad costera ucraniana de Mariupol.

La desinformación rusa engañó a los ucranianos haciéndoles creer que el objetivo era Kiev, donde ellos concentraron sus fuerzas.

Al ver que el último foco de resistencia cerca y alrededor de la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol resultó ser un hueso duro, Rusia ahora ha centrado su atención en el Donbass, con el objetivo de liberarlo por completo.

Esto incluye hacer retroceder a los ucranianos hasta sus límites administrativos, más lejos de las áreas controladas por las Repúblicas Populares disidentes de Luhansk y Donetsk (LDPR).

Y asegura que, incluso si Zelenskyy arrastra a Ucrania a la OTAN anulando la oposición silenciosa pero rígida para evitar ir a la guerra con Rusia, estará muy lejos de la frontera internacional occidental de Rusia.

Rusia ya controla Crimea, que votó por su independencia de Kiev en un referéndum de 2014, que puede servir como plataforma de lanzamiento para futuras operaciones.

Y si Rusia no logra liberar Donbass por completo -asumiendo que las mejores unidades de Ucrania lanzan contraofensivas bien coordinadas- y retiene solo a los LDPR (Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk), mantener una frontera 'dura' desgastará a los ucranianos e incluso al resto de Europa. Y aquí también es donde entra el VKS, repitiendo lo que hicieron en Mariupol:

Rodear a los defensores,

cortar las líneas de suministro de municiones y alimentos,

desatar un aluvión de artillería pesada,

ataques con aviones no tripulados,

ataques con misiles de crucero de largo alcance con cazabombarderos rusos y helicópteros.

Todo esto mientras se cierra gradualmente el círculo y se crea una 'zona de muerte'. Rusia ha estado apuntando públicamente durante mucho tiempo a la industria bélica de Ucrania y a las principales bases militares que sostienen guerras prolongadas.

Curiosamente, es una mano legendaria de Siria la que Rusia ha traído para esta fase decisiva de la 'guerra larga': el general Alexander Dvornikov.

También con experiencia en las 2 guerras de Chechenia, Dvornikov perfeccionó el juego de la 'paciencia', de nunca aplicar demasiada presión ni aliviarla. Independientemente de si Rusia está justificada en su intervención militar, una cosa está clara: Rusia no se detendrá hasta que se hayan logrado sus objetivos.

Alexander Dvornikov.jpg Aleksandr Vladimirovich Dvornikov.

