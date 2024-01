María Corina Machado y la "negociación" de la que todos hablan

Y agregó: “En este contexto se lleva adelante una compleja negociación con el régimen, en la cual me comprometo a hacer todo para que el interés común y superior de los venezolanos esté siempre por delante. Venezuela nos necesita a cada uno, y nos necesita ya”.

Sin embargo, la líder opositora no ofreció mayores detalles sobre estas conversaciones.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMariaCorinaYA%2Fstatus%2F1741886560415404355&partner=&hide_thread=false Comienza el año decisivo. Juntos lograremos la liberación de Venezuela y la reunificación de nuestras familias.

Confiemos, Dios está con nosotros.



Mi mensaje a los venezolanos: pic.twitter.com/Bd9b7YpmAU — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 1, 2024

Por el lado del chavismo, dieron a entender que las conversaciones de María Corina Machado con el gobierno, son para negociar el tema de su inhabilitación política, y le acusaron de "falta de cordura".

"La opositora ultrafascista María “con ira” Machado reafirma su falta de cordura al afirmar que mantiene conversaciones con “funcionarios” del Gobierno Bolivariano para negociar el tema de su inhabilitación política, que no le permite participar en ninguna elección para ocupar un cargo público", indican en una publicación de 'Con el mazo dando' en la red social X (anteriormente Twitter).

También, en un artículo publicado en el sitio web 'Con el mazo dando', agregaron que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, al ser consultado acerca de las supuestas negociaciones de la dirigente, aseguró que ni siquiera la conoce y desmintió que cualquier representante del Ejecutivo tenga alguna conversación con María Corina Machado.

“Yo ni la conozco, en mi vida la he visto en persona, no tengo ni idea. Habría que preguntarle exactamente con quién está negociando ella. Con el equipo negociador del Gobierno Bolivariano, no ”, destacó el diputado Rodríguez en declaraciones a la prensa desde el Palacio Federal Legislativo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FConElMazoDando%2Fstatus%2F1745310235982479728&partner=&hide_thread=false #CaraETablas | ¿María Corina Machado habla con fantasmas?

La opositora ultrafascista María “con ira” Machado reafirma su falta de cordura al afirmar que mantiene conversaciones con “funcionarios” del Gobierno Bolivariano para negociar el tema de su inhabilitación política, que no… pic.twitter.com/HoNRWaKVkp — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) January 11, 2024

Posible acceso al expediente

Por otro lado, se espera que este jueves 11 de enero, el equipo legal de María Corina Machado tenga acceso al expediente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el proceso de revisión a la supuesta inhabilitación de la candidata unitaria de Venezuela.

Recordemos que el 15 de diciembre, María Corina Machado decidió acudir personalmente al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso relacionado con la inhabilitación política que le impide postularse y ejercer cargos públicos. Una medida emitida por la Contraloría General de la República y que la dirigente considera ilegal.

El abogado que representa a Machado, Perkins Rocha, dijo que tiene interés en conocer la respuesta que dio la Contraloría a la solicitud de la sala político administrativa en torno a los antecedentes del caso y en obtener la copia certificada de los actos administrativos de la sanción contra María Corina Machado.

Eso podría ocurrir este jueves. "Se nos dijo que con toda seguridad mañana (hoy 11 de enero) el expediente estará públicamente con acceso para la parte interesada y eventualmente para cualquier agregado que lo quiera consultar el expediente, ese fue el compromiso de la Sala", expresó en declaraciones a la prensa.

Vale destacar que ésta sería la cuarta vez que el equipo legal de la también fundadora y directora, del movimiento político Vente Venezuela, intenta acceder al expediente.

