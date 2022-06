La UE debate el statu-quo de Ucrania (y 8 noticias más)

En tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una conferencia de prensa con el presidente finlandés, Sauli Niiniste, admitió que Kiev tendría que ceder territorio para establecer la paz con Rusia.

La transmisión del encuentro fue publicada en el canal Youtube de Reuters.

"La paz en Ucrania es posible. La única pregunta es qué precio está dispuesto a pagar Ucrania por esta paz. ¿Está dispuesto a sacrificar territorio, independencia, soberanía, libertad y democracia? Es un dilema moral muy difícil", dijo el noruego ex socialdemócrata.

Según Stoltenberg, la alianza seguirá apoyando a las autoridades de Kiev pero al mismo tiempo intentará evitar una escalada con Rusia.

Por ese motivo la OTAN se negó a enviar tropas al territorio de Ucrania y rechazó la posibilidad de introducir una zona de exclusión aérea, agregó.

Jens Stoltenberg.jpg Secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

2. La explosión

Una explosión ocurrió en la mañana del domingo 12/06 en la ciudad de Berdyansk, región de Zaporozhye, controlada ya por Moscú, es considerada "ataque terrorista", según le dijo a la agencia rusa TASS, Aleksey Selivanov, subjefe de la Dirección Principal regional del Ministerio del Interior.

"Hubo un ataque terrorista en la estación de distribución de energía en Berdyansk", informó Selivanov.

Antes sólo se había informado que hubo una explosión en una subestación transformadora, causada por un cortocircuito y un incendio.

Vladimir Rogov, miembro del consejo principal de la administración militar-civil de la región de Zaporozhye, explicó en Telegram: “Según los resultados del trabajo del equipo de investigación, se revelaron rastros del uso de explosivos y materiales incendiarios en el lugar del incendio de la subestación transformadora”.

3. Severodonetsk y Kheson

Severodonetsk y su ciudad gemela Lysychansk, en la orilla opuesta del río Donets, son las últimas partes controladas por Ucrania de la provincia de Luhansk, que Rusia considera uno de sus objetivos de guerra.

Ucrania está tratando ejecutar un contraataque en Kherson, mientras sostiene posiciones en la región oriental de Donbas.

Volodymyr Zelenskyy dijo que varias "ciudades en Donbas, que los ocupantes ahora consideran objetivos clave, están aguantando" y que las fuerzas ucranianas habían logrado avancesen las regiones de Zaporizhzhia y Kharkiv, fuera de Donbas.

El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que había atacado posiciones militares rusas en Kherson, al norte de la península de Crimea anexada por Rusia en 2014.

Las autoridades de Moscú en Kherson han planificado un referéndum sobre su integración a Rusia, tal como sucedió en Crimea en 2014, y han anunciado que el rublo es la moneda en la región.

La lucha más feroz sigue en la ciudad industrial de Severodonetsk, una batalla que, según Zelenskyy, es fundamental para el destino de la región de Donbas.

El gobernador de Lugansk, Serhiy Gaidai, dijo que las fuerzas ucranianas han retenido el control del área industrial en las afueras de la ciudad de Severodonetsk y controlan algunas otras secciones. También dijo que “se están dando batallas por cada casa y cada calle”.

Unidades de la Milicia Popular de la LPR (separatistas de Lugansk) están luchando con los ucranianos que se han asentado en un área industrial cerca de la planta de Azot, en Severodonetsk, informó el corresponsal de RIA Novosti.

En la tarde del sábado 11/06, el embajador de LPR en Rusia, Rodion Miroshnik, dijo que los civiles comenzaron a salir por la puerta Nº2 de la planta química, que no está controlada por los ucranianos.

tanque ruso.jpg Tanque ruso en Donbas.

4. La queja

Gabrielius Landsbergis es el canciller de Lituania y cree qué es necesrio respaldar a Ucrania. En mayo, Lituania fue el 1er. país en calificar a Rusia como "Estado terrorista".

Luego ha buscado una solución al bloqueo naval de Moscú a las exportaciones de cereales de Ucrania.

Él le dijo a Foreign Policy que es necesario un mayor respaldo belico y político a Ucrania:

"Las fábricas ucranianas no funcionan. No pueden producir las municiones que se necesitan para que los ucranianos tengan su propio arsenal. Así que realmente se están quedando sin armas, y ahora dependen completamente de las armas que les envía Occidente. Aunque países como Lituania, Letonia, Estonia e incluso países más grandes como Polonia, estamos haciendo todo lo que podemos, básicamente se reduce a lo que las grandes potencias industriales del mundo pueden y deben hacer."

"Creo que lo que no vemos actualmente, al menos lo que me gustaría ver, es un compromiso muy claro por parte de las principales potencias, las potencias industriales, de que serán capaces de sostener el esfuerzo bélico ucraniano hasta que Ucrania alcance la victoria y Rusia se enfrenta a una derrota estratégica. Todavía se necesita mucho esfuerzo político y diplomático para lograr este compromiso."

5. Henry Kissinger

Sin embargo, Occidente debería tener en cuenta los intereses de Moscú para evitar que Rusia se convierta en “un puesto de avanzada de China en Europa”, dijo el exsecretario de Estado de USA, Henry Kissinger.

En una entrevista con el dominical The Sunday Times, Kissinger elogió la respuesta unida de la OTAN a la ofensiva militar de Rusia en Ucrania y dijo que la alianza debe mantenerse ya que “se ha convertido en una institución que refleja la colaboración europea y estadounidense de una manera casi única”.

La pregunta ahora será cómo poner fin a esa guerra. Al final, se tiene que encontrar un lugar para Ucrania y se tiene que encontrar un lugar para Rusia.

Al comentar sobre la operación militar de Rusia en Ucrania, el exsecretario de Estado dijo que “no había excusa” para lo que hizo el presidente Vladimir Putin. En su opinión, el líder ruso, a quien siempre había considerado “un analista reflexivo”, es el “jefe de un país en declive” y “ha perdido el sentido de la proporción en esta crisis”.

Kissinger argumentó que ahora que Europa y USA enfrentan “grandes problemas” en sus relaciones con Oriente Medio y Asia, y que a USA no le interesa permitir que China desarrolle aún más su poder.

“No creo que la dominación mundial sea un concepto chino, pero podría suceder que se vuelvan muy poderosos. Y eso no es de nuestro interés”, dijo Kissinger.

Con algunos países dispuestos a explotar la rivalidad y otros buscando la ayuda de una de las superpotencias, “nos dirigimos a un período muy difícil”, advirtió él.

Después de su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Kissinger, que cumplió 99 años en mayo, fue etiquetado como “cómplice de los crímenes de las autoridades rusas” por el sitio web Mirotvorets, que los rusos dicen que está dirigido por el Servicio de Seguridad de Ucrania (UBE). Kissinger dijo que se debe llegar a un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú para evitar que el conflicto de Ucrania se convierta en una guerra global entre la OTAN y Rusia. Ucrania debería aceptar un retorno al "statu-quo anterior", lo que significa que tendría que renunciar a sus reclamos territoriales sobre Crimea y otorgar autonomía a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.

Henry Kissinger. /Foto:EFE/ElConfidencial Henry Kissinger.

6. El nuevo puente

En Blagoveshchensk fue iniciado el tráfico de automóviles en el 1er. puente automovilístico que conecta Rusia y China, 2 años después de la finalización de la construcción, que duró 4 años.

El puente fue posible construir sin fondos presupuestarios sino por aportes de inversores rusos, quienes recuperarán su dinero en 15 años: 20 Km. de extensión, de los cuales 1.080 metros son estrictamente sobre el río Amur, 6 Km son carretera en China y 13 km son el acceso en Rusia, 11 metros de ancho, con 2 carriles; desde el pueblo de Kanikurgan (Blagoveshchensk, Rusia) y Changfa (distrito de Heihe, China).

Acorta el tráfico transfronterizo en 300 kilómetros, reduciendo los costos de transporte.

Embajador plenipotenciario de Vladimir Putin en el Lejano Oriente, Yury Trutnev, dijo que si hablamos de "giro de Rusia hacia el este", hay que ampliar el Ferrocarril Transiberiano construyendo puentes a través del Amur.

Por las restricciones por coronavirus en China, solo viaja el transporte de carga entre Blagoveshchensk (Rusia) y Heihe (China).

Por ahora, los peatones no podrán caminar sobre el puente. Según la prensa, los constructores planificaron sólo zonas peatonales técnica, utilizadas para el mantenimient.

Entre Rusia y China ya existe el puente ferroviario Nizhneleninskoye-Tongjiang, en la frontera del Okrug Autónomo Judío.

El jefe de la región de Amur, Vasily Orlov, dijo que está previsto construir dos puentes más hacia China, por los que circularán los trenes Dzhalinda / Mohe y Blagoveshchensk / Heihe.

Blagoveshchensk4.jpg Puente fronterizo sobre el río Amur (Heilongjiang) que une la ciudad rusa de Blagoveshchensk y la ciudad china de Heihe.

7. El costo

Las empresas globales han acumulado más de US$ 59.000 millones en pérdidas por el cese de sus operaciones rusas.

Casi 1.000 empresas occidentales se han comprometido a salir o reducir sus operaciones en Rusia, tras su invasión de Ucrania, según investigadores de Yale.

Las amortizaciones hasta la fecha abarcan una variedad de industrias:

McDonald's Corp. espera registrar un cargo contable de US$ 1.200 millones a US$ 1.400 millones después de acordar vender sus restaurantes rusos a un licenciatario local;

Exxon Mobil Corp. asumió un cargo de US$ 3.400 millones después de detener las operaciones en un proyecto de petróleo y gas en el Lejano Oriente de Rusia;

Budweiser Anheuser-Busch InBev SA asumió un cargo de US$ 1.100 millones tras decidir vender su participación en una empresa conjunta rusa.

“No es el final”, dijo Carla Nunes, directora gerente de la consultora de riesgos Kroll LLC. “A medida que continúa la crisis, podríamos ver más consecuencias financieras, incluido el impacto indirecto del conflicto”.

La empresa irlandesa de arrendamiento de aeronaves AerCap Holdings NV asumió un cargo contable de US$ 2.700 millones que incluye cancelar el valor de más de 100 de sus aviones atrapados en Rusias, arrendados a aerolíneas rusas.

Otras empresas suponen que no obtendrán dinero de sus operaciones rusas. El cargo contable de US$ 25.500 millones de la petrolera británica BP PLC por sus participaciones en Rusia incluyó la cancelación de US$ 13.500 millones de acciones en el productor de petróleo Rosneft.

Incluso algunas empresas que mantienen su presencia en Rusia están amortizando activos. El gigante energético francés TotalEnergies SE asumió un cargo de US$ 4.100 millones en abril sobre el valor de sus reservas de gas natural.

Los inversores parecen tener reacciones mixtas a las amortizaciones, en parte porque la mayoría de las multinacionales tienen una exposición rusa relativamente pequeña, según sugiere la investigación.

Los mercados financieros están "recompensando a las empresas por abandonar Rusia", según un estudio de la Escuela de Administración de Yale. Las ganancias en el precio de las acciones para las empresas que se retiran han "superado con creces el costo de los deterioros únicos para las empresas que han reducido el valor de sus activos rusos", concluyeron los investigadores.

8. Vuelve el Zaporozhye

Vladimir Rogov, miembro del consejo principal de la administración militar-civil de la región de Zaporozhye, señaló que reabrirán la terminal automotriz apenas consoliden el control de Zaporozhye.

ZAZ siempre ha sido interesante: Chevrolet Lanos, más tarde Chance, con producción a gran escala en la planta de Zaporozhye, también Daewoo Sens. ZAZ siempre ha sido interesante: Chevrolet Lanos, más tarde Chance, con producción a gran escala en la planta de Zaporozhye, también Daewoo Sens.

Rogov señaló que existen oportunidades tanto para la producción de estampado como para la fundición de metal, plástico y caucho. Dijo que en los últimos años, no hubo producción en la planta porque los oligarcas ucranianos "la usaron para legalizar el contrabando: venían kits de autos, se les ponían ruedas, y era producción nacional".

"En Zaporozhets no se produce desde hace más de 20 años", dijo Rogov, ante una pregunta sobre la posibilidad de reanudar la producción en Zaporozhets.

Anteriormente, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que la planta de Renault Rusia, que pasó a ser propiedad de Moscú, produciría automóviles con la marca Moskvich.

Sobyanin escribió en su blog personal que Kamaz se convertirá en el principal socio tecnológico de la planta de Moscú recuperada.

Zaporozhye6.jpg Antigua planta ZAZ, en Zaporozhye.

9. Bielorrusia

La Federación Rusa colocará en su mercado los bonos del Ministerio de Finanzas de Bielorrusia por hasta 100.000 millones de rublos, según anunció el viceministro de Finanzas de la Federación Rusa, Alexei Moiseev.

Bielorrusia ha sufrido diversos perjuicios por su alineación junto a Rusia en el conflicto.

"Me reuní con la Bolsa de Valores y ellos también están listos para la colocación. Estoy seguro de que Rusia los inversores mostrarán un gran interés en los valores bielorrusos”, dijo el del Ministerio de Finanzas.

Moiseev también dijo que se está considerando la cuestión del reconocimiento de las garantías de los bancos bielorrusos para participar en el sistema de contratación pública de la Federación Rusa.

“Esto es necesario para que los bienes bielorrusos puedan ser suministrados a Rusia bajo contratación pública, no bajo las garantías de los bancos rusos, que ahora son difíciles de obtener, sino bajo las garantías de los bielorrusos, con quienes trabajan”, explicó.

“Actualmente estamos trabajando en tal decreto del gobierno [ruso], y espero que sea apoyado y firmado”, especificó el viceministro de la Federación Rusa.

