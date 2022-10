Krasny Liman provoca un debate muy intenso en Rusia

Estas declaraciones no son críticas, sino una manifestación de amor y apoyo. Debemos enviar a todos estos cabrones con ametralladoras descalzos al frente. Estas declaraciones no son críticas, sino una manifestación de amor y apoyo. Debemos enviar a todos estos cabrones con ametralladoras descalzos al frente.

wagner.jpg Yevgeny Prigozhin.

Liman

Esas declaraciones son más llamativas porque en la web Ukraina, el comentarista Rostislav Ischenko intentó explicar el movimiento de los generales rusos en Krasny Liman e inclusive hay una suerte de respuesta a Kadyrov. Su texto comenzó así:

"El ejército ruso y partes de la RPD están librando feroces batallas por Liman. La ciudad está casi completamente rodeada, las carreteras libres restantes no solo están atravesadas por la artillería, sino que están al alcance del cañoneo del enemigo. Sin embargo, la guarnición no retrocede.

Creo que ahora el significado de la retirada de Balakleya, Izyum y del norte de la región de Kharkov más allá de Oskol se volverá obvio incluso para aquellos que lo llamaron un vuelo vergonzoso.

Escribí, pero no estaría fuera de lugar repetir que al retirarse, las Fuerzas Armadas rusas redujeron la línea del frente unas 3 veces, aumentando la densidad de las formaciones de batalla, que anteriormente había sido extremadamente escasa. Debido a esto, se encontraron fuerzas para la obstinada defensa de Liman.

Ahora imaginemos que el comando decidiera quedarse con Izyum y Balakleya a toda costa. A estas alturas, todas las escasas reservas que tenía, todo lo que se podía reunir adicionalmente para esta dirección, habría sido arrojado a la batalla y bastante maltratado, la retaguardia habría quedado expuesta y la guarnición del mismo Liman se habría reducido al límite.

Fue en este momento que los ucranianos habrían golpeado a Liman (en la retaguardia de todo el grupo de Jarkov). Y no habría nadie para resistir físicamente. Habiendo roto el frente, las Fuerzas Armadas de Ucrania habrían podido avanzar sobre Svatovo y Starobelsk, lo que obligó a la agrupación de Jarkov a retirarse extremadamente rápido, bajo la presión constante del enemigo (y, por lo tanto, perdiendo personas y equipos) hacia la frontera con Rusia por caminos secundarios.

Se habría formado una brecha entre el grupo de Kharkov y el cuerpo LPR (Lugansk) y DPR (Donetsk). La retirada del grupo de Kharkov a Rusia abriría el flanco derecho profundo de la LPR para cubrir a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si tienen éxito, podrían comenzar a girar el frente ruso desde Lisichansk hacia el sur, y no se sabe cuántas fuerzas se necesitarían para rectificar la situación. Quizás ahora se trataría de movilizar no 300 mil, sino un millón, y los reservistas serían lanzados a la batalla sólo para detener la catástrofe que se desarrollaba.

Ahora tenemos una crisis local en el área de Liman que, como un imán, atrae a todas las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ucrania prácticamente ha cesado la actividad ofensiva en la dirección estratégicamente importante de Kherson, y no se han hecho intentos serios de abrirse paso cerca de Zaporozhye y Vuhledar.

La pérdida de la ciudad seguirá siendo una gran derrota para Rusia, pero abrirá la oportunidad para que las Fuerzas Armadas de Ucrania avancen más y transfieran las hostilidades al territorio de la LPR, pero esta ya no será la catástrofe que podría ocurrir si las Fuerzas Armadas de RF fueran atrapadas por un ataque en Liman en las regiones de Balakliya e Izyum.

Por el hecho de que Ucrania se ve obligada a concentrarse en una operación ofensiva local, está claro que las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania preparadas durante el verano están a punto de agotarse. Kiev no logró ningún éxito en la dirección estratégica de Kherson. En los territorios ocupados durante la retirada de las Fuerzas Armadas de RF cerca de Kharkov, las Fuerzas Armadas de Ucrania no se afianzaron, no crearon una defensa en capas. Continúan operando en una agrupación ofensiva.

En el caso de que Rusia traiga reservas significativas a la batalla y un cambio brusco en la situación, será difícil para el ejército ucraniano cambiar a una defensa organizada, y las victorias de ayer podrían convertirse en un desastre, similar a la catástrofe de Stalingrado de la Wehrmacht. (...)".

https://twitter.com/descifraguerra/status/1576160054746615808 El ejército ucraniano sigue recuperando territorio en los alrededores de Limán, consiguiendo llegar las afueras de la ciudad. pic.twitter.com/660RcPx44G — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) October 1, 2022

Ucrania

Viceministra de Defensa de Ucrania, Anna Malyar en Facebook:

"Lucha en Liman. Es mucho más fácil contenerse y no escribir en Facebook que lo nuestro ahí ahora [a pelear]. Esperar. El Estado Mayor no se olvidará de informarle cuándo la información estará disponible para usted”.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó la retirada de las tropas de la ciudad previamente ocupada de Liman en la región de Donetsk. Sin embargo, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su informe vespertino no informó nada sobre la situación en la ciudad. Aquí el parte:

El enemigo lanzó tres misiles y cinco ataques aéreos, disparó más de 16 ataques desde múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes. Más de 10 asentamientos sufrieron los golpes del ejército ruso.

Como resultado de un ataque a una instalación de las Fuerzas Armadas rusas en el área de Zolote de la región de Luhansk, el enemigo perdió alrededor de 60 personas muertas y heridas, así como cuatro equipos militares.

El liderazgo militar de Rusia está tratando cuidadosamente de ocultar la pérdida de personal en esta guerra. Al mismo tiempo, el liderazgo político de la Federación Rusa continúa buscando formas de compensar las pérdidas de mano de obra.

Las Fuerzas de Defensa de Ucrania están repeliendo los ataques enemigos en las áreas de los asentamientos de Kazachya Lopan, Bakhmut, Veselaia Dolina, Zaitsevo y Pervomaiskoye.

La aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania infligió 21 ataques en un día. Las tropas de cohetes y la artillería alcanzaron cuatro puestos de mando, cuatro áreas de concentración de mano de obra y equipo militar.

https://twitter.com/descifraguerra/status/1575853667986833408 IMPORTANTE



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dice que Ucrania es de facto parte de la OTAN y que “hoy, Ucrania está solicitando que sea de jure. Estamos dando nuestro paso decisivo al firmar la solicitud de Ucrania para el ingreso acelerado a la OTAN”. pic.twitter.com/2ASGrAXrak — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) September 30, 2022

----------------------

