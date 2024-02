Julian Assange: Nominado al Nobel de la Paz y ausente en juicio clave

El tribunal el miércoles deberá decidir el futuro del programador informático tras la sentencia de único magistrado, Jonathan Swift 6 de junio de 2023 que le denegó el permiso de seguir recurriendo en este país y dio la orden de extradición a USA.

Los magistrados podrían dictar su fallo de inmediato o posponerlo. Si al final admiten los alegatos de la defensa de Assange se iniciaría un nuevo juicio ante el Tribunal de Apelación londinense.

Si, en cambio, coincide con Swift en prohibírselo, se activaría el mecanismo de entrega a USA supervisado por el Ministerio Británico del Interior. Allí lo esperaría una pena de hasta 175 años de prisión.

Si sucede el segundo supuesto, sus abogados ya han dicho que recurrirían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en virtud del artículo 39 de su reglamento, para detener la extradición, mientras elevan un recurso ante la corte europea.

Julian Assange Nobel de la Paz

Como toda figura controvertida, Assange no está exento de polémicas. Su historial esta manchada por acusaciones de violación menor y acoso sexual aqunue las haya desmentido alegando que eran campana de intoxicación de Wikileaks”

Tal como contó Urgente24, Ann Ardin y Sofia Wallen, dos mujeres con las que tuvo relaciones sexuales ocasionales en un viaje a Estocolmo (Suecia) lo denunciaron por practicar stealthing (práctica sexual en la que el hombre se quita el preservativo durante la relación sexual, sin pedir permiso ni consultarle previamente a su pareja).

La causa de Ardin fue catalogada como abuso y la de Wallen, como violación. Una de las mujeres le pidió a Assage que se hiciera un examen de HIV, ya que temía haber contraído alguna enfermedad de transmisión sexual o haber quedado embarazada.

image.png Las mujeres que denunciaron a Julian Assange por abuso sexual.

Algunos colectivos por eso le llamó la atención su nominación por el Nobel de la Paz. Este mismo martes antes de que trasciende la noticia de la ausencia de Assange en el juicio decisivo, la diputada noruega Sofie Marhaug, comunicó su nominado al Nobel de la Paz.

"Assange ha revelado crímenes de guerra occidentales y contribuido a la paz. Si queremos evitar la guerra, debemos conocer la verdad sobre los daños que provoca".

"Occidente grita cuando otros países hacen eso, pero no quiere atención cuando ocurre en nuestra esfera. Dándole el Nobel de la Paz a Assange, el Instituto Nobel enviaría un mensaje claro de que no aceptamos la doble moral", expresó.

Hipocresía de USA

El caso de Assange es clave para demostrar la hipocresía yankee. Mientras denuncia el autoritarismo, la falta de transparencia, represión y censura de ciertos países orientales contra disidentes políticos, intenta ocultar atrocidades similares de su gobierno. Ningún país por más "liberal democrático" que sea acepta una “traición”.

Los documentos filtrados daban prueba de las matanzas de civiles y periodistas y del abuso de prisioneros por parte de Estados Unidos y otros países, así también como por parte de contratistas privados.

En un video coincido con "Asesinato Colateral", publicado por WikiLeaks, en abril de 2010 se ve fuerzas estadounidenses le disparan desde un helicóptero a un grupo de civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters en Bagdad en 2007.

image.png Julian Assange expuso crímenes de guerra de USA injustificables.

"Diarios de la Guerra de Afganistán", fue un conjunto de 92.000 documentos secretos filtrados del Pentágono, que contenían reportes de víctimas civiles provocadas por soldados norteamericanos y de países aliados, fuego amigo y conexiones entre los talibanes y los servicios de inteligencia. Su difusión fue respaldada por los diarios The New York Times y The Guardian, y con la revista Der Spiegel.

Tiempos más tarde el pentágono recibió otro golpe con "Irak War Logs". Casi 400.000 reportes militares secretos sobre la guerra de Irak, que revelaron el uso de la tortura como una práctica común entre los militares norteamericanos.

Esa revelación mostró que el 66% de los más de 109.000 asesinatos en Irak fueron civiles, y que las fuerzas norteamericanas asesinaron a más de 3.700 soldados de países "amigos".

Más contenido de Urgente24

Transporte en crisis: Santa Fe y Rosario padecen la quita de subsidios y siguen el camino de Córdoba

Clases: Córdoba quiere reflotar la fecha tras pinchazo de Nación

Más amparos judiciales: prepaga Medife y Potenciar Trabajo

Este es el repelente de mosquitos más efectivo, según expertos

El 211º aniversario de la Batalla de Salta: ¿Por qué fue tan importante para la Independencia?