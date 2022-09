José Ramiro Reyes Segade, terremoto para Luis Lacalle Pou

En la web solucionpop.com lo explica mejor: "Tras una experiencia de 20 años en el mercado de artículos promocionales, José Reyes funda en enero de 2006, Solucion POP Merchandising. SolucionPOP cuenta con su oficina central en Buenos Aires y oficinas de ventas en Peru, Colombia, Chile, Uruguay, Miami. En China, la empresa cuenta con una oficina, donde nuestro agente está permanentemente en contacto con fábricas efectuando control de calidad de todos los productos solicitados. Estamos asociados a la red ASI, una de las cadenas más importantes de Estados Unidos, donde contamos con una red de proveedores de primera línea de todo tipo de productos promocionales. A mediados de 2012 SolucionPop es nombrada miembro de IPPAG Global Promotions, una sociedad internacional con presencia en más de 20 países y de los cuales somos agentes corporativos y compartimos clientes globales".

Curiosidad: en forma casi simultánea (29/06/2006) él ingresó como director de una empresa en Panamá, Bearland S.A., especializada también en los artículos para merchandising.

Todo bien, todo legal con una excepción: Bearland quedó 'tocada' en los Panama Papers por haber sido constituida en el estudio Mossack Fonseca, ya conocido 'urbi et orti'.

reyes segade.jpg La documentación en debate.

Argumentos

La impugnación de la oposición uruguaya alcanza al presidente Luis Lacalle Pou porque Reyes Segade fue designado en la embajada de Uruguay en la Argentina en agosto 2020, explicó el senador Daniel Caggiani en su cuenta en Twitter.

Reyes Segade goza de inmunidad diplomática y es el actual ministro de Comercio en la embajada de Uruguay, con un salario de US$ 2.775 + una partida de ayuda de vivienda de US$ 2.240 + US$ 390 por gastos de representación + US$ 500 por beneficios sociales + US$ 650 de asignación familiar.

El senador Daniel Cagglani puso su mira en la ayuda de vivienda porque Reyes Segade vive en la Argentina desde 2006.

El otro punto en discusión es la cualificación profesional del funcionario. ¿Cuál es la formación profesional que haya decidido a las autoridades diplomáticas uruguayas para designarlo?

Durante la gestión presidencial de Lacalle Pou, la delegación diplomática en Ciudad de Buenos Aires fue reforzada: Reyes Segade, los ministros Daniel Rognoni y José Curbelo y el embajador Carlos Enciso, contratados en forma directa.

En el caso de Reyes Segade, es 'ministro del Servicio Exterior - Escalafón M, Grado 06, Inciso 06'.

El senador Caggiani aclaró que "sin dudas es especial" (la designación de Reyes Segade) "por la connotación de, aparentemente, tener antecedentes penales por contrabando, y justamente terminó siendo el encargado de negocios", según informó ladiaria.com.uy/

El cuerpo diplomático que lidera Francisco Bustillo está en la mira "porque hay un conjunto de designaciones directas, algunas políticas, para extender los plazos que tienen los jefes de misión, los embajadores en cada uno de los países", más allá de los 5 años de tope.

Se han ido extendiendo. Tenemos contabilizados más de 15 embajadores, algunos con notorio interés, y se entiende, como el embajador de China, ya que estamos haciendo negociación comercial y es importante que el actual embajador se mantenga pero hay otros que no tienen mucho fundamento. Se han ido extendiendo. Tenemos contabilizados más de 15 embajadores, algunos con notorio interés, y se entiende, como el embajador de China, ya que estamos haciendo negociación comercial y es importante que el actual embajador se mantenga pero hay otros que no tienen mucho fundamento.

Un tema delicado

La cuestión de la flexibilidad en los archivos de prontuario en Uruguay ya se encontraban muy sospechados por el caso del narco Sebastián Marset, quien con documentación uruguaya pudo huir de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, donde había sido detenido.

Marset fue procesado sin prisión por receptación en 2012, procesado con prisión en 2013 por 3 delitos de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de organización, en el marco de la Operación Halcón, y fue sobreseído en la investigación del homicidio de un amigo de su infancia, ocurrido en Las Toscas en 2018.

Sin embargo, le fue concedido un pasaporte sin antecedentes.

