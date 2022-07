Jair Bolsonaro abre la billetera a 3 meses de las elecciones

Na Boca da Urna, Bolsonaro cria benefícios porque tá com medo de @LulaOficial.

O auxílio é uma ilusão que acaba em dezembro mas A POBREZA QUE BOLSONARO CRIOU NÃO TEM DATA PRA ACABAR!

O Coisa Ruím não está preocupado com o povo.

DO POVO ELE SÓ QUER O VOTO! pic.twitter.com/W8Zm54URB8