Tensión: Uruguay desató la furia de Brasil y Paraguay

La crítica más fuerte se produce porque consideran que Lacalle Pou pretende unir elementos que son contradictorios, es decir, tener margen para negociar por fuera en actitud rupturista pero al mismo tiempo gozar de los beneficios de la pertenencia. "Es como estar casado y soltero al mismo tiempo", dicen.

Mientras, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó anoche que desistió de ir a la Cumbre del Mercosur que se celebrará la próxima semana en Paraguay por la decisión del presidente de Uruguay, y en la Argentina aseguraron que habrá una "mediación de urgencia" para evitar una fractura.

Mercosur La decisión del presidente de Uruguay de avanzar en un TLC con China desató la furia de Brasil y Paraguay, y ahora Argentina buscará mediar en el conflicto.

En medio de todo esto, el anfitrión de la cumbre de jefes de Estado que es Paraguay se encuentra en una posición incómoda: no podrá avalar la idea de Uruguay de avanzar con el TLC ya que tiene un acuerdo estratégico integral con Taiwán, el enemigo mayor de China.

"La situación es muy delicada y vamos a tratar de salvar al bloque", comentó un funcionario del Gobierno de Argentina que confirmó que el lunes viajará de urgencia a Montevideo el canciller Santiago Cafiero. La intención del gobierno de Alberto Fernández es buscar una solución a la crisis del bloque, aunque no parece nada sencillo.

De esta manera, la Argentina tratará de mediar entre Brasil y Paraguay con Uruguay para que no se quiebre por completo el Mercosur De esta manera, la Argentina tratará de mediar entre Brasil y Paraguay con Uruguay para que no se quiebre por completo el Mercosur

Para esto, fuentes diplomáticas de Buenos Aires alertaron que se mencionará la posibilidad de postergar las tratativas de Lacalle Pou con China y se pondrá bajo análisis "todos los aspectos legales y políticos" de la decisión de Uruguay de avanzar con un TLC con China, sin acordar antes con el bloque regional.

Mientras, la decisión de Montevideo parece irreversible en su alianza con China. "Lo comenzado en septiembre de 2021, que fue el Acuerdo de Factibilidad en conjunto con la República Popular de China ha concluido", aseguró el presidente uruguayo.

"No hay vuelta atrás", aseguró un destacado diplomático de Montevideo anoche sobre la decisión presidencial de estrechar lazos con China.

"Dije que ya no voy. En la política puedes volver atrás en algunas cosas, pero mi decisión hasta el momento es de no ir al Mercosur", dijo Bolsonaro, en este contexto, al canal de noticias 'CNN Brasil'.

Bolsonaro admitió anoche que recibió un llamado del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, para evaluar la situación y asistir a la cumbre de Asunción. Pero la decisión del presidente de Brasil de no ir a Paraguay ya está tomada.

De todas maneras, el canciller Cafiero viajará con 2 días de antelación para tratar de reunirse con su par Francisco Bustillo o con el mismo Lacalle Pou y encontrar "una solución de urgencia".

En Montevideo afirman que desde hace meses que Lacalle Pou había avisado a sus pares del bloque que estaba negociando un TLC con China. La diplomacia de Montevideo cree que el faltazo anunciado de Bolsonaro tiene otros motivos: su decisión de comprar gasoil a Rusia en medio de la guerra con Ucrania generó mucho malestar en la región.

Y está previsto en la cumbre del Mercosur concretar un llamado por zoom al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para intercambiar impresiones con sus pares del Mercosur en medio de la guerra tal como lo hizo con los líderes de la Unión Europea y con los presidentes del G7, lo que sin dudas, pondrían en una situación incómoda a Bolsonaro.

Y para terminar y sumar complicaciones, la Argentina traspasará la presidencia pro témpore del Mercosur precisamente a Uruguay... hoy en el centro del conflicto Y para terminar y sumar complicaciones, la Argentina traspasará la presidencia pro témpore del Mercosur precisamente a Uruguay... hoy en el centro del conflicto

Tensiones con el Mercosur que no son nuevas

Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández protagonizaron un duro cruce en la reunión por los 30 años del bloque donde dijo: "No puede ser que el Mercosur sea un lastre, no estamos dispuestos a que sea un corsé del que nuestro país no pueda moverse". "Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento, no queríamos ser una carga para nadie. Una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si la carga pesa mucho", respondió Alberto.

alberto lacalle.jpg Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández ya protagonizaron un duro cruce en la reunión por los 30 años del bloque.

La heterogénea coalición de gobierno con liberales, militares y conservadores está sedimentada por un lugar común que es el nacionalismo. Lacalle Pou es del Partido Nacional, por lo tanto, la cuestión de los acuerdos de libre comercio esta teñida por ese perfil nacionalista, esa percepción de un país estrangulado por Brasil y Argentina, atado por esas dos países relativamente mas poderoso que Uruguay y que tiene que reaccionar ante eso.

Más tarde, en julio del año pasado antes de la cumbre en la que Argentina le otorgó la presidencia pro-tempore a Brasil, el canciller Francisco Bustillo, y la ministra de Economía informaron la decisión de comenzar con negociaciones extrazona con la mirada puesta especialmente en China. Argentina y Paraguay lo acusaron de querer romper el bloque.

En un primer momento, el principal aliado de Uruguay en la cruzada por flexibilizar el bloque era Brasil pero la diplomacia brasileña primero y el propio ministro de Economía, Paulo Guedes, se alejaron de esa posición.

Ahora Bolsonaro confirma esa posición y enojado con la postura de Lacalle Pou, confirmó que no asistirá a Paraguay dejando en soledad la postura uruguaya.

-------------

Más contenidos de Urgente24

Era obvio: el enojo de Juan Grabois con Batakis no es casual

Ni con la AFI Agustín Rossi pudo encontrar el misil perdido

USA, Rusia, UE: En el periodismo también hay desinformados

Cristina Kirchner sin escapatoria: En Casa Rosada la dejaron pegada al cepo a Netflix