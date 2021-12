Uruguay mira al Mercosur pero prioriza TLC (ahora, Turquía)

Ante la falta de una resolución consensuada, los tres socios de Uruguay emitieron un comunicado de prensa conjunto en el que expresaron, entre otras cosas, su "compromiso" con el Mercosur y con la revisión del AEC. La redacción del documento era muy parecida a la comunicación oficial que suele ser aprobada al cierre de una cumbre.

En los últimos meses Lacalle Pou había movido sus fichas para conseguir que Brasil lo acompañara en su intento de "modernizar" el bloque regional. Uruguay presentó, con el apoyo del gobierno de Jair Bolsonaro, una propuesta de resolución que habilitaba una rebaja del AEC y una flexibilización de la agenda exterior, con el objetivo de que cada país pueda negociar acuerdos de libre comercio con terceros sin el aval del Mercosur.

Las negociaciones por la flexibilización no prosperaron y en julio el canciller Bustillo informó a los socios que Uruguay consideraba que no había impedimento legal para negociar fuera del bloque y que, con ese criterio, comenzaría a negociar un acuerdo con China.

"Tenemos que llegar a un punto intermedio para que todos los partícipes del bloque se sientan satisfechos", dijo Lacalle Pou durante la cumbre.

Uruguay mantiene su estrategia. Es más, el mandatario uruguayo anunció ayer (22/12) que Turquía transmitió su interés en alcanzar un tratado de libre comercio (TCL) bilateral. Las negociaciones comenzarán en marzo de 2022.

Polémicos dichos...

El anuncio del canciller uruguayo sobre la permanencia de su país en el bloque económico trajo consigo polémicos dichos de un funcionario global clave.

Se trata de Sergio Abreu, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), quien afirmó al diario El Cronista que el Mercosur actualmente ha llegado a ser irrelevante en el mapa geopolítico global.

Al hablar sobre el tratado Mercosur-Unión Europea (UE), Abreu sostuvo que fue una de las causas de la irrelevancia en mapa geopolítico global del bloque económico.

El socio principal de Brasil, Argentina y Uruguay es China. Sus productos ingresan sin preferencias y demanda básicamente minerales y productos agroalimentarios. Por otro lado, la mayoría de los países de la región tienen zonas de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Muchos, además, se vuelcan hacia el Pacífico, integrándose a los tratados que se orientan al Pacífico

Sin embargo, lo que causa más polémica son sus dichos sobre que "el mercado común no existe ni existirá. El nombre es de utilería".

El Mercosur no se ha sincerado y ha perdido relevancia global. Apenas puede considerarse una zona de libre comercio. El arancel externo común (se paga varias veces) es el doble del promedio global. Como mercado común no existe ni existirá. El nombre es de utilería