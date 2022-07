Jair Bolsonaro comprará gasoil a Rusia y rompe el bloqueo

Sin embargo, la cuestión no es propia de Brasil, sino que la guerra en Ucrania está causando un desabastecimiento de petróleo y una sucesiva inflación global, que está afectando a todos los países del mundo.

Pero parece que Jair Bolsonaro encontró la solución: romper el bloqueo implícito (ya que Brasil no se adhiere directamente) a Rusia, y buscar un acuerdo por la compra de crudo ruso, una de las principales exportaciones del Kremlin que se vieron interrumpidas por las sanciones.

Dispuesto a hacer lo imposible para bajar el precio del combustible y asegurarse la popularidad necesaria para ganar la reelección en octubre, Jair Bolsonaro declaró durante un acto con simpatizantes frente al Palacio de la Alvorada, residencia oficial presidencial, según publica la prensa de Brasil:

Cuando fui a Rusia (en febrero pasado) conseguí fertilizantes para el agronegocio y ahora está casi cerrado un acuerdo para que compremos diésel más barato de Rusia. Ahora está casi cerrado un acuerdo para comprar diésel más barato de Rusia. Petrobras lo compraba más caro.

El presidente de Brasil no ofreció detalles sobre el acuerdo con Rusia sobre el diésel, el cual cree que servirá para reducir el precio de los combustibles en el país, que se ha disparado en consonancia con la revalorización del petróleo en el mercado internacional. El alto precio de la gasolina, el diésel y el gas ha empujado la inflación hasta rozar el 12 % anual, lo que ha restado de forma considerable el poder adquisitivo de la población brasileña.

Agrego también:

Estamos solucionando el problema. Hemos reducido los impuestos federales y ahora los gobernadores también lo están haciendo por fuerza de ley

Jair Bolsonaro fue uno de los pocos líderes que mantuvo una posición neutral respecto a Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania. El mandatario de ultraderecha se rehusó a aplicar sanciones económicas al Kremlin derivadas de las presiones de USA sobre todo.

Bolsonaro había planteado ya esta posibilidad a finales de junio tras una conversación telefónica con su par el presidente ruso, Vladímir Putin. También ha agradecido en diversas ocasiones a su homólogo ruso, con el que ha estrechado lazos en los últimos meses, por defender la soberanía brasileña sobre la Amazonía.

Pero esta no es la primera vez que va contra corriente a USA: Jair Bolsonaro, estrecho aliado de Donald Trump, mantuvo poco contacto con USA desde la llegada de Joe Biden.

Inclusive en un principio se negó a asistir a la Cumbre de las Américas organizada por el presidente de USA, hasta que la administración de Biden mando a un enviado especial a que “convenza” a Jair Bolsonaro de asistir, a cambio de una reunión bilateral privada entre ambos mandatarios.

image.png Jair Bolsonaro en su ultima visita a Vladímir Putin.

Sanciones sin éxito

Pero el comentario que más resonó, sobre todo en USA, fue cuando Jair Bolsonaro dijo que “las sanciones no han tenido éxito ya que el rublo es una de las que más se ha valorizado en 2022 frente a otras monedas”.

Rusia sigue haciendo negocios con todo el mundo, porque parece que las sanciones económicas no tuvieron éxito. Alemania tuvo el 40% de su gas cortado. La energía de Europa en gran parte depende del gas ruso. Es un gran país, con el doble de nuestro territorio. Brasil mantuvo una posición de equilibrio, claro que siempre nos gustaría que no hubiera guerra

Sin embargo, teniendo en cuenta las actitudes de occidente y de USA ante aquellos países que no siguen exactamente sus líneas de acciones, es muy probable que estos países desplieguen sanciones también sobre Brasil en el caso de que comercie con Rusia.

Pero por otro lado, Brasil y Rusia ya mantenían varios negocios a flote, como la compra de fertilizante que se había concretado en febrero en la última visita de Jair Bolsonaro a Vladímir Putin.

Sobre el acuerdo al inicio de la guerra, a través de un comunicado de prensa el Kremlin precisó:

Vladimir Putin subrayó que Rusia se compromete a cumplir con sus obligaciones para garantizar el suministro ininterrumpido de fertilizantes rusos a los agricultores brasileños.

Con este acuerdo, Putin pidió la “restaurar la arquitectura del libre comercio de productos alimentarios y fertilizantes, colapsada por las sanciones occidentales” contra Rusia.

“Tanto como podamos”

A los comentarios del presidente de Brasil, le siguió su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos França, quien ayer declaró que Brasil podría cerrar un acuerdo con Rusia por gasoil “tan pronto como ayer”, y que “Rusia es un socio estratégico para Brasil”.

Desde luego, tenemos que asegurarnos de tener suficiente diésel para la agroindustria brasileña y, desde luego, para los conductores brasileños. Es por eso que buscábamos proveedores confiables de diésel y Rusia es uno de ellos.

França resaltó que Brasil y Rusia son socios dentro del grupo BRICS de economías emergentes, el cual también integran India, China y Sudáfrica. Además del diésel, el canciller destacó que “dependemos enormemente de las exportaciones de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia”. Inclsuive França se animo a chicanear sobre la crisis energetica que las sanciones estan causando e nAlemania y el resto de Europa:

Rusia también es un gran proveedor de petróleo y gas. Pueden preguntarle a Alemania, y pueden preguntarle a Europa.

Cuando se le cuestionó sobre cuánto diésel compraría Brasil a Rusia, Franca respondió: “Tanto como podamos”.

image.png Carlos França y su homologo ruso, Sergei Lavrov.

Carlos França, quien el martes presidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre comunicación estratégica en las misiones de paz, fue cuestionado sobre si Brasil ha enfrentado obstáculos de las naciones de Occidente que han impuesto sanciones a Moscú por la invasión a Ucrania.

“Oh, no”, respondió.

Presionado nuevamente sobre sus acuerdos con Rusia, dijo que primero se le debería preguntar al canciller alemán Olaf Scholz sobre el hecho que Alemania aún compre gas ruso. Yo “responderé” después, dijo.

Jair Bolsonaro aspira a renovar su mandato por otros cuatro años en las elecciones de octubre. Para ello, está dispuesto a romper el bloqueo a Rusia para mantener el precio y el suministro de combustible regular en Brasil, sin miedo de caer en las presiones de USA.

No obstante, el máximo favorito para los comicios presidenciales es el ex presidente Lula da Silva, quien mantiene una ventaja de entre 15 y 20 puntos sobre el actual gobernante, según los últimos sondeos.

¿Podrá ser Jair Bolsonaro y Brasil un ejemplo para otros países de la región?

