Inmigración: Meloni explotó contra Scholz y éste contra Polonia

La catástrofe migratoria se profundizó esta última semana con el desembarco de más de 17.000 personas en Lampedusa.

“Me enteré con asombro de que su gobierno, de forma descoordinada con el gobierno italiano, habría decidido apoyar con importantes fondos a las organizaciones no gubernamentales implicadas en la acogida de inmigrantes irregulares en territorio italiano y en los rescates en el mar Mediterráneo. Ambas posibilidades plantean interrogantes ”.

image.png Tensión entre Olaf Scholz y Giorgia Meloni.

“En lo que respecta al importante y gravoso capítulo de la asistencia terrestre, es legítimo preguntarse si no merece ser facilitada, en particular, en territorio alemán y no en Italia. Además, es bien sabido que la presencia de barcos de ONG en el mar tiene el efecto directo de multiplicar las salidas de embarcaciones precarias, lo que no sólo supone una carga adicional para Italia, sino que al mismo tiempo aumenta el riesgo de nuevas tragedias en el mar.”

Al final del escrito, Giorgia Meloni se declara disponible para discutir lo antes posible todas las cuestiones relacionadas con la inmigración ilegal: "Estaré encantado de discutir el tema personalmente en la primera oportunidad que tenga, a partir de la cumbre del EPC y del Consejo Europeo de Granada, los próximos 5 y 6 de octubre".

La bronca de Italia se explica tras el anuncio de Berlin de suspender “hasta nuevo aviso” el mecanismo voluntario de acogida de solicitantes de asilo –creado el año pasado por la UE– llegados a Alemania procedentes de Italia.

Además lo consideraron una hipocresía. Mientras ayuda a desembarcar a miles de migrantes en las costas italianas, Berlín en plena controversia política planea reducir a la mitad el dinero que Alemania dedica a recibir e integrar refugiados.

La medida, encuadrada en el recorte presupuestario para el próximo ejercicio de 2024, que prevé asignar un total de 1.700 millones de euros, en lugar de los 3.750 millones de 2023.

Berlín también ve su sistema saturado, según el Diario el País ,hasta finales de agosto, la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF, en sus siglas en alemán) había registrado más de 204.000 solicitudes iniciales de asilo, un aumento del 77% con respecto al mismo periodo del año pasado. A ello hay que sumar a los más de un millón de ucranios que han buscado protección en Alemania por la guerra de agresión rusa sin tener que solicitar asilo.

El Ministro italiano de Asuntos Exteriores Antonio Tajani afirmó, en vísperas del encuentro con su homólogo alemán el 28 de septiembre, que pedirá “explicaciones sobre la financiación de las ONG que traen inmigrantes a Italia”. “Quizás era mejor financiar a las ONG para que trajeran inmigrantes a Alemania, ya que Alemania las financia. Intentaré entender por qué, espero recibir explicaciones del gobierno alemán''.

Alemania contra Polonia

El fin de semana pasado, Scholz sugirió que quizá fuera necesario exigir controles fronterizos en su frontera con Polonia tras el escándalo de venta de visados de embajadas polacas del que se aprovecharon 250.000 personas.

Según medios locales, el gobierno efectuó una supuesta concesión de visados bajo soborno en consulados polacos de África y Asia, en el contexto de la actual ola de entradas ilegales de migrantes en Alemania por las fronteras polaca y checa.

“No quiero que en Polonia simplemente den paso [a los migrantes] y luego seamos nosotros los que tengamos que discutir sobre la política de asilo –afirmó Scholz en un acto en Nuremberg–. Quien llega a Polonia tiene que ser registrado allí y se tiene que procesar allí su solicitud, y no que encima vendan visados por dinero y agraven el problema”, recriminó.

Según Swissinfo, el "escándalo de las visas" estalló en Polonia a principios de septiembre, cuando el viceministro de Exteriores polaco encargado de la sección de visados, Piotr Wawrzyk, fue echado de su cargo y una investigación todavía en curso destapó una trama que ha llevado a la imputación de 7 personas y a la detención de 3.

Según los datos publicados hoy por la prensa polaca, 82.000 extranjeros que obtuvieron el año pasado un visado de trabajo por parte de las autoridades de Polonia jamás llegaron a trabajar en este país y circularon hacia otros.

image.png Alemania sugirió controles fronterizos en su frontera con Polonia; la UE dice que aún no existe una amenaza grave.

La trama corrupta era así: representaciones diplomáticas de Polonia en países como la India, Nigeria, Kazajistán, Tayikistán y Egipto, entre otros, delegaban la adjudicación de visados en empresas locales que, en coordinación con funcionarios de Exteriores en Polonia, daban prioridad a la tramitación de las solicitudes a quienes pagaran un soborno o excluían del procedimiento de solicitud de visados a quienes no lo hicieran.

La acusación perjudica a la campaña electoral del Gobierno del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) que le contestó furioso a Scholz a través del ministro polaco de Cultura, Piotr Glinski:

"No le corresponde al canciller Scholz (...) volver a sermonear a Polonia. Aunque, desgraciadamente, Alemania ya no demuestra estilo desde hace mucho tiempo", criticó Glinski hoy en una entrevista de la televisión polaca.

Por su parte, el jefe del partido gubernamental polaco, Jaroslaw Kaczynski, aseguró ayer que "no hay tal escándalo, ni siquiera es un escandalito" y dijo que el número de visados ilegales es de, "como mucho, unos 300".

La irritación de Berlín no es disparatada. Según la policía federal alemana, en el primer semestre del 2023 se interceptó a 45.338 extranjeros que habían entrado ilegalmente en el país por fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias, de los cuales 12.331 lo hicieron por la frontera germano-polaca.

Este martes en la portavoz de la Comisión de la UE, Anitta Hipper le respondió a Scholz: “Hemos sido muy claros: la reintroducción de controles fronterizos dentro de Schengen debe ser una medida excepcional, limitada en el tiempo y de último recurso en caso de amenazas graves”.

