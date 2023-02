Iniciativa de Seguridad Global: Documento de China para ONU

2. Mantener el compromiso de respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países. La igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos son principios básicos del derecho internacional y las normas más fundamentales que rigen las relaciones internacionales contemporáneas. Creemos que todos los países, grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, son miembros iguales de la comunidad internacional. Sus asuntos internos no admiten injerencias externas, su soberanía y dignidad deben ser respetadas, y debe defenderse su derecho a elegir de forma independiente sistemas sociales y caminos de desarrollo. Se debe defender la independencia soberana y la igualdad, y se deben hacer esfuerzos para que todos los países gocen de igualdad en términos de derechos, reglas y oportunidades.

3. Mantener el compromiso de cumplir con los propósitos y principios de la Carta de la ONU.Los propósitos y principios de la Carta de la ONU encarnan la profunda reflexión de personas de todo el mundo sobre las amargas lecciones de las dos guerras mundiales. Son el diseño institucional de la humanidad para la seguridad colectiva y la paz duradera. Las diversas confrontaciones e injusticias en el mundo de hoy no ocurrieron porque los propósitos y principios de la Carta de la ONU estén desactualizados, sino porque no se mantienen ni implementan de manera efectiva. Llamamos a todos los países a practicar un verdadero multilateralismo; defender firmemente el sistema internacional con la ONU en su núcleo, el orden internacional sustentado por el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales sustentadas por la Carta de la ONU; y defender la autoridad de la ONU y su estatus como plataforma principal para la gobernanza de la seguridad global. La mentalidad de Guerra Fría, el unilateralismo,

4. Mantener el compromiso de tomar en serio las preocupaciones legítimas de seguridad de todos los países.La humanidad es una comunidad de seguridad indivisible. La seguridad de un país no debe ser a expensas de la de los demás. Creemos que todos los países son iguales en términos de intereses de seguridad. Las preocupaciones de seguridad legítimas y razonables de todos los países deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente, no ser ignoradas persistentemente ni cuestionadas sistemáticamente. Cualquier país, mientras persigue su propia seguridad, debe tener en cuenta las preocupaciones razonables de seguridad de los demás. Defendemos el principio de seguridad indivisible, defendiendo la indivisibilidad entre seguridad individual y seguridad común, entre seguridad tradicional y seguridad no tradicional, entre derechos de garantía y obligaciones de seguridad, y entre seguridad y desarrollo. Debe existir una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible,

5. Mantener el compromiso de resolver pacíficamente las diferencias y disputas entre países a través del diálogo y la consulta.La guerra y las sanciones no son una solución fundamental a las disputas; sólo el diálogo y la consulta son efectivos para resolver las diferencias. Hacemos un llamado a los países para que fortalezcan la comunicación estratégica, mejoren la confianza de seguridad mutua, disipen las tensiones, manejen las diferencias y eliminen las causas profundas de las crisis. Los principales países deben defender la justicia, cumplir con sus debidas responsabilidades, apoyar la consulta en pie de igualdad y facilitar las conversaciones por la paz, desempeñar buenos oficios y mediar a la luz de las necesidades y la voluntad de los países interesados. La comunidad internacional debe apoyar todos los esfuerzos que conduzcan a la solución pacífica de las crisis y alentar a las partes en conflicto a generar confianza, resolver controversias y promover la seguridad a través del diálogo. Abusar de las sanciones unilaterales y la jurisdicción de brazo largo no resuelve un problema,

6. Manténgase comprometido con el mantenimiento de la seguridad tanto en los dominios tradicionales como en los no tradicionales. En el mundo actual, tanto la intención como la extensión de la seguridad se están ampliando. La seguridad es más interconectada, transnacional y diversa. Las amenazas de seguridad tradicionales y no tradicionales se han entrelazado. Alentamos a todos los países a practicar los principios de amplia consulta, contribución conjunta y beneficios compartidos en la gobernanza global, y trabajar juntos para abordar disputas regionales y desafíos globales como el terrorismo, el cambio climático, la ciberseguridad y la bioseguridad. Debe haber esfuerzos concertados para explorar múltiples canales, desarrollar una solución holística y mejorar las reglas relevantes, a fin de encontrar soluciones sostenibles, promover la gobernanza de la seguridad global y prevenir y resolver los desafíos de seguridad.

Estos seis compromisos están interrelacionados y se refuerzan mutuamente, y son un todo orgánico de unidad dialéctica. Entre ellos, la visión de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible brinda orientación conceptual; respetar la soberanía e integridad territorial de todos los países es la premisa básica; cumplir con los propósitos y principios de la Carta de la ONU es un punto de referencia principal; tomar en serio las preocupaciones legítimas de seguridad de todos los países es un principio importante, resolver pacíficamente las diferencias y disputas entre países a través del diálogo y la consulta es una opción obligada; y mantener la seguridad en los dominios tradicionales y no tradicionales es un requisito inherente. Estos seis compromisos están interrelacionados y se refuerzan mutuamente, y son un todo orgánico de unidad dialéctica. Entre ellos, la visión de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible brinda orientación conceptual; respetar la soberanía e integridad territorial de todos los países es la premisa básica; cumplir con los propósitos y principios de la Carta de la ONU es un punto de referencia principal; tomar en serio las preocupaciones legítimas de seguridad de todos los países es un principio importante, resolver pacíficamente las diferencias y disputas entre países a través del diálogo y la consulta es una opción obligada; y mantener la seguridad en los dominios tradicionales y no tradicionales es un requisito inherente.

xi jinping3.png Xi Jinping, Presidente de China en 3er. mandato consecutivo.

III. Prioridades de la cooperación

Es nuestra aspiración común lograr una paz mundial duradera, para que todos los países puedan disfrutar de un ambiente externo pacífico y estable y su gente pueda vivir una vida feliz con sus derechos plenamente garantizados. Como pasajeros a bordo del mismo barco, los países deben trabajar en solidaridad para fomentar una comunidad de seguridad compartida para la humanidad y construir un mundo libre de miedo y que disfrute de la seguridad universal.

Para hacer realidad estas visiones, China está lista para llevar a cabo una cooperación de seguridad bilateral y multilateral con todos los países y organizaciones internacionales y regionales en el marco de la Iniciativa de Seguridad Global y promover activamente la coordinación de los conceptos de seguridad y la convergencia de intereses. China insta a todas las partes a llevar a cabo una cooperación única o múltiple en aspectos que incluyen, entre otros, los siguientes, a fin de buscar el aprendizaje mutuo y la complementariedad y promover conjuntamente la paz y la tranquilidad mundiales:

1. Participar activamente en la formulación de una Nueva Agenda para la Paz y otras propuestas presentadas en Nuestra Agenda Común por el Secretario General de la ONU. Apoyar los esfuerzos de la ONU para mejorar la prevención de conflictos y aprovechar al máximo la arquitectura de consolidación de la paz para ayudar a los estados que salen de un conflicto en la consolidación de la paz. Aprovechar aún más el Subfondo para la Paz y la Seguridad del Secretario General del Fondo Fiduciario para la Paz y el Desarrollo de China y las Naciones Unidas y apoyar un papel más importante de las Naciones Unidas en los asuntos de seguridad mundial.

Apoyar a la ONU en la mejora de la capacidad para implementar su mandato de mantenimiento de la paz, defender los tres principios de "consentimiento de las partes, imparcialidad y no uso de la fuerza excepto en defensa propia y defensa del mandato" para las operaciones de mantenimiento de la paz, priorizar las soluciones políticas, y adopte un enfoque holístico para abordar tanto los síntomas como las causas fundamentales. Proporcionar a las operaciones de mantenimiento de la paz los recursos adecuados. Apoyar la provisión de asistencia financiera suficiente, predecible y sostenible a la Unión Africana (UA) para que pueda llevar a cabo operaciones autónomas de mantenimiento de la paz.

2. Promover la coordinación y la interacción sólida entre los principales países y construir una relación de país importante caracterizada por la coexistencia pacífica, la estabilidad general y el desarrollo equilibrado. Los principales países asumen responsabilidades especialmente importantes en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Pida a los principales países que lideren con el ejemplo en el respeto de la igualdad, la buena fe, la cooperación y el estado de derecho, y en el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Adhiérase al respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación en la que todos ganan, manténgase firme en el resultado final de no conflicto y no confrontación, busque puntos en común mientras reserva las diferencias y gestione las diferencias.

3. Mantener firmemente el consenso de que “una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar”. Cumplir con la declaración conjunta sobre la prevención de la guerra nuclear y evitar carreras armamentistas emitida por los líderes de los cinco estados con armas nucleares en enero de 2022. Fortalecer el diálogo y la cooperación entre los estados con armas nucleares para reducir el riesgo de una guerra nuclear. Salvaguardar el régimen internacional de no proliferación nuclear basado en el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y apoyar activamente los esfuerzos de los países en las regiones relevantes para establecer zonas libres de armas nucleares. Promover la cooperación internacional en materia de seguridad nuclear, a fin de construir un sistema internacional de seguridad nuclear justo, colaborativo y mutuamente beneficioso.

4. Implementar completamente la resolución de Promoción de la Cooperación Internacional sobre Usos Pacíficos en el Contexto de la Seguridad Internacional adoptada por la 76ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

Llevar a cabo la cooperación en marcos como el Comité 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU, la Convención sobre Armas Químicas (CWC) y la Convención sobre Armas Biológicas (BWC), promover la prohibición total y la destrucción total de las armas de destrucción masiva, y desarrollar la capacidad de todos los países. en áreas que incluyen control de exportaciones de no proliferación, bioseguridad y protección contra armas químicas.

Apoyar el proceso de control global de armas convencionales. Apoyar la cooperación entre China, África y Europa en el control de armas pequeñas y ligeras bajo la premisa de respetar la voluntad de África. Apoyar la implementación de la iniciativa de Silenciar las Armas en África. Llevar a cabo activamente la cooperación y asistencia internacional en el desminado humanitario y brindar ayuda a los países afectados tanto como lo permita la capacidad de uno.

5. Promover la solución política de los problemas candentes internacionales y regionales. Alentar a los países interesados a superar las diferencias y resolver los puntos conflictivos a través del diálogo y la comunicación francos. Apoyar a la comunidad internacional para que participe constructivamente en la solución política de los puntos conflictivos, bajo la premisa de la no injerencia en los asuntos internos, principalmente a través de medios que faciliten las conversaciones de paz, con la equidad y la practicidad como actitud principal, y principalmente siguiendo el enfoque de abordar tanto los síntomas como las causas fundamentales. Apoyar la solución política de cuestiones candentes como la crisis de Ucrania a través del diálogo y la negociación.

6. Apoyar y mejorar el mecanismo y la arquitectura de cooperación de seguridad regional centrados en la ASEAN, y adherirse a la forma de la ASEAN de generar consenso y adaptarse al nivel de comodidad de cada uno para fortalecer aún más el diálogo y la cooperación de seguridad entre los países de la región. Apoyar los esfuerzos para promover la cooperación en áreas de seguridad no tradicionales en el marco de la Cooperación Lancang-Mekong (LMC), implementar proyectos de cooperación relevantes bajo el Fondo Especial LMC y esforzarse por fomentar una zona piloto para GSI para salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad regionales.

7. Implementar la propuesta de cinco puntos sobre la consecución de la paz y la estabilidad en Oriente Medio, incluida la promoción del respeto mutuo, la defensa de la equidad y la justicia, la realización de la no proliferación, el fomento conjunto de la seguridad colectiva y la aceleración de la cooperación para el desarrollo, a fin de establecer conjuntamente un nuevo marco de seguridad en Oriente Medio. Apoyar el impulso positivo y los esfuerzos de los países de Medio Oriente para fortalecer el diálogo y mejorar sus relaciones, acomodar las preocupaciones de seguridad razonables de todas las partes, fortalecer las fuerzas internas para salvaguardar la seguridad regional y apoyar a la Liga de los Estados Árabes (LAS) y otras organizaciones regionales. organizaciones a desempeñar un papel constructivo a este respecto. La comunidad internacional debe tomar medidas prácticas para avanzar en la solución de dos estados a la cuestión palestina y convocar a una mayor,

8. Apoyar los esfuerzos de los países africanos, la UA y las organizaciones subregionales para resolver conflictos regionales, luchar contra el terrorismo y salvaguardar la seguridad marítima, pedir a la comunidad internacional que brinde apoyo financiero y técnico a las operaciones antiterroristas lideradas por África y apoyar países africanos en el fortalecimiento de su capacidad para salvaguardar la paz de forma independiente. Apoyar el tratamiento de los problemas africanos a la manera africana y promover la resolución pacífica de los puntos críticos en el Cuerno de África, el Sahel, la región de los Grandes Lagos y otras áreas. Implementar activamente la Perspectiva sobre la paz y el desarrollo en el Cuerno de África, promover la institucionalización de la Conferencia de Paz, Gobernanza y Desarrollo entre China y el Cuerno de África, y trabajar activamente para lanzar proyectos piloto de cooperación.

9. Apoyar a los países de América Latina y el Caribe en el cumplimiento activo de los compromisos establecidos en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz , y apoyar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y otras organizaciones regionales y subregionales a desempeñar un papel activo en el mantenimiento de la paz y la seguridad regionales y en el manejo adecuado de los puntos conflictivos regionales.

10. Prestar mucha atención a la situación especial y las preocupaciones legítimas de los países insulares del Pacífico con respecto al cambio climático, los desastres naturales y la salud pública, apoyar los esfuerzos de los países insulares del Pacífico para abordar los desafíos globales y apoyar a los países insulares en la implementación de la Estrategia 2050 para el Continente Azul del Pacífico. Aumentar la provisión de materiales, fondos y talentos para ayudar a los países insulares a mejorar su capacidad para hacer frente a amenazas de seguridad no tradicionales.

11. Fortalecer el diálogo marítimo y el intercambio y la cooperación práctica, manejar adecuadamente las diferencias marítimas y trabajar juntos para abordar los delitos transnacionales en el mar, incluidos la piratería y el robo a mano armada, a fin de salvaguardar conjuntamente la paz y la tranquilidad marítimas y la seguridad de las rutas marítimas. Hacer un llamado a los países río arriba y río abajo a lo largo de los ríos transfronterizos para que participen activamente en la cooperación internacional, resuelvan las disputas pertinentes a través del diálogo y la consulta, garanticen la seguridad del transporte marítimo en los ríos transfronterizos, utilicen y protejan racionalmente los recursos hídricos y protejan el entorno ecológico de ríos transfronterizos.

12. Fortalecer el papel de la ONU como coordinador central en la lucha global contra el terrorismo, apoyar a la comunidad internacional en la implementación total de las resoluciones antiterroristas de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU y la Estrategia Global contra el Terrorismo de la ONU, y tomar medidas enérgicas contra todos organizaciones terroristas y personas designadas por el Consejo de Seguridad. Canalizar más recursos globales contra el terrorismo a los países en desarrollo para mejorar su desarrollo de capacidades contra el terrorismo. Oponerse a vincular el terrorismo con cualquier país, grupo étnico o religión en particular. Mejorar los estudios y las respuestas al impacto de las tecnologías emergentes en los esfuerzos globales contra el terrorismo.

13. Profundizar la cooperación internacional en materia de seguridad de la información. China ha presentado laIniciativa Global sobre Seguridad de Datos y pide esfuerzos conjuntos para formular reglas globales sobre gobernanza digital que reflejen la voluntad y respeten los intereses de todas las partes. Siga adelante con la Iniciativa de Cooperación China-LAS sobre Seguridad de Datos y la Iniciativa de Cooperación de Seguridad de Datos de China+Asia Central , aborde conjuntamente varias amenazas cibernéticas y trabaje para establecer un sistema de gobernanza global en el ciberespacio que presente apertura e inclusión, justicia y equidad, seguridad y estabilidad, vigor y vitalidad.

14. Fortalecer la gestión de riesgos de bioseguridad. Defender conjuntamente la investigación biocientífica responsable y alentar a todas las partes interesadas a consultar las Directrices de bioseguridad de Tianjin para códigos de conducta para científicos.de forma voluntaria. Fortalecer conjuntamente el desarrollo de la capacidad de bioseguridad de los laboratorios, reducir los riesgos de bioseguridad y promover el desarrollo saludable de la biotecnología.

15. Fortalecer la gobernanza de la seguridad internacional sobre inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías emergentes, y prevenir y gestionar posibles riesgos de seguridad. China ha emitido documentos de posición sobre la regulación de las aplicaciones militares y el fortalecimiento de la gobernanza ética de la IA, y está lista para fortalecer la comunicación y el intercambio con la comunidad internacional sobre la gobernanza de la seguridad de la IA, promover el establecimiento de un mecanismo internacional con amplia participación y desarrollar marcos y estándares de gobernanza. y normas basadas en un amplio consenso.

16. Fortalecer la cooperación internacional en el espacio ultraterrestre y salvaguardar el orden internacional en el espacio ultraterrestre sustentado por el derecho internacional. Llevar a cabo actividades en el espacio ultraterrestre de conformidad con el derecho internacional, salvaguardar la seguridad de los astronautas en órbita y el funcionamiento sostenible y a largo plazo de las instalaciones espaciales. Respetar y garantizar el derecho equitativo de todos los países a utilizar el espacio ultraterrestre de forma pacífica. Rechazar resueltamente el emplazamiento de armas y la carrera armamentista en el espacio ultraterrestre, y apoyar la negociación y conclusión de un instrumento jurídico internacional sobre el control de armamentos en el espacio ultraterrestre.

17. Apoyar a la Organización Mundial de la Salud para que desempeñe un papel de liderazgo en la gobernanza mundial de la salud pública, y coordine y movilice de manera eficaz los recursos mundiales para responder de forma conjunta a la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas mundiales importantes.

18. Salvaguardar la seguridad alimentaria y energética mundial. Fortalecer la coordinación de acciones para mantener el buen funcionamiento del comercio agrícola internacional, garantizar una producción de granos estable y cadenas de suministro fluidas, y evitar politizar y armar los problemas de seguridad alimentaria. Fortalecer la coordinación de la política energética internacional, crear un entorno seguro y estable para garantizar el transporte de energía y mantener conjuntamente la estabilidad del mercado energético mundial y los precios de la energía.

19. Implementar plena y efectivamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Alentar a todos los países a que celebren o se adhieran a tratados, convenciones o acuerdos internacionales o hagan arreglos institucionales para combatir los delitos transnacionales. Apoyar las tres convenciones internacionales de fiscalización de drogas de la ONU, salvaguardar el sistema internacional de fiscalización de drogas y abogar por la coordinación, la responsabilidad compartida y la cooperación sincera en la comunidad internacional para abordar conjuntamente los desafíos que plantea el problema de las drogas y construir una comunidad de destino de la humanidad. que está libre del daño de las drogas. Llevar a cabo activamente la cooperación en materia de aplicación de la ley sobre la base del respeto de la soberanía de cada país, a fin de mejorar conjuntamente la capacidad de aplicación de la ley y la gobernanza de la seguridad.

20. Apoyar la cooperación entre países para abordar el cambio climático y mantener cadenas industriales y de suministro estables y fluidas, y acelerar la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible a fin de promover la seguridad sostenible a través del desarrollo sostenible.

china usa.jpg China vs. USA en el ajedrez global.

IV. Plataformas y mecanismos de cooperación

1. Participar en amplios debates y comunicaciones sobre la paz y la seguridad en la Asamblea General, los comités pertinentes de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, las instituciones pertinentes y otras organizaciones internacionales y regionales en función de sus respectivos mandatos, y presentar iniciativas y propuestas comunes para forjar consenso en la comunidad internacional para abordar los desafíos de seguridad.

2. Aprovechar las funciones de la Organización de Cooperación de Shanghái, la cooperación BRICS, la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia, el mecanismo "China+Asia Central" y los mecanismos relevantes de cooperación de Asia Oriental, y llevar a cabo la cooperación en seguridad de manera incremental para lograr objetivos similares o iguales. Promover el establecimiento de una plataforma de diálogo multilateral en la región del Golfo y dar juego al papel de mecanismos de coordinación y cooperación como la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Vecinos de Afganistán y la Conferencia de Paz, Gobernanza y Desarrollo China-Cuerno de África para promover la paz y la estabilidad regional y mundial.

3. Celebrar conferencias de alto nivel sobre GSI a su debido tiempo para fortalecer la comunicación de políticas en el campo de la seguridad, promover el diálogo y la cooperación intergubernamentales y fomentar aún más la sinergia en la comunidad internacional para abordar los desafíos de seguridad.

4. Apoyar el Foro de Paz y Seguridad China-África, el Foro de Seguridad de Medio Oriente, el Foro de Beijing Xiangshan, el Foro de Cooperación de Seguridad Pública Global (Lianyungang) y otras plataformas de diálogo internacional para contribuir a profundizar el intercambio y la cooperación en materia de seguridad. Promover el establecimiento de más foros de seguridad global para proporcionar nuevas plataformas para que los gobiernos, las organizaciones internacionales, los think tanks y las organizaciones sociales aprovechen sus ventajas y participen en la gobernanza de la seguridad global.

5. Construir más plataformas y mecanismos internacionales de intercambio y cooperación para abordar los desafíos de seguridad en áreas como la lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad, la bioseguridad y las tecnologías emergentes, con miras a mejorar la capacidad de gobernanza en el ámbito de la seguridad no tradicional. Fomentar más intercambios y cooperación entre las academias militares y policiales de nivel universitario. China está dispuesta a brindar a otros países en desarrollo 5.000 oportunidades de capacitación en los próximos cinco años para capacitar a profesionales que aborden problemas de seguridad global.

El GSI, siguiendo el principio de apertura e inclusión, da la bienvenida y espera la participación de todas las partes para enriquecer conjuntamente su sustancia y explorar activamente nuevas formas y áreas de cooperación. China está lista para trabajar con todos los países y pueblos que aman la paz y aspiran a la felicidad para abordar todo tipo de desafíos de seguridad tradicionales y no tradicionales, proteger la paz y la tranquilidad de la tierra y crear juntos un futuro mejor para la humanidad, para que la antorcha de la paz se transmitirá de generación en generación y brillará en todo el mundo.

----------------------

Más noticias de Urgente24

Más China para Argentina: La automotriz que se instala

Los aviones que India, China y USA ofrecen a Argentina débil

Qué puedo traer en la valija sin pagar impuestos aduaneros

Aerolínea low cost lanzó promoción de pasajes en cuotas

Cómo entrar a Cuevana y ver películas o series para Smart TV