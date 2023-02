Para pinchar el plan de China, Joe Biden visitó Ucrania

El presidente estadounidense, Joe Biden, llegó a Kiev el 20/02, en horas en que las agencias Bloomberg y Associated Press filtraban fragmentos del plan de paz que China prepara para presentar a Rusia y Ucrania. La visita de Biden no fue anunciada previamente, y la Casa Blanca había informado que del 20 al 22 de febrero, Biden estaría en Polonia, coincidiendo con el aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Biden viaja ahora a reunirse en Varsovia con el presidente Andrzej Duda y líderes de otros países de la región y discutir "esfuerzos colectivos para apoyar a Ucrania". USA apuesta por el naufragio del plan de paz de China tal como antes boicoteó el plan de paz de Türkiye y no permitió que prosperase el de Israel. Es evidente, desde la destrucción del sistema de gasoductos NordStream, que USA quiere mantener el conflicto bélico en la seguridad que desgastará en forma decisiva a la Federación Rusa. El interrogante es el costo para Ucrania de mantener el conflicto.