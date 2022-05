India se autopercibe potencia y no 'presa fácil' de la OTAN

Con pura frustración que bordeaba el aburrimiento debido a la repetición de semanas sobre el impacto global de la Guerra de Ucrania, Jaishankar dijo: “… hemos estado escuchando… muchos argumentos de Europa de que las cosas que suceden en Europa deberían preocuparnos (a nosotros) porque esto podría suceder en Asia… Han estado sucediendo cosas en Asia durante los últimos 10 años. Es posible que Europa no lo haya mirado... Entonces, ya sabes, podría ser una llamada de atención para Europa, no solo en Europa, sino que podría ser una llamada de atención para que Europa también mire a Asia”.

Jaishankar enunció que “diferentes países han desarrollado una combinación de valores, intereses, historia, experiencia y cultura para abordar conflictos y situaciones específicas. Entonces, hablaste de Ucrania. Recuerdo hace menos de un año lo que sucedió en Afganistán, donde toda una sociedad civil fue arrojada bajo el autobús por el mundo. O nosotros en Asia enfrentamos nuestras propias amenazas o desafíos, lo que a menudo afecta el orden basado en reglas”.

La referencia no dicha fue la irresponsabilidad de EE.UU. al retirarse de Afganistán con poca antelación, y el estoico silencio de sus aliados europeos de la OTAN al respecto.

jaishankar-2.jpeg Subrahmanyam Jaishankar.

Señaló que en esta región “no se han establecido fronteras, se practica el terrorismo, a menudo patrocinado por los estados”, y el “orden basado en reglas ha estado bajo tensión continua durante más de una década”. La invocación de Europa a la unidad global para proteger el orden basado en reglas tras la invasión rusa en Ucrania es selectiva, sin una similar indignación visible cuando Afganistán fue “arrojado debajo del ómnibus”, señaló el canciller a una audiencia internacional.

India se resistió a los llamados para respaldar la alianza liderada por Estados Unidos en Afganistán; y el gobierno de Vajpayee, después de un momento de vacilación, rechazó los pedidos de botas indias en suelo afgano. No es preocupación de India, ya que ha expuesto su política de guerra de Ucrania en términos claros. Pero la pregunta más importante ahora es sobre cualquier decisión de EE. UU. sobre Ucrania que equivalga a la retirada afgana y su impacto, especialmente quién ahora cree en la palabra de los estadounidenses.

"Nosotros también estamos aquí"

Nueva Delhi es muy consciente de que las preocupaciones geoestratégicas europeas no se centran tanto en China como en los estadounidenses. Para ellos, el comercio y las inversiones eran lo más importante antes de la Guerra de Ucrania, y China era un buen socio. Seguirá siendo así a menos que China entre en la Guerra de Ucrania y del lado de Rusia. La pregunta seguirá siendo si, en términos de comercio y economía, podrían evitar a dos de sus principales proveedores/socios comerciales, uno de los cuales también ayuda a mantener sus hogares y hogares calientes en invierno.

Hoy, los zapatos aprietan, Europa y también EE.UU. gritan: 'Ayuda, ayuda'. Pero a su propia manera, sofisticada, han tratado de darle la vuelta a los 'amigos recalcitrantes', que solían ser colonias obedientes, hasta hace no mucho tiempo. La arenga de Jaishankar en los últimos meses en particular es un recordatorio oportuno para Occidente de que India al menos se ha despojado del pasado centenario, y por buenas razones y justificación.

Yendo más allá de las meras palabras y los sentimientos que expresaron, Jaishankar, en un ejemplo de declaración de llegada de India al siglo XXI, dijo que "Estamos aquí, nosotros también estamos aquí". Es tan ambicioso como audaz. Sin embargo, convertir esa ambición en una acción creíble y sostenible, que es lo único que puede convertir a India en un jugador serio en la escena global emergente, no es tan fácil como se pretende. Por ejemplo, India tiene que volverse autosuficiente en tantos sectores como sea posible, especialmente en cuestiones de múltiples tecnologías, incluida la farmacéutica, y más aún, en hardware militar, tanto en conocimientos técnicos como en fabricación.

El 'atmanirbhar' del 1er. ministro Narendra Modi suena tan empoderador como el tan ridiculizado eslogan de 'autosuficiencia' de los gobiernos predecesores del Congreso, comenzando con el de Jawaharlal Nehru.

(N. de la R.: 'Atmanirbhar Bharat' se traduce como 'India autosuficiente', y es una frase utilizada y popularizada por el 1er. Ministro, Narendra Modi desde 2014, en relación con la visión económica y desarrollo económico de India en seguridad nacional, pobreza y digitalización.)

Pero en realidad, sigue siendo el viejo juego de fabricar en India, equipos basados en tecnologías extranjeras o lo que las naciones industrializadas están dispuestas a compartir. Por supuesto, habrá muchos controles y equilibrios en términos de tecnologías de doble uso, intransferibilidad, etc., pero eso es lo que ocultan bajo la cubierta de 'derechos de propiedad intelectual', sin intención de ofender.

Es decir, India del siglo 21 sólo está redescubriendo a India olvidada del siglo 20, en cuestiones de autosuficiencia en la fabricación relacionada con la alta tecnología, al igual que está aún más interesada en redescubrir las raíces culturales de la generación contemporánea, con una interpretación y aplicación para el presente, como con el yoga y el Ayurveda. Pero la forma en que se persiguen los dos objetivos, viene en un equipaje, con potencial para que ambos se entrelacen en un momento y momento inconvenientes para India.

Sin embargo, India también está viva y debería estar aún más cerca de que Rusia y China se acerquen a la luz de los eventos y desarrollos europeos centrados en Ucrania, entre otras cosas, con posibilidades para las relaciones de Nueva Delhi con Moscú, especialmente en geopolítica y geoestratégica.

“Somos conscientes de las relaciones internacionales que cambian rápidamente , incluso entre Rusia y China”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores saliente, Harsh Vardhan Shringla, en la víspera de su retiro. También es un punto adicional y más directo que Occidente ha estado enfatizando con India, desde el estallido de la Guerra de Ucrania. Shringla fue tranquilizador cuando dijo: "Nosotros... los evaluamos desde nuestra perspectiva para dar forma a nuestra respuesta política".

nehru gandhi.jpg Jawaharlal Nehru y Mahatma Gandhi.

Trampas, baches

Las declaraciones recientes de Jaishankar son también una declaración de llegada para sí mismo como el zar de la política exterior de la nación de nueva generación. Antes de él, solo Jawaharlal Nehru, su propio ministro de Relaciones Exteriores, había hecho declaraciones claras de política exterior de ese tipo, que abarcaban regiones y temporadas, hasta, por supuesto, la debacle china de 1962.

Nehru fue una exposición de la No Alineación desde un punto de vista de inevitable debilidad nacional. Jaishankar es uno desde una posición de posibles fortalezas, en términos geopolíticos y geoeconómicos. Más bien, busca explotar la exposición occidental en el asunto, y Occidente se ha esforzado por subrayar las debilidades inherentes y existentes de India en múltiples sectores. Para todos ellos, India sigue siendo un mercado en crecimiento y seguirá siéndolo durante algunos años/décadas más.

El tipo de postura dura de Jaishankar es equilibrado, no un enfoque único para todos. Por ejemplo, Nueva Delhi es dura con las violaciones de derechos humanos de Ucrania por Rusia en la medida en que está convencida de ello, pero es más dura con Occidente por pedirle a India que cumpla con sus sanciones unilaterales contra Moscú, cuyo objetivo es mantener la guerra contenida en Ucrania para asegurar sus economías y pueblos.

Para Occidente, comenzando con los EE. UU., mostrar sus condecoraciones democráticas, es decir la Rusia comunista o China, les conviene. Incluso aquí, este último es el eterno espantajo solo de los EE. UU., no de Europa occidental, que no tiene tantas ambiciones geoestratégicas y ansias de contención del otro, tal como los EE. UU. Tal vez, la imprevista Guerra de Ucrania podría haber alterado su movimiento cuidadosamente calibrado hacia el centro del escenario, aunque solo fuera durante décadas.

En sus cálculos, la democracia se ha convertido en el punto de inflexión universal, para subyugar emocionalmente a naciones como India. Les funcionó durante las dos guerras de Irak y ahora lo están intentando de nuevo. Pero India ha cambiado. Aún así, sigue siendo reactivo y no proactivo, para sentirse súper confiado y su gente orgullosa de la nación más que nunca, nuevamente, después de la 'Guerra de Bangladesh' y Pokhran I y II. Un desliz hacia arriba y hacia abajo podría acabar con la visión y la misión, y también con el proponente percibido, un chivo expiatorio o un cordero sacrificado en el altar de la conveniencia geoestratégica de la nación en ese momento. La historia nacional y mundial está llena de ellos.

India-Russia-Vladimir-Putin-Narendra-Modi-November-13-2021.webp 13/111/2021: Narendra Modi y Vladimir Putin.

Conmigo contra mi

Es demasiado simplista suponer que India y EE. UU. pueden hacer negocios con puntos en común, dejando de lado los irritativos temas bilaterales. Las buenas intenciones a menudo no dan resultado. No valió la pena cada vez que Nueva Delhi intentó hacer negocios de manera similar con Pakistán o China, decidiendo mutuamente no retomar la polémica y complicada disputa fronteriza, especialmente con este último, hasta que la confianza mutua se haya desarrollado lo suficiente. Es demasiado simplista suponer que India y EE. UU. pueden hacer negocios con puntos en común, dejando de lado los irritativos temas bilaterales. Las buenas intenciones a menudo no dan resultado. No valió la pena cada vez que Nueva Delhi intentó hacer negocios de manera similar con Pakistán o China, decidiendo mutuamente no retomar la polémica y complicada disputa fronteriza, especialmente con este último, hasta que la confianza mutua se haya desarrollado lo suficiente.

En el caso de EE. UU. y el resto de Occidente, la experiencia será inversa con el tiempo. Así es como los EE. UU. eligieron perder (?) India ante la Unión Soviética al comienzo de la Guerra Fría. El dicho era simple y directo: 'Si no estás conmigo, estás contra mí'. Este enfoque actitudinal no ha cambiado.

El secretario de Estado de los EE. UU., Antony Blinken, lo reconoció en una audiencia reciente en el Congreso, pero agregó que "Rusia, para India, era por necesidad un socio elegido cuando no estábamos en condiciones de serlo". No elaboró la razón convincente por la que la relación entre India y EE. UU. no despegó durante los primeros años de la Guerra Fría, aparte del macartismo practicado asiduamente, que calificó a los percibidos como 'compañeros de viaje del comunismo' (Rusia) como uno que necesitaba ser disuadido en el escenario internacional.

En el escenario actual, por ejemplo, las sucesivas administraciones de los EE. UU. pueden mantener todos los informes de derechos humanos sobre India apilados en algún sótano 'olvidado de la mano de Dios', en cualquier edificio de Washington que quieran; y también tienen la esperanza -el día está a la vuelta de la esquina- que los sacarían, no cuando haya suficientes expedientes, sino cuando sienten que India podría haber viajado demasiado lejos, para poder retroceder y/o tuvo que ser puesta en su lugar en una fecha futura.

Es posible que el razonamiento no tenga nada que ver con las realidades de India, donde hay mucho que hacer, sí, pero se debe a ciertas percepciones de todos los estadounidenses, a veces, aunque no siempre, vinculadas a sus creencias religiosas, especialmente en un año electoral. Pero todos estarían envueltos en un sofisma secularista.

--------

