First Post, por ejemplo, explicó que él provocó controversia en India cuando reclamó al país no fortalecer los lazos con Moscú, y esto fue cuestionado por el gobierno de Nueva Delhi, reforzó su diálogo con Moscú, y ese vínculo es un lujo que no puede darse USA, porque ha apostado muchísimo por India y porque si India y Rusia son los soportes de Rusia, todo el esquema de sanciones entra en crisis: más de la mitad del planeta Tierra habita esos territorios.