Derrota de Joe Biden: India incorpora los S-400 de Rusia

Sherman afirmó que la Administración Biden debía "ayudar a la India a comprender lo que es de su interés nacional".

Luego ella agregó: "Creo que hemos progresado en la comprensión de lo que podemos hacer para apoyar [a India] y, al mismo tiempo, los instamos a adoptar una postura más directa sobre lo que está sucediendo en Ucrania".

A su vez, la secretaria de Prensa de la Presidencia, Jen Psaki, señaló el 08/04 en una sesión informativa para periodistas que el subdirector del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Duleep Singh, había visitado Nueva Delhi, donde manifestó a las autoridades indias la importancia de ejecutar sanciones contra Rusia y ofreció asistencia para reducir la dependencia de los suministros de petróleo de la Federación Rusa.

Es evidente que la Casa Blanca o no lee o no cree en la prensa india, que en todo momento informó acerca de los desacuerdos con USA sobre la situación en Ucrania. El 'Deccan Herald', en particular, señaló que la falta de voluntad de Nueva Delhi para apoyar la posición de Estados Unidos sobre el tema aumentaba las tensiones en las relaciones indio-estadounidenses.

Pero Biden aseguró que su diálogo con Modi era "la clave para garantizar que la relación entre Estados Unidos e India se vuelva más profunda y fuerte".

modi-xi putin.jpg Narendra Modi, primer ministro de India, entre Vladímir Putin y Xi Jinping: foto terrible para Washington DC.

Fracaso

Según Biden, los dos países "tienen una asociación en defensa grande y creciente", y Estados Unidos e India tienen "preocupaciones comunes sobre los desafíos globales asociados con COVID-19, la atención médica, el seguimiento de la crisis climática".

Biden y Modi discutieron el "impacto desestabilizador" de los acontecimientos en Ucrania, con "especial atención al suministro mundial de alimentos", según un comunicado tras la reunión.

“Se discutió el tema de las compras de energía rusa", dijo un funcionario de la Administración Biden en una sesión informativa telefónica especial para periodistas, hablando de la conversación de Biden con Modi. "No le pedimos a India que haga algo específico (...) Sabemos que no todos los países podrán hacer eso. Sabemos que India no es un gran consumidor de petróleo ruso: actualmente, las importaciones representan entre el 1% y el 2% de las importaciones totales de energía [de India]".

"No creemos que India deba acelerar o aumentar las importaciones de energía rusa, y Estados Unidos está listo para apoyar a India, continuar negociando con India para diversificar las importaciones [de energía]", agregó el funcionario de la Administración.

El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, dijo en la misma conferencia de prensa: "Vamos a aumentar el intercambio de información, profundizar nuestra cooperación en el espacio y el ciberespacio. A finales de este año, tenemos la intención de iniciar nuevos intercambios en el campo de la defensa espacial entre nuestro Comando Espacial y la Agencia Espacial de Defensa de India. Hemos firmado un acuerdo bilateral sobre conciencia situacional en el ámbito espacial. Recientemente firmamos un acuerdo para trabajar juntos en vehículos aéreos no tripulados. Hemos encontrado nuevas oportunidades para expandir la cooperación operativa naval, incluidos ejercicios conjuntos".

Blinken: "Hoy, es posible que queramos ser el socio preferido de la India en casi todas las áreas: comercio, tecnología, educación y seguridad. Y ese fue el diálogo que tuvimos hoy [el lunes 11/04]".

Según Blinken, India "brinda asistencia humanitaria significativa a los ucranianos, en particular medicamentos". Pero "es importante que todos los países, especialmente aquellos con influencia, presionen" a Moscú para que ponga fin a la operación especial en Ucrania, dijo el secretario (Ley CAATSA o Contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos a través de sanciones), de 2017.

Blinken pidió a todos los países que eviten "acuerdos para adquirir sistemas de armas rusos, especialmente a la luz de lo que Rusia está haciendo con respecto a Ucrania".

Pero el ejército indio utiliza varios sistemas de armas de fabricación rusa, incluidos tanques, piezas de artillería, sistemas de misiles. Y concretó su refuerzon con los S-400.

El contrato para el suministro de 5 conjuntos de S-400 Triumph por un valor de US$ 5.430 millones se firmó durante la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a India en octubre de 2018. Y debía comenzar a entregarse en abril de 2022.

psaki1.jpg Jen Psaki, directora de Prensa de la Casa Blanca, señaló el 08/04 que el subdirector del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Duleep Singh, había visitado Nueva Delhi para convencer a las autoridades de India acerca de la importancia de apoyar Ucrania.

"Espere y vea"

El ministro de Relaciones Exteriores de India, Subramanyam Jaishankar, respondió con ironía al periodista japonés que le preguntó si ahora Nueva Delhi debería depender menos de Rusia económica y militarmente: "Creo que es mi turno de recibir muchos consejos y sugerencias de la prensa”.

Luego agregó: "Debo decir que estamos observando como cualquier otro país. Hacemos nuestras propias conclusiones y evaluaciones. Y créanme, tenemos una comprensión de lo que está en nuestros intereses".

Jaishankar rechazó al corresponsal estadounidense del canal de televisión Al Jazeera (el Emirato de Qatar se encuentra muy comprometido con la Administración Biden), quien buscó la condena de Rusia por parte del gobierno indio: "Prefiero hacerlo a mi manera y articularlo a mi manera", señaló el canciller indio.

India y Rusia son "aliados naturales" y la relación no afecta negativamente la cooperación del país con Estados Unidos, dijo el ministro de Defensa, Rajnath Singh, en una entrevista con el diario Hindustan Times.

"Estados Unidos sabe que India y Rusia son aliados naturales y que nuestra relación es muy estable. India también tendrá mucho cuidado de que los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos no se vean afectados por nuestra relación con ningún otro país del mundo", dijo.

Cuando se le preguntó si India estaba considerando diversificar sus adquisiciones de defensa después de que Rusia lanzara su 'operación especial' en Ucrania, Singh respondió: "Espere y vea".

S-400

El acto siguiente fue el arribo de los S-400 a India, y los funcionarios locales afirmaron que los envíos continuarían.

Las plataformas de misiles llegaron por aire y mar y se han desplegado en "lugares designados", dijeron altos funcionarios del gobierno a India Today, señalando que los S-400 están "ahora operativos".

“Seguimos recibiendo nuestros envíos sin demoras ni problemas, y el último envío de motores reacondicionados se recibió hace unos días a pesar de la guerra [en Ucrania]”, dijo un funcionario no identificado.

El Ejército indio, está "almacenando repuestos y equipos" rusos, agregaron las fuentes. Debe recordarse que India y Rusia negocian establecer un comercio bilateral en monedas locales y no dólares estadounidenses ni euros.

Nueva Delhi también acordó comprar más petróleo y carbón rusos.

Durante un evento en el Atlantic Council, la secretaria del Tesoro de USA, Janet Yellen, advirtió que la “coalición unificada de países sancionadores” no sería “indiferente” a las naciones que “socavan” las sanciones a Rusia, y criticó a los que aún “se sientan en la cerca” (N. de la R.: en vez de tomar partido).

A India no le ha importado lo que dijo Yellen. Tampoco a China ni a Turquía.

La adquisición del S-400 por parte de India técnicamente infringe la Ley CAATSA, que se aprobó en respuesta a las acusaciones de intromisión rusa en las elecciones estadounidenses. Sin embargo, hasta ahora Washington se ha mostrado reacio a aplicar las restricciones conrra Nueva Delhi por la señal geopolítica que supondría.

“No prevemos ningún obstáculo en cuanto al suministro de S-400 a India. Tenemos los mecanismos y las rutas para continuar con este acuerdo sin obstáculos”, dijo en marzo el enviado ruso Denis Alipov. “Las sanciones no interferirán con estos acuerdos de ninguna manera, ya sean sanciones previas o recién impuestas”.

s-400.jpg Los S-400 ya comenzaron a desplegarse en India.

Fracaso

Joe ParkinsonSeguir, David LuhnowSeguir y Juan Forero escribieron en The Wall Street Journal:

"Los líderes occidentales que buscan construir una coalición global para aislar a Rusia por su guerra contra Ucrania enfrentan el rechazo de las naciones en desarrollo más grandes del mundo, incluidas las democracias de India, Brasil y Sudáfrica.

La resistencia, en gran parte por intereses económicos, limita la presión sobre el presidente Vladimir Putin y destaca facciones en la comunidad global que recuerdan la Guerra Fría, cuando muchos países intentaron mantenerse alejados de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Estados Unidos y sus aliados en Europa y otros lugares impusieron sanciones económicas contra Rusia y proporcionaron miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania desde la invasión del 24 de febrero. El frente único fue elogiado por rejuvenecer una alianza occidental en declive.

Sin embargo, incluso después de la masacre de civiles en Bucha (Ucrania), 24 países de los 141 estados miembros de las Naciones Unidas votaron en contra de expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 58 estados miembros se abstuvieron, incluidos India, Brasil, México, Indonesia y Sudáfrica.

Mientras que los líderes estadounidenses y europeos han acusado a Putin de crímenes de guerra en Ucrania, los líderes del mundo en desarrollo, desde el mexicano Andrés Manuel López Obrador hasta el indio Narendra Modi, se han negado a criticar al líder ruso. Mientras que los líderes estadounidenses y europeos han acusado a Putin de crímenes de guerra en Ucrania, los líderes del mundo en desarrollo, desde el mexicano Andrés Manuel López Obrador hasta el indio Narendra Modi, se han negado a criticar al líder ruso.

La mayor parte de las sanciones económicas a Rusia están a cargo de miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y otros aliados cercanos de Estados Unidos, como Australia, Japón y Corea del Sur.

“Una de las consecuencias de esto es que la Administración Biden volverá a reconocer que nuestros verdaderos amigos, nuestros verdaderos compañeros de viaje, están en Europa y el norte de Asia”, dijo John Feeley, exembajador y diplomático de Estados Unidos. “Será en detrimento quizás de África y América Latina, donde ésta fue una oportunidad para esas regiones ea India, especialmente, para decir: 'Mira, podemos tener nuestras diferencias... pero defendemos una democracia muy clara, basada en la soberanía, principios internacionales basados en normas.'”

La división abre vías para que Rusia eluda las sanciones occidentales y le permite a Moscú decir que conserva el apoyo de las naciones de todo el mundo. Arabia Saudita, que tiene una asociación de seguridad histórica con USA se abstuvo de condenar la invasión de Rusia y rechazó el llamado de Washington para bombear más petróleo para controlar el aumento de los precios. La división abre vías para que Rusia eluda las sanciones occidentales y le permite a Moscú decir que conserva el apoyo de las naciones de todo el mundo. Arabia Saudita, que tiene una asociación de seguridad histórica con USA se abstuvo de condenar la invasión de Rusia y rechazó el llamado de Washington para bombear más petróleo para controlar el aumento de los precios.

Un día antes de que el presidente Biden aterrizara en Europa el mes pasado para reforzar el apoyo internacional a Ucrania, los embajadores de lo que se conoce como las economías BRICS (Brasil, India, China y Sudáfrica) sonrieron para tomarse fotos con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y luego se reunieron para conversaciones sobre la mejora de la cooperación mutua. En la reunión de una hora, cubierta por la televisión estatal rusa, Lavrov dijo a los embajadores que Moscú era víctima de una “guerra económica sin precedentes”. Ninguno criticó la invasión rusa ni a Putin.

“Nuestra posición no es que este no sea nuestro problema. Nuestra posición es que estamos por la paz”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, el día que su país se abstuvo en la votación de la ONU contra Rusia."

Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se disculpó con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed.

Emiratos

Con este panorama, USA no puede darse el lujo de despreciar a nadie y ha corrido a presentar sus disculpas a Emiratos Árabes Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se disculpó con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, durante su reunión en Marruecos, informó la web Axios. Aparentemente, el gesto de Blinken estaba destinado a intentar recomponer la relación USA / Emiratos después de la respuesta de Washington DC al ataque de enero contra los Emiratos Árabes Unidos por parte de los rebeldes hutíes.

Durante la reunión, Blinken admitió que la respuesta de la Administración de Biden al ataque no fue lo suficientemente rápida y dijo que lo sentía, según fuentes de Axios.

“Blinken dejó en claro que valoramos profundamente nuestra asociación con Emiratos Árabes Unidos y que continuaremos apoyando a nuestros socios frente a las amenazas comunes”, compartió un alto funcionario anónimo del Departamento de Estado con el sitio de noticias Axios.

En enero, los rebeldes hutíes de Yemen enviaron drones para atacar la capital emiratí, matando a 3 e hiriendo a 6 personas. Los rebeldes dijeron que el ataque se produjo en represalia por el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a la coalición internacional que bombardea el país devastado por la guerra. La coalición liderada por Arabia Saudita respondió con más ataques aéreos en Yemen.

Washington condenó el ataque a Abu Dabi el día que ocurrió. “Trabajaremos con los Emiratos Árabes Unidos y los socios internacionales para responsabilizar a [los hutíes]”, declaró el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, en un comunicado oficial. “Nuestro compromiso con la seguridad de los Emiratos Árabes Unidos es inquebrantable y estamos al lado de nuestros socios emiratíes contra todas las amenazas a su territorio” , agregó.

Sin embargo, según los informes, los emiratíes se sintieron decepcionados por la reticencia de Washington a calificar al movimiento Houthi de Yemen como una organización terrorista y enviar más ayuda militar a Abu Dhabi.

En marzo, el embajador emiratí en Washington, Yousef Al Otaiba, admitió que las relaciones entre las 2 naciones eran tensas. “Es como cualquier relación. Tiene días fuertes en los que la relación es muy sana y días en los que la relación está en entredicho. Hoy estamos pasando por una prueba de estrés, pero confío en que saldremos adelante y llegaremos a un lugar mejor”.

Sin embargo, el esfuerzo informado de Blinken para reconciliarse con el Príncipe heredero aparentemente ha funcionado. Después de la reunión en Marruecos en marzo, el mismo enviado de Abu Dhabi le dijo a Axios que Blinken ayudó a “hacer que la relación entre los EAU y USA volviera al camino correcto”.

