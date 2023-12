Giorgia Meloni: El "hombre del año" según el diario Libero

image.png Giorgia Meloni en el búnker de Fratelli d' Italia

"Meloni ha proyectado a sus oponentes en una dimensión de eterno roer, que es fascista, líder del patriarcado, mujer pero no feminista. Con tanta charla, el problema está resuelto: Giorgia es el hombre del año”, añadió en su editorial.

De personalidad fuerte y avasallante, que no se deja doblegar, Meloni demostró estos años sus convicciones de hierro al no sucumbir ante las críticas de Emmanuel Macron y otros mandatarios de la UE porque no permite el arribo de embarcaciones de asistencia humanitaria: ella respondió que "a las mafias las combato todas".

Es que como reveló U24, el gobierno italiano está 'hasta la coronilla' con el tráfico ilegal de seres humanos en la última década que instaló bases locales de organizaciones delictivas del exterior, como la mafia nigeriana conocida como Black Axe, enquistada en Palermo, que se dedica al tráfico de estupefacientes y a la trata de personas.

image.png Meloni contra el ingreso de inmigrantes ilegales.

Acusada de "xenófoba", Meloni demostró una vez más, en julio de este año, que su combate es contra las "mafias" y no contra los inmigrantes sin antecedentes que quieren trabajar en regla. Tal es así que comunicó que emitiría 425.000 permisos de trabajo a ciudadanos de fuera de la UE -entre este año y 2025- como parte de un plan laboral para llenar vacíos en el mercado laboral del sector de turismo y construcción.

En octubre de este año, Meloni también se mantuvo estoica tras la filtración de un audio de su ahora exmarido, con propuestas indecentes a otra mujer. La premier entonces tomó el toro por las astas y se separó de quien es el padre de su única hija, del periodista Andrea Giambruno: una mujer con pantalones 'bien puestos' así como la Patria lo demanda.

image.png Giorgia Meloni, su ex pareja y su hija, que ahora tiene 10 años.

En los audios filtrados se escuchaba al ahora ex de Meloni decir lo siguiente: “¿Me puedo tocar mientras hablo con vos?”, “¿Sos una persona de mente abierta?”, “¿Sabés que yo y ... (sobre una mujer de la que no se reveló el nombre) estamos teniendo algo? Todos los saben y ahora vos también. Estamos buscando un tercer participante porque hacemos tríos, incluso cuartetos...”.

Tal audio enardeció y provocó la furia de Meloni que se sintió estafada por su ahora exmarido. Según ella, los dichos de su pareja in fraganti, eran inadecuados, en lo que respecta a que supuestamente la pareja necesitaba ‘integrar’ a alguien más y era sólo una decisión de él para justificar la infidelidad a ella, la gobernante del país.

