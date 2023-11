Giorgia Meloni, engañada por rusos, explotó contra la UE

"Veo que muchos están cansados. A decir verdad, podríamos estar cerca al momento en el que todos comprenderán que necesitamos una vía de salida. El problema es encontrar una salida que sea aceptable para ambas partes sin destruir el derecho internacional".

Asimismo, Meloni dijo que la contraofensiva ucraniana procede pero "puede que no esté yendo como lo esperado" y "sin cambiar el destino del conflicto".

“Ucrania no tuvo el éxito esperado en primavera. La contraofensiva ucraniana tal vez no esté yendo como esperaban. Está progresando, pero no ha cambiado el destino del conflicto. Entonces todos entienden que (el conflicto) podría durar muchos años si no intentamos encontrar soluciones. El problema es cuál es la solución aceptable sin abrir otros conflictos".

Inmigración

Luego se refirió al tema que más preocupa Italia: la inmigración ilegal proveniente de Medio Oriente y África. Oficialmente, Meloni criticó la postura antigua de la UE y su hipocresía en materia migratoria, además de reiterar que la única solución al problema migratorio debe ser mancomunada, una que involucre a otros países del viejo continente.

De hecho, en septiembre Giorgia Meloni ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró: "Italia no será el campo de refugiados de Europa". La presidenta de Consejo de Ministros italiana enfrenta una inmigración ilegal exorbitante a través del Mediterráneo (en lo que va de este 2023 más de 100.000 personas).

image.png Giorgia Meloni declaró el estado de emergencia en Italia por la inmigración ilegal.

En esa línea y con tono más fuerte, la italiana expresó en la conversación grabada: "Europa durante mucho tiempo ha creído que podía resolver el problema dejando sola a Italia. No entienden que es imposible porque la envergadura de este fenómeno implica, en mi opinión, no solo la UE (Unión Europea) sino a las Naciones Unidas".

Y agregó: "Pero el problema es que a los demás no les interesa. No han respondido al teléfono cuando les llamé. Todos están de acuerdo en que Italia tiene que resolver sola este problema y esa es una posición muy estúpida".

Meloni, la última de una larga lista

Vladimir Kuznetsov y Aleksej Stolyarov son los verdaderos nombres de Vovan Lexus. En el pasado engañaron a otros políticos como el presidente de Polonia, Andrej Duda, haciéndose pasar por su homólogo francés, Emmanuel Macron, o la excanciller alemana Angela Merkel. Incluso habían apuntado a otros líderes internacionales, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen , y el exsecretario de USA Estado, Henry Kissinger .

Medios italianos aseguraron que los cómicos se codean con los servicios de inteligencia del Kremlin. Italy24 sostuvo que curiosamente en sus bromas telefónicas no pueden ocultar su alineación con la agenda del Kremlin.

De hecho tras la invasión rusa de Ucrania, los cómicos tuvieron que crear una red alternativa a Youtube que llamaron RuTube por sus chistes indigeribles sobre el conflicto bélico. Recibieron un premio especial del Kremlin por su “resiliencia”.

