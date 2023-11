Dolor por la muerte de la diseñadora Maureene Dinar

El año pasado, Maureene Dinar contó cómo hizo para atravesar su última enfermedad que apareció durante la pandemia en 2020. "Todo empezó con una fatiga. Yo ya tenía una válvula mitral, un soplo, que lo tengo desde nacimiento", reveló.

"Se me complicó, fui al cardiólogo, que me dijo que me tenía que operar sí o sí. La verdad es que tuve mucho miedo y no quise operarme. Entonces, comencé a tener más fatiga", agregó la diseñadora.

Después de que se presentaran esos síntomas, se animó a ir al Instituto Coronario, donde la dejaron internada por los niveles de sodio. Allí, hizo una crisis respiratoria y tuvieron que asistirla con un respirador.

"Se dieron cuenta de que tenía mal el corazón, que tenía agua en los pulmones, un lío bárbaro. Pero no podían operarme por el hecho de tener el respirador. Todo fue lento, pero yo tenía mucha fe", contó Maureene.

"Ellos me dejaron un corazón espectacular. Estoy acá y estoy feliz porque estoy con mi familia. Volví a la vida. Mi hija fue el incentivo de volver a casa. Era como que no podía creer que estuviera solita con Quique", agregó Dinar, quien adoptó una hija en una institución que apadrinaba. En aquel momento, tenía cuatro hijos varones: Ian, Paul, Kevin y Philippe.

image.png La diseñadora Maureene Dinar estuvo en más de una ocasión al borde de la muerte. Siempre luchó y salió adelante. Pero hoy toca despedirla.

Asimismo, en el año 1992 le habían detectado un tumor en la cabeza, un meningioma, y en el 2015 su salud volvió a verse afectada cuando se le descubrió cáncer de mama. En ambos casos, salió victoriosa y pudo continuar con su vida hasta hoy.

Más contenido en Urgente24

Sergio Massa suspendió impuestos y frenó un tarifazo en combustibles

Combustibles: Normalizado el abastecimiento, subió hoy el precio

Normalizado el abastecimiento de naftas: Petroleras

Muy lógico: Sin 'machetes' en el debate Massa vs. Milei

Usuarios de WhatsApp en riesgo por QRishing masivo