Día del diseñador: Cobrar dólares del exterior, el desafío

Mi primera venta al extranjero fue mediante Instagram, que me contactó una persona que me encontró a través de los hashtags. Yo publiqué un posteo de una temática en específica, y me escribió para comprarme ese archivo. Esto fue en el 2020, en la pandemia. De ahí es que me animé a abrirme una cuenta en un marketplace internacional. No esperaba vender muy rápido porque es una plataforma con muchas condiciones y limitaciones, pero tuve la suerte de que en la primera semana hice muchas ventas, entonces me animé a subir más archivos