"Extremista": Rusia prohíbe el movimiento LGBT

Duro golpe en Rusia para la comunidad LGBTQ.

Como en Rusia son limitados los grupos LGBTQ y como el Tribunal supremo no ejemplificó no los definió (de hecho no existe la entidad física de movimiento LGBT internacional), ahora cualquier actividad pública asociada con lo que Rusia considera preferencias sexuales "no tradicionales" podría ser castigada por extremismo, un delito castigado con fuertes penas de prisión.