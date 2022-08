Éxito de Ucrania en 2 sabotajes en retaguardia rusa

La central nuclear de Kursk es una planta de energía atómica en la ciudad de Kurchátov, 30 kilómetros al oeste de Kursk.

La central nuclear consta de 6 reactores tipo RBMK-1000 — del mismo tipo que Chernóbil — de los cuales 4 están en funcionamiento (con capacidad de 1000 MW cada uno).

Fue la 2da. central nuclear en la Unión Soviética de tipo RBMK construida, justo después de Leningrado. Luego se realizó su reemplazo por otra más moderna y segura, que funciona con reactores del nuevo tipo VVER-1200 o AES-2006.

Crimea

En tanto se han informado varias explosiones en la península de Crimea, que integra la Federación Rusa.

El periódico ruso Kommersant informó que se escucharon explosiones cerca de una base rusa en Simferopol, en el centro-sur de Crimea.

El Ministerio de Defensa ruso describió una explosión en una base militar en el distrito Dzhankoi como un "acto de sabotaje" y dijo que varias instalaciones civiles habían resultado dañadas.

Ucrania no se ha atribuido la responsabilidad de las explosiones, pero un asesor del presidente de Ucrania, Zelensky, calificó las nuevas explosiones de "desmilitarización en acción".

El líder regional de Crimea, Sergei Aksyonov, ha declarado un "régimen de situación de emergencia" como resultado de las explosiones.

Las explosiones muestran cuán vulnerable es Moscú en la región, afirmó a la británica BBC, Andrew MacLeod, profesor invitado en el King's College de Londres, experto en conflictos y seguridad.

Andrew MacLeod:

¿Cuántas unidades de saboteadores tienen los ucranianos? No lo sé. ¿Cuántos ataques podrían lanzar? No lo sé. ¿Qué tan efectivos pueden ser? No lo sé. Entonces, si yo fuera un soldado ruso o un ruso de alto rango oficial en Crimea en este momento, estaría muy preocupado. ¿Cuántas unidades de saboteadores tienen los ucranianos? No lo sé. ¿Cuántos ataques podrían lanzar? No lo sé. ¿Qué tan efectivos pueden ser? No lo sé. Entonces, si yo fuera un soldado ruso o un ruso de alto rango oficial en Crimea en este momento, estaría muy preocupado.

Las explosiones siguen a otras la semana pasada que destruyeron aviones de combate rusos en una base del Mar Negro en la costa de Crimea.

"Lo que está claro ahora es que los ucranianos se sienten envalentonados, los rusos se sienten un poco vulnerables, pero ninguno de los lados tiene el poder para abrumar al otro, por lo que podríamos estar en un punto muerto muy largo", dice.

Yuriy Ignat, portavoz del Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania dijo que está "satisfecho" por las explosiones en Crimea ocupada, pero -evidente ironía en su declaración- Rusia fue la responsable porque no "observa las precauciones contra incendios".

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo recientemente que un incendio había provocado las explosiones en una base militar. Más tarde, cambió la versión y reconoció que había sido un "sabotaje".

"El enemigo no está observando las precauciones contra incendios, de ahí los problemas, pero por supuesto estamos satisfechos porque Dzhankoi [donde ocurrieron las explosiones] era uno de los lugares donde el enemigo guardaba sus helicópteros y otros equipos", dijo Ignat.

Las autoridades rusas de Crimea han declarado una "situación de emergencia" en el norte de la península tras las explosiones en una base militar en el distrito de Dzhankoi, según la agencia de noticias Interfax.

"Estamos en un régimen de situación de emergencia", dijo la agencia de noticias rusa citando al jefe regional Sergei Aksyonov.

Interfax dice que la medida "expande los límites del régimen de situaciones de emergencia" luego de su introducción en el oeste de la península después de una explosión en una base aérea a principios de agosto.

---------------------

Otras lecturas de Urgente24:

La TV Pública al servicio de la defensa de Milagro Sala

Pésima noticia para Macri/Carrió: Encuesta se mete en interna PRO

¡Oh no! China se desaceleró en todos los frentes

Reunión con el campo con agenda nutrida por la desconfianza