Reunión con el campo con agenda nutrida por la desconfianza

Sobre la reunión del viernes pasado entre Sergio Massa y los ruralistas del campo, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, contó: "durante el encuentro planteamos los problemas que estamos viviendo los productores. Hablamos de la necesidad de la liberación de las exportaciones de carne, de los intervencionismos en los mercados de trigo y maíz, entre otros temas".

image.png El Gobierno se reúne esta tarde con representantes del campo en la Secretaría de Agricultura.

Por su parte, Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo tras el encuentro que "el tiempo para las respuestas a los productores es hoy". Y añadió: "El país no está para tomarse unos días. Urge un gesto que genere confianza y responda a los planteos de los segmentos de la producción". Para el líder de la CRA, "el diálogo, sin hechos concretos del Gobierno que destraben la producción, es inconducente".

Por su parte, el titular de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, advirtió este sábado que "Massa aún no tiene un plan para el agro", y enfatizó el pedido al Gobierno de "estabilidad y certidumbre" respecto al dólar y las exportaciones.

Según Achetoni, "el Gobierno no tiene aún un plan definido para el sector agrario", destacó, luego del encuentro que este viernes tuvo la Mesa de Enlace con Sergio Massa, para destrabar la tensión entre los empresarios del rubro agropecuario y el Gobierno, en un momento en que el Estado requiere más dólares provenientes de la liquidación de exportaciones.

De todas maneras, por ahora y pese al reclamo de cambios por parte de las entidades del campo, Juan José Bahillo ratificó que continuarán las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, con la prohibición de vender al mundo hasta el 31 de diciembre del año próximo los 7 cortes populares de alto consumo a nivel local De todas maneras, por ahora y pese al reclamo de cambios por parte de las entidades del campo, Juan José Bahillo ratificó que continuarán las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, con la prohibición de vender al mundo hasta el 31 de diciembre del año próximo los 7 cortes populares de alto consumo a nivel local

Además, el funcionario sostuvo que se mantendrán los volúmenes de equilibrio para las exportaciones de trigo y maíz. Es un mecanismo que diseño el exministro de Agricultura, Julián Domínguez, por el cual no se puede exportar por encima del tonelaje dispuesto por el Gobierno.

Los productores del campo consideran que se trata de una intervención oficial en el mercado y que repercute negativamente en las decisiones que se tienen que tomar en la campaña agrícola. Más allá de esto, Bahillo habló de análisis periódicos que se van a realizar para flexibilizar las mencionadas exportaciones.

Otro de los puntos cruciales para el campo son los derechos de exportación, las retenciones. Ambas partes reconocen el complejo momento económico y fiscal del país, pero los productores reclaman señales oficiales de que se puede implementar un esquema de baja gradual hasta la eliminación de las mismas.

Al respecto, el Secretario de Agricultura aseguró: "Por el momento, yo no me resisto a analizarlo, pero no es posible dada la situación de las cuentas públicas avanzar en este sentido. Lo que no invalida que no pensemos a mediano plazo algún esquema. Pero hoy por hoy en el corto plazo es imposible salir de este esquema".

Los temas

En este contexto, los temas a analizar serían al menos 5: las cuestiones vinculadas a la carne vacuna, el acceso a los fertilizantes, el "dólar soja", las economías regionales y los biocombustibles. En este último caso, los dirigentes sostienen que un aumento en el corte de biodiésel podría ser una alternativa de solución a los problemas de faltante de gasoil, que durante junio pasado afectó en mayor y menor medida a todas las provincias del país.

Por el lado de los fertilizantes, de cara a la próxima siembra de soja y maíz, la Secretaría de Agricultura busca que el Banco Central facilite el acceso a los dólares para la importación de los mismos, en un contexto de suba y problemas de abastecimiento como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

En lo que respecta al "dólar soja", el mecanismo financiero que diseñó el Banco Central para acelerar la venta de la última cosecha por parte de los productores, el Gobierno buscará en la reunión de esta tarde consensuar una serie de cambios para implementarlos en el corto plazo. Una mejora que urge tanto para el campo como para el Gobierno.

Según fuentes oficiales, lo que se ofrecerá será "sacar todas las vueltas" que hoy tiene la disposición actual, de modo de hacerlo más simple y accesible, un reclamo ya repetido entre los productores.

Con esto, lo que busca el equipo de Agricultura es apurar la liquidación de exportaciones y, al mismo tiempo, tener un gesto positivo para el campo.

Este "dólar soja mejorado", según publicó el diario 'El Cronista', no tendrá un valor fijo, sino que tendrá una cotización mejor respecto de la que reciben hoy, aunque a partir de variables que se pondrán en marcha.

"Será una ecuación simple, algo como lo que ocurre con el dólar turista, que surge de un coeficiente", apuntan. Con esto, en el equipo económico entienden que "la liquidación de exportaciones comenzaría a tomar un ritmo interesante, algo que resulta clave".

De todas maneras, aún no estaría claro cómo continuará esta modalidad a lo largo del tiempo. Que hoy se hable de poner en marcha esta herramienta tiene que ver directamente con la urgencia que tiene el Gobierno por la entrada de dólares, pero el campo pretende que se continúe por este camino.

"Hoy lo que se precisa es resolver la urgencia y con esto se debería dar. Pero su continuidad o no dependerá, entre otras cosas, de cómo se mueva la brecha cambiaria", afirmaron las fuentes.

--------------

Otras noticias de Urgente24

¡Oh no! China se desaceleró en todos los frentes

Massa confirmaría a Rubinstein como su vice

Martes 16/08 de anuncios de ahorro fiscal en energía

El espanto que unió a Milei con los K