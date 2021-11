Estela de Carlotto lapidó a Kast y Milei lo felicitó

A quien no le simpatiza para nada Kast es a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien tildó al candidato chileno de "nazi" y defendió al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, tras los cruces diplomáticos que desencadenó con sus dichos.

"Lo que expresó Bielsa es un sentimiento en defensa de su país", sostuvo Carlotto.

El día de ayer (22/11), Bielsa arremetió duramente contra Kast tildándolo de xenófobo, "anti-argentino" y comparándolo con el presidente brasilero Jair Bolsonaro y el exmandatario estadounidense Donald Trump.

Como era de esperar, las declaraciones de Bielsa no cayeron bien en la Cancillería de Chile y en un comunicado pidieron "la no intromisión en sus asuntos internos". Horas después, la Cancillería argentina se desentendió de lo dicho por el embajador.

Estela de Carlotto consideró que a Bielsa "lo están condenando por haberse excedido" en su status diplomático, por expresarse como si fuera un "representante partidario", y justificó lo sucedido al afirmar que "la indignación superó su condición" porque Kast había "ofendido a nuestro país".

En diálogo con El Destape radio, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo fue lapidaria:

Las cosas que dijo ese nazi que ha ganado… Este hombre ha dicho barbaridades de la Argentina, nos llamó ladrones y que le robamos tierras. Si llegara a ganar, no me puedo imaginar a dónde va a llevar a Chile Las cosas que dijo ese nazi que ha ganado… Este hombre ha dicho barbaridades de la Argentina, nos llamó ladrones y que le robamos tierras. Si llegara a ganar, no me puedo imaginar a dónde va a llevar a Chile

Carlotto no dudó en apoyar a Bielsa en la controversia:

Yo defiendo al embajador, lo conocemos, es una excelente persona. Los que dicen que hay que sacarlo, primero piensen antes de hablar Yo defiendo al embajador, lo conocemos, es una excelente persona. Los que dicen que hay que sacarlo, primero piensen antes de hablar

"El ballotage todavía no se hizo. Ojalá que cambien las cosas", concluyó Carlotto.

Con la totalidad de los votos escrutados en Chile, el candidato de la ultraderecha (27,9%) y el izquierdista, Gabriel Boric (25,8%), se disputarán el balotaje el próximo 19/12.