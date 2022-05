Erdogan frena la fiesta de OTAN, los rusos compran Estambul

"Las ventas de propiedades residenciales en Turquía aumentaron casi un 40% interanual en abril, según mostraron los datos oficiales el martes, ya que la tendencia al alza continuó a pesar de los altos costos de endeudamiento y el aumento de los precios."

"El aumento también fue impulsado por el ritmo de interés de los compradores extranjeros, en particular los rusos, que más que duplicaron sus compras de viviendas en comparación con hace un mes, ya que buscaban un refugio financiero."

"Las ventas de viviendas aumentaron un 38,8% en abril a 133.058 unidades, frente a las 95.863 de hace un año, dijo el Instituto de Estadística de Turquía (TurkStat), marcando un máximo mensual histórico para el mes."

"Siguió la cifra más alta de marzo hasta la fecha , ya que las ventas alcanzaron 134.170, un aumento interanual del 20,6 %. Las ventas en base anual aumentaron 113,7%, 25,1% y 20% en diciembre, enero y febrero, respectivamente."

"El aumento se produce en medio de la disminución de la oferta y el aumento de los precios, pero los hogares continúan viendo los bienes raíces como una herramienta de inversión atractiva para protegerse de la inflación que alcanza un máximo de 20 años de casi el 70%."

Medidas

El impulso de crecimiento continuará porque los bienes raíces son el medio más valioso de protección contra la inflación, dijo Inanç Kabaday, presidente de Ege Yap.

La demanda actual respalda las expectativas, dijo Kabaday a la agencia Anadolu (AA), afirmando que las medidas recientemente reveladas por el gobierno acelerarían las ventas en el próximo período.

Como parte del esquema anunciado por el presidente Recep Tayyip Erdoan la semana pasada, se otorgarán préstamos hipotecarios más baratos a quienes conviertan sus ahorros en divisas a liras turcas o vendan su oro al banco central para comprar viviendas por un valor de hasta US$ 127.150.

Las tasas de los préstamos serían de 0,89% mensual con un vencimiento de hasta 10 años.

A principios de mayo, el gobierno anunció varias medidas para impulsar las ventas de viviendas y hacer frente a los precios vertiginosos que han aumentado casi un 100% anual, ya que los residentes luchan por encontrar viviendas asequibles para alquilar o comprar.

El índice de construcción se ha disparado un 102% año tras año en marzo, según datos de TurkStat. El índice de precios de la propiedad residencial también saltó un 96% anual en febrero, según mostraron los datos del banco central. En Estambul, el índice subió un 106% en el año.

"Parece que todo el mundo quiere invertir en bienes raíces de 'puerto seguro'", dijo Ziya Ylmaz, presidente de Dap Holding. "Tienen razón en esto, porque ni las divisas ni el oro hicieron que la inversión fuera tan rentable como los bienes raíces", agregó.

El aumento en las ventas de este año se produce a pesar de que las tasas de interés de los préstamos para vivienda están por encima del 1%, los costos se disparan y los precios se disparan, dijo Yilmaz.

"Después de la guerra, aumentó el interés no solo de los rusos sino también de los ucranianos", dijo Selman Özgün, presidente de Helmann Yap.

"Podemos ver claramente este aumento en Antalya", señaló Özgün, refiriéndose a la ciudad turística mediterránea que durante años ha sido un destino de vacaciones favorito tanto para rusos como para ucranianos.

Mientras que Turquía y Emiratos Árabes Unidos han criticado la ofensiva rusa, Ankara se opone a las sanciones ajenas a la ONU sobre Rusia y ambos países tienen vínculos relativamente buenos con Moscú y aún operan vuelos directos.

Ankara está tratando de equilibrar sus estrechos vínculos con Rusia y Ucrania y se ha posicionado como una parte neutral que intenta mediar para poner fin al conflicto.

"El país más seguro para los rusos en este momento es Turquía. También lo escuchamos de ellos", dijo Hakan Sabba, gerente de ventas de Akzirve.

"Anteriormente, compraban en Antalya, ahora han comenzado a invertir en Estambul y algunas otras ciudades", señaló Sabba.

"De hecho, hemos escuchado que algunas empresas que operan en Rusia le han dicho a su personal que pueden continuar su trabajo desde Estambul", agregó.

Sabba también notó el aumento en el interés de los ciudadanos de otros lugares, incluidos Kazajstán, Corea del Sur y China. Hizo hincapié en las expectativas de un impulso aún mayor en el sector inmobiliario en el verano, que podría ser impulsado en particular por la demanda de Arabia Saudita y otros países del Golfo.

Desazón en la OTAN

Colm Quinn, en Foreign Policy:

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo el lunes 16/05 que las delegaciones suecas y finlandesas "no deberían molestarse" en viajar a Ankara para las negociaciones, reiterando su posición del viernes 13/05 cuando dijo que los suecos y los finlandeses albergaban terroristas. Teniendo en cuenta que los 30 miembros actuales de la OTAN deben acordar por unanimidad cualquier entrada nueva, la oposición de Turquía es significativa.

"Es un hecho que Erdogan parece conocer demasiado bien, ya que los analistas temen que el líder turco busque sacar todo lo que pueda de un proceso que a la mayoría de los líderes de la alianza les gustaría ver concluido lo antes posible."

"En la superficie, las demandas de Erdogan encajan perfectamente con la posición de su gobierno. Ha criticado a Suecia y Finlandia por negarse a extraditar a algunas personas afiliadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, un grupo kurdo considerado terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea."

"Suecia, en particular, es el hogar de otros que Erdogan ve como enemigos, incluidos algunos seguidores de Fethullah Gulen, a quien Erdogan culpa por orquestar un golpe fallido de 2016."

Hay desazón con el tema en USA, país que tiene importantes bases militares en Turquía.

Los funcionarios intentan encontrar argumentos para convencer a Erdogan, desde el enfoque de lo que conviene en el conflicto con Rusia. Pero Erdogan no tiene ningún conflicto con Rusia.

Pero señalar a Suecia y Finlandia por albergar elementos de la oposición turca desmiente el hecho de que están presentes en muchos países de la OTAN. (El propio Gulen vive en Pensilvania).

Foreign Policy:

Steven A. Cook, columnista de FP y miembro principal del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que aunque la ira de Turquía hacia los grupos de oposición es racional, la lógica se desmorona.

“Lo que no me sigue es el argumento que presentará el ministro de Relaciones Exteriores [Mevlut] Cavusoglu cuando llegue aquí, que es que, como resultado, existe algún tipo de amenaza a la seguridad de Turquía. No tiene ningún sentido.

Como explica Cook, aunque los objetivos de la rabieta diplomática turca pueden ser nórdicos, la audiencia probablemente esté en Washington.

"Sugiere que realmente está sucediendo algo más, y lo que realmente está sucediendo es que parece haber más oposición en el Congreso a los F-16 de Turquía".

La adquisición pendiente de Turquía de los aviones de combate se considera un premio consuelo por haber sido expulsado del programa F-35 más avanzado y una recompensa por sus acciones en la guerra en Ucrania, donde ha desempeñado un papel como interlocutor diplomático, así como un proveedor de drones de combate TB-2 cruciales para Kiev.

Para el presidente estadounidense, Joe Biden, significaría enfrentarse al senador Robert Menéndez, el influyente presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y crítico frecuente de Erdogan.

“Básicamente, le presenta a la Administración Biden una opción: o enfrenta más líos en el Congreso, especialmente cuando se trata de un miembro poderoso de su propio partido, que puede hacerle la vida miserable, o tiene más líos en OTAN”, dijo Cook.

Erdogan ya ha dicho que no repetiría el “error” que cometió el gobierno militar turco en 1980 cuando permitió que Grecia volviera al ala militar de la OTAN, una posición que ha permitido a Atenas “tomar una actitud contra Turquía” desde entonces.

La posición de Grecia en el Capitolio en relación con la de Turquía se destaca cuando el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, recibió el raro honor de dirigirse a una sesión conjunta del Congreso hoy (17/05).

Aunque confía en que los turcos, los suecos y los finlandeses llegarán a un acuerdo, el hecho de que Erdogan se ponga de pie ayuda a aumentar la creación de su imagen como líder único en la historia de Turquía, Ozgur Unluhisarcikli, director de la oficina en Ankara del German Marshall Fund, a Foreign Policy.

“Él puede decir que en el pasado los gobiernos turcos aprobarían incondicionalmente esta solicitud, bueno, como un líder fuerte, no voy a hacer eso”, dijo Unluhisarcikli.

Unluhisarcikli dijo que la posición de Erdogan se entiende mejor como un juego de 2 niveles, donde su imagen en casa, aproximadamente a un año de las elecciones, ocupa un lugar más alto que las percepciones occidentales: “¿Se empañará su reputación a nivel internacional? Sí. ¿Pero es importante? No es tan importante como su reputación a nivel nacional”.

