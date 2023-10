Emotivo mensaje de Eduard Bello, héroe de Venezuela ante Brasil

¿Quién es Eduard Bello y qué dijo?

Eduard Bello es un jugador venezolano de 28 años nacido el 20 de agosto de 1995 en Cúa, estado Miranda.

El joven debutó en Primera División jugando por el Yaracuyanos Fútbol Club, y luego estuvo en el Carabobo FC. Actualmente, se desempeña como volante en el Mazatlán Fútbol Club de la Liga MX.

Ahora, luego de hacer un gol inolvidable ante Brasil, Bello dijo emocionado a la transmisión de televisión:

Es un gol soñado. Es un gol soñado.

Y siguió: "Entrar acá, en Brasil, con estadio lleno, ante los pentacampeones del mundo y poder marcarles un gol como este, y para un resultado para la historia… la verdad es algo que va a quedar para el recuerdo de mis hijos y los hijos de mis hijos".

"Es importante sumar acá para lo que hemos proyectado, lo que hemos trabajado con los ‘profes’. Esto demuestra lo que estamos preparados, que no somos un equipo que llega a ver qué pasa, sino para que vean que nosotros venimos a proponer juego", agregó.

Venezuela en la tabla de posiciones mundial

Con el empate de La Vinotinto ante Brasil, Venezuela ocupa el sexto lugar en la tabla de posiciones de la Copa Mundial de Fútbol 2026, con cuatro puntos.

Vale recordar que, la clasificatoria sudamericana otorga seis boletos directos al torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, además de un pase extra que podrá acudir vía repechaje.

En ese sentido, luego de disputarse los 5 partidos correspondientes a la jornada 3, la primera de esta fecha doble de octubre, así quedó la tabla de posiciones:

Argentina : 9 puntos | +5 D.G.

: 9 puntos | +5 D.G. Brasil : 7 puntos | +5 D.G.

: 7 puntos | +5 D.G. Colombia : 5 puntos | +1 D.G.

: 5 puntos | +1 D.G. Uruguay : 4 puntos | +1 D.G.

: 4 puntos | +1 D.G. Chile : 4 puntos | 0 D.G.

: 4 puntos | 0 D.G. Venezuela : 4 puntos | 0 D.G.

: 4 puntos | 0 D.G. Ecuador : 3 puntos | +1 D.G.

: 3 puntos | +1 D.G. Paraguay : 1 punto | -2 D.G.

: 1 punto | -2 D.G. Perú : 1 puntos | -3 D.G.

: 1 puntos | -3 D.G. Bolivia: 0 puntos | -8 D.G.

¿Cuándo juega Venezuela?

La jornada 4 de las eliminatorias se jugará el próximo martes 17 de octubre. Ese día Venezuela se enfrenta a Chile, en Maturín.

También tendrán lugar los partidos Paraguay vs. Bolivia, Ecuador vs. Colombia, Uruguay vs. Brasil, Perú vs. Argentina.

