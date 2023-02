El Brexit ha fundido al Reino Unido: ¿Quién salva al Rey?

¿Querían Brexit? Tendrán Brexit pero que el último apague la luz. "El Brexit ha agravado los problemas de recursos humanos de Gran Bretaña al frenar el flujo de trabajadores de la Unión Europea, en cualquier categoría. Pero en una Europa en crisis, el Brexit explica por qué Gran Bretaña está sufriendo más que sus vecinos".

Un hombre vestido con un overol blanquea el escaparate de otra tienda que está cerrando en la calle principal de la ciudad. Las familias acumulan mantas para protegerse del frío mientras se sientan temblando en sus casas sin calefacción mientras se forman filas de personas que no pueden permitirse alimentar a sus hijos en el banco de alimentos local. Los bares cierran sus puertas temprano y algunos días ni siquiera abren.

No estoy en Ucrania, donde pasé el último año informando sobre la devastación causada por la guerra de Rusia. Así es la vida en la Gran Bretaña rota, un atolladero de miseria y problemas, donde incluso se prevé que el clima de febrero sea más frío y sombrío de lo habitual.

En Penrith, una ciudad que apoya al Partido Conservador en el extremo norte de Inglaterra, la mayoría de las tiendas ahora cierran sus puertas a las 16:00 y ni siquiera se molestan en abrir 3 o 4 días a la semana. Un pub popular, el 3ro. en los últimos meses, y una tienda de comestibles local han anunciado que cerrarán después de 25 años y 18 años, respectivamente. Incluso una tienda local que vende ropa a precio reducido, que (de hecho) es stock de cadenas de tiendas insolventes, está cerrando debido a una caída del 50% en las ventas.

Por primera vez en mi vida, los estantes de los supermercados están vacíos debido a problemas en la cadena de suministro. Hay escasez de huevos, escasez de papas y escasez de barras wifi; trabajar en una Ucrania devastada por la guerra es más fácil y más cómodo (misiles aparte) que intentar hacer lo mismo en Penrith, destrozada por la paz. Los problemas de Gran Bretaña son innumerables:

las consecuencias de COVID-19,

alta inflación,

una crisis energética,

una crisis del costo de vida,

huelgas en el sector del transporte y la salud,

escasez de alimentos,

aumento de la pobreza y la desigualdad,

la 1ra. guerra en Europa en una generación y

una posible recesión.

Penrith.jpg Penrith, desde el cielo.

Si el invierno del descontento tiene secuelas, estamos en él. El principal de todos los culpables es el efecto destructivo del Brexit y la mala gobernanza.

Los partidarios del Brexit prometieron que el país “retomaría el control”. En cambio, está en camino de ser la economía grande con peor desempeño del mundo este año, según el Fondo Monetario Internacional. Se predice que será la única economía importante que entrará en recesión en 2023, quedando incluso por detrás de Rusia, ocupada en la guerra y golpeada por las sanciones.

A medida que se acerca el 3er. aniversario de la retirada formal de Gran Bretaña de las tierras de la Unión Europea, muchas personas se preguntan qué, exactamente, han conseguido.

Brexit ha agregado trámites burocráticos y aumentado los costos tanto para las empresas del Reino Unido como para las empresas extranjeras que alguna vez usaron Gran Bretaña como base europea.

Ha sofocado las importaciones y exportaciones, así como la inversión.

Ha contribuido tanto a la escasez de mano de obra como a la inflación problemática.

La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido esperaba que el PIB a largo plazo cayera un 4% debido al Brexit, o 100 000 millones de libras (US$ 124.000 millones) en producción perdida y 40.000 millones de libras (US$ 49.000 millones) en ingresos públicos perdidos cada año.

Londres ha sido uno de los centros financieros más grandes del mundo durante un par de siglos y fue el centro financiero más grande de Europa. Brexit llevó a los profesionales de las finanzas a mudarse a París (entre otros destinos continentales), y ahora la Ciudad de la Luz" desafía a Londres. La inversión extranjera directa en el Reino Unido ha caído un 4% desde 2010 hasta un 1,7% en 2021. Según un informe de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, los hogares están pagando la peor parte de los costes a largo plazo del Brexit. Las facturas de alimentos aumentaron 210 libras (US$ 259) en promedio entre 2019 y fines de 2021, lo que le costó a los consumidores 5.800 millones de libras (US$ 7.000 millones) y afectó de manera desproporcionada a aquellos con bajos ingresos. Mientras tanto, Escocia, que ha estado unida a Inglaterra desde 1707, busca un 2do. referéndum de independencia: el 62% de sus votantes quería permanecer en la Unión Europea.

https://twitter.com/France24_es/status/1620586598638174208 El #Brexit, ese fenómeno que sigue dividiendo a los británicos, ha significado un terremoto que abrió las grietas de un país y un sistema político que se creía sólido. Informe especial de @Luisaperiodista pic.twitter.com/cidhaIUc6Y — FRANCE 24 Español (@France24_es) February 1, 2023

En 2016, el 52% de los británicos votó a favor del Brexit. El remordimiento del comprador se ha establecido, tardíamente. Una encuesta reciente de YouGov encontró que, cuando se les preguntó si era correcto abandonar la UE, solo el 34% de los encuestados dijo que sí y el 54% dijo que no. Sin embargo, el gobierno, el mismo que está sumido en repetidos escándalos sexuales y de corrupción y que ha tenido 5 líderes en 6 años, mantiene su postura de humo y espejos de que el Brexit es el camino hacia el crecimiento. La semana pasada, el canciller de Hacienda, Jeremy Hunt, quien de hecho hizo campaña a favor de la permanencia durante el referéndum, reveló un plan para que el país se recupere y dijo: “Nuestro plan de crecimiento es necesario, energizado y posible gracias al Brexit”. Hecho necesario, en cualquier caso. Tanto el gobierno como el opositor Partido Laborista se niegan a reconocer públicamente los efectos negativos de la salida de Gran Bretaña en la economía.

Casi 50 tiendas cerraron cada día en todo el país el año pasado, y el pronóstico para 2023 es igualmente sombrío. El Brexit ha dejado al país con un déficit de mano de obra de 330.000 personas , la mayoría en trabajos como transporte, almacenamiento, hostelería y comercio minorista. Los pubs, el baluarte de la sociedad británica, están cada vez más amenazados. Tim Martin, propietario de la popular cadena de pubs de bajo costo Wetherspoons , fue uno de los defensores más duros del Brexit. Ahora, mientras cierra 32 de sus pubs, insta al gobierno a aumentar la migración desde la UE. Está más allá de la ironía y en la farsa.

https://twitter.com/elnacionalpy/status/1620801730018672640 AHORA |



El Reino Unido vive la huelga general más grande en una década con cientos de miles de personas en las calles de todo el país pidiendo un ajuste salarial por el aumento del costo de vida, agravado por cierto estancamiento económico atribuido al Brexit. pic.twitter.com/RjrDHPCjRh — El Nacional (@elnacionalpy) February 1, 2023

El área de Penrith votó más decisivamente por el Brexit que la mayor parte del país, con un 53% a favor, pero ahora el 88% de las empresas locales dicen que tienen escasez de personal, según los medios locales. El personal del bar le dijo a Foreign Policy que los británicos ya no quieren trabajar en la hospitalidad debido a las largas horas y los bajos salarios, y porque los cierres de COVID-19 empujaron a muchas personas a encontrar una nueva línea de trabajo. Los costos de energía en espiral no solucionan los problemas: los proveedores dijeron que un restaurante mexicano de Penrith tuvo un aumento del 1.000% en su factura de energía a principios del invierno.

Después de pasar casi una década en el extranjero, el marcado declive de mi país es impactante, incluso después de mi tiempo en Ucrania. Estoy escribiendo esto envuelto en chaquetas de punto y mantas, ya que cuesta 10 libras (US$ 12,30) encender la calefacción durante unas horas en casa. La gente recurre cada vez más a los bancos de alimentos en medio del estancamiento de los salarios y el aumento de los precios, mientras que los trabajadores ferroviarios, postales y del servicio nacional de salud están implementando huelgas continuas. Los tiempos de espera, incluso para los pacientes del hospital de emergencia, pueden ser más de 12 horas, y viajar ahora es tan caro que un boleto de autobús de ida y vuelta a la cercana ciudad comercial de Keswick, a unos 40 minutos, cuesta 24 libras, mientras que el salario mínimo es de alrededor de 10 libras por hora.

No fue solo el Brexit lo que quebró a Gran Bretaña, pero ante lo que, según algunos, es el peor descenso en los niveles de vida en un siglo, está claro que los británicos podrían haberlo hecho sin él. Queda por ver cómo se desarrolla la salida de la UE a largo plazo, pero por ahora, la gente es más pobre y miserable, y el país está más aislado. Al final el filósofo Thomas Hobbes tenía razón: las vidas son solitarias, pobres y desagradables, si no bastante brutales y cortas. Los británicos pueden superar los ultrajes de los extranjeros, ya ha habido suficientes, pero lo peor de todo es que nos lo hicimos nosotros mismos.

