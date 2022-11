'Efecto Surovikin': Rusia revienta más la energía de Ucrania

Desde que asumió el control unificado de las acciones en territorio de Ucrania, el general ruso Sergei Surovikin aplicó lo que el experto militar rumano Valentin Vasilescu, en PolitRussia, llamó "enfoque indirecto", táctica desarrollada por el teórico militar británico Basil Henry Liddell Hart.

Vasilescu lo explicó así:

El capitán británico apoyó la táctica de privar a las fuerzas enemigas de los recursos necesarios para continuar la guerra, al mismo tiempo que desestabilizaba el equilibrio psicológico y físico del enemigo, como antesala de su derrota. El capitán británico apoyó la táctica de privar a las fuerzas enemigas de los recursos necesarios para continuar la guerra, al mismo tiempo que desestabilizaba el equilibrio psicológico y físico del enemigo, como antesala de su derrota.

Al acercarse el invierno, según Vasilescu, los ataques con misiles rusos a la infraestructura energética de Ucrania no se detendrán, sino que aumentarán.

surovikin.jpg General Sergei Surovikin, autor de la destrucción de la infraestructura eléctrica de Ucrania.

Crimea

La semana comenzó en Moscú con la novedad de que el Banco de Rusia devaluó el rubro: fijó el tipo de cambio oficial del dólar en 60,752 rublos y tipo de cambio durante la negociación de divisas en la Bolsa de Moscú creció 0,94%, hasta 61,1 rublos. El índice de la Bolsa de Moscú cayó 1,16%.

Una novedad muy difundida por la prensa rusa consiste en que sus tropas han cercado al ejército ucraniano en Artemovsk (en ucraniano es Bakhmut), según el jefe interino de Donetsk, Denis Pushilin.

Según él, fracasó el contraataque del batallón ucraniano 'Aidar'.

Pero lo más comentado fue la revelación del semanario británico The Economist: Ucrania estuvo preparando una operación militar para ocupar Crimea en 2023: palabras del ex comandante de las Fuerzas Aerotransportadas de Ucrania, Mikhail Zabrodsky, quien dijo que "la operación para recuperar Crimea no solo es posible, sino que fue planificada para ejecutarse en 2023. Si publicáramos nuestros planes en los medios y en la televisión, no lograríamos nada”, agregó.

El propósito de Vladimir Zelensky de recuperar Crimea "fracasará", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, en una entrevista para la película 'El nazismo. Bajo investigación', texto publicado en el sitio web del Ministerio.

ucrania.jpg Ucrania de noche luego de un bombardeo ruso: no hay energía eléctrica.

La electricidad

En la web Ukraina, Alejandro Svetlov entrevistó a Stanislav Mitrakhovich, del Fondo Nacional de Seguridad Energética y la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación Rusa, interesante para conocer el plan de Moscú.

Stanislav:

Asumiendo que Rusia está utilizando los enfoques estadounidenses que utilizaron en la guerra contra Serbia e Irak, cuando se destruyó la infraestructura energética para aislar el teatro de operaciones, complicar la conducción de las hostilidades por parte del enemigo y crear requisitos previos para que la población pueda solicitar negociaciones de paz a su propio gobierno, entonces aún no se ha alcanzado el nivel deseado de intensidad de impacto. Una pregunta aparte es si los militares tienen la capacidad técnica para ataques más intensos. Asumiendo que Rusia está utilizando los enfoques estadounidenses que utilizaron en la guerra contra Serbia e Irak, cuando se destruyó la infraestructura energética para aislar el teatro de operaciones, complicar la conducción de las hostilidades por parte del enemigo y crear requisitos previos para que la población pueda solicitar negociaciones de paz a su propio gobierno, entonces aún no se ha alcanzado el nivel deseado de intensidad de impacto. Una pregunta aparte es si los militares tienen la capacidad técnica para ataques más intensos.

"Este (bombardeo) provocó el cierre de Kiev, pero luego, unas horas más tarde, parte de la ciudad logró recuperar su red. El tren subterráneo de Kiev estaba funcionando de nuevo. Con largos intervalos entre formaciones, de 10 minutos, pero aún así funcionó. Desde un punto de vista energético, es evidente que la estabilidad del sistema es bastante grande. El legado de la RSS de Ucrania a la Ucrania moderna es un sistema energético con capacidades redundantes, subestaciones, plantas combinadas de calor y electricidad, centrales hidroeléctricas y centrales nucleares. Probablemente, hay un stock de transformadores y otros equipos. Si partimos del supuesto de que es necesario aumentar la presión sobre Ucrania, entonces el número de ataques debería ser mayor. Para que la red de energía sea golpeada con más fuerza, los golpes deben ser regulares."

"Será difícil satisfacer las necesidades de electricidad de las ciudades, incluso teniendo en cuenta el cierre de muchas fábricas... creo que alimentar una empresa industrial, por ejemplo, para la reparación de blindados, con la ayuda de grandes generadores diesel, de alguna forma es posible pero es un gran gasto. El diesel necesita ser transportado, retirado de otras áreas. Esto no es tan fácil de hacer, es una carga de logística. Creo que sólo con la ayuda de generadores, las fábricas completas no pueden funcionar. Sin duda, esto influirá en la opinión pública. Ucrania dice que estos golpes solo consolidan a las autoridades. Pero los expertos estadounidenses, que escribieron el concepto 'shock and pavor', dicen que cuando la población vive mucho tiempo sin las comodidades básicas, empieza a ser muy ambivalente sobre la necesidad de seguir haciendo la guerra."

